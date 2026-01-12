Radnik EDS-a u zavejanoj šumi

Vanredna situacija

12.januar 2026. B. B.

Vanredna situacija u 10 opština, ne očekuju se poplave

Vanredna situacija proglašena u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Sjenici i Ivanjici, a ukinuta je u Vladimircima. Hidrološka situacija je povoljna i ne očekuju se poplave