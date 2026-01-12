Prema najavama studenata, protest zakazan za 17. januar u Novom Sadu bi trebalo da utaba put za njihove dalje akcije

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta najavili su protest za 17. januar, a skup će biti održan na Trgu slobode, verovatno u popodnevnim satima.

Detaljan program skupa studenti bi trebalo da obnaroduju od srede, a za sada se zna je da će bina biti na Trgu slobode u Novom Sadu i da bi skup trebao da počne u popodnevnim satima.

Na bini će biti nekoliko govornika, studenata, koji bi trebalo da predstave osnovne ideje programa koji žele da kandiduju na izborima, kao i način na koji će dalje delovati, saznaje Danas.

Sigurno je i da će studenti još jednom zatražiti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Program će verovatno da traje od sat do dva.

Prema najavama studenata taj skup bi trebalo da utaba put za njihove dalje akcije, a povod za okupljanje je i ogromna podrška građana koju uživaju.

Studenti u blokadi završili su 2025. godinu akcijom „Raspiši pobedu“, kada su 28. decembra prikupili 400.000 potpisa građana za samo jedan dan.

„Ovu godinu želimo da započnemo direktnim obraćanjem našim sugrađanima. Pokazali smo da imamo poverenje naroda, pokazali smo da nismo nestali. I dalje se aktivno borimo za odgovornost, a postoje jasni načini kako se dolazi do odgovornosti u institucijama“, rekli su novosadski studenti za Danas.

Institucije u Srbiji „zatrovane stranačkim uticajima“

Istakli su da su institucije u Srbiji „zatrovane stranačkim uticajima“ da javni funkcioneri svoj položaj koriste kako bi kršili zakon zbog lične koristi, da se ljudski životi zanemaruju kako bi institucije ostale pod kontrolom stranke, da se političari i biznismeni neobjašnjivo bogate, dok većina naroda živi od plate do plate.

„Prvi korak ka isceljenju društva je izlečenje institucija od otrova korupcije. Povod skupa 17. januara nije prebrojavanje, već direktna komunikacija naših namera i daljih koraka. Želimo da pokažemo da rešenja postoje, da institucije nisu trajno zarobljene, da su ovoj zemlji potrebni ljudi koji rade u službi građana, a ne lične koristi. Novi Sade, vidimo se“, saopštili su studenti.

U najavi protesta na Instagramu, na profilima nekoliko fakulteta u blokadi, studenti retorički pitaju: „Kako izgleda kršenje ljudskih prava?“

„Mediji koji sistematski objavljuju neistine i dezinformacije, krše pravo na privatnost vređaju, stigmatizuju pojedince i društvene grupe i svesno ih izlažu javnom linču. Ovakvo postupanje predstavlja kršenje profesionalnih etičkih standarda novinarstva, kao i moguće povrede zakona (ugrožavanje ugleda i časti, qovor mržnje, zloupotreba ličnih podataka)“, saopštili su studenti u blokadi.

Kako istakli, zabeleženi slučajevi prekomerne upotrebe sile od strane policijskih službenika, nezakonitih privođenja i primene nedozvoljenih sredstava za kontrolu javnog reda mogu predstavljati teške zloupotrebe službenog položaja, prekršaje i krivična dela, kao i povrede ustavom zagarantovanih prava gradana.

„Postupanje u zdravstvenoj ustanovi gde je došlo do dostavljanja podataka o povređenim studentima i gradanima medijima bez njihove saglasnosti, to bi predstavljalo ozbiljno kršenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i lekarske tajne. Za takvo postupanje odgovornost mora biti jasno utvrđena u skladu sa zakonom“, dodaju oni.

„Studenti imaju rešenje. 17. januar Novi Sad!“, zaključuju u objavi.

