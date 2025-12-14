Kada dođe vreme za naplatu računa, građani mogu da ostvare određene popuste i na taj način olakšaju sebi troškove

Za sva domaćinstva koja papirni račun za struju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, Elektroprivreda Srbije (EPS) omogućava popust od sedam odsto.

Međutim, građani od strane EPS-a imaju i još neke opcije za popuste na račun za struju od 5 i 6 odsto. Koji popust šta znači, kako do njega doći i da li je to u vezi sa zonama i tarifama, objašnjeno je u narednim redovima, piše Katarina Pantelić za Novu ekonomiju.

U zavisnosti od potrošnje struje na mesečnom nivou, potrošnja se deli u tri zone po boji- zelena u kojoj je potrošnja do 350 kilovat-sati, plava od 350 do 1.200 i na crvenu u kojoj je potrošnja veća od 1.200 kilovat-sati.

U zavisnosti od potrošnje odnosno zone u kojoj je neko domaćinstvo, račun za struju se tako i obračunava.

Kada dođe vreme za naplatu računa, građani mogu da ostvare određene popuste i na taj način olakšaju sebi troškove.

To mogu uraditi tako što će izabrati elektronsku dostavu računa preko portala Uvid u račun i tamo se registrovati ili preuzeti istoimenu aplikaciju i ulogovati se u nju. Takođe, elektronsku dostavu računa mogu da omoguće tako što će popuniti zahtev za izdavanje elektronskog računa na šalterima u poslovnicama Elektroprivrede Srbije.

Procedura za izbor elektronskog računa je, kako navodi EPS, jednostavna a prednost je što građani dobijaju račun na mejl adresu koju navedu. Tako se štedi papir, ali i vreme i nema čekanja poštara.

Plaćanje računa

Kada to urade, sledeći korak je plaćanje računa.

Ukoliko građani imaju elektronski račun i plate račun do 20. u mesecu, imaju pravo na popust od 7 odsto.

Osim ovoga, postoje i drugi popusti od 5 i 6 odsto. Popust od pet odsto važi za sve one koji račun plate do 28. u mesecu, dok popust od šest odsto važi za ona domaćinstva koja sama očitaju stanje na brojilu, pošalju podatke Elektrodistribuciji Srbije i plate račun do 20. u mesecu.

Važno je da građani znaju d domaćinstvo može da ostvari samo jedan popust i sami odlučuju koji će od ponuđenih iskoristiti. Dakle, jedno domaćinstvo može imati samo jedan od ova tri popusta u toku meseca i u zavisnosti od toga da li će očitati sami brojilo, platiti račun do 20. u mesecu ili do 28. zavisi i koliki će popust imati.

Gledano ekonomski, građanima odnosno domaćinstvima se isplati da račun izmire do 20. u mesecu i na taj način dobiju popust od sedam odsto na račun.

Šta je sa onima koji imaju mala mesečna primanja?

Vlada Srbije nedavno je donela i akt kojim se uređuje takozvani status energetski ugroženog kupca, odnosno svih onih koji imaju mala mesečna primanja ili penziju po članu domaćinstva. Time što dobijaju status energetski ugroženog kupca, ova domaćinstva mogu da ostvare dodatan popust na račun za struju.

Da bi se evidentirali kao energetski ugroženi kupci, građani moraju da u mestu gde žive odu u socijalni rad i tamo popune obrazac „ZEUK4“, a onda lokalna samouprava dalje rešava ovo pitanje u narednih 30 dana.

Uredba kojom je od sada moguće imati status energetski ugroženog kupca se primenjuje od obračuna penzija za decembar 2025. godine.

Do sada su penzioneri sa penzijama u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, imali status energetski ugroženog kupca. Sada, izmenom ove uredbe, olakšice će imati pored njih i ratni i civilni vojni invalidi i drugi korisnici prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Građani koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, prijavljuju se predajom zahteva u svojoj lokalnoj samoupravi, i time stiču pravo na umanjenje računa za struju, gas ili grejanje.

Kako su mediji pisali, na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. do marta 2026.

Takođe, oni koji imaju status ugroženog kupca i koji imaju pravo na dodatan popust, ukoliko plate račun za struju do 28. u mesecu mogu da ostavre dodatan popust od pet odsto.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Procenjeno je tada da će sa ovom olakšicom penzioneri sa minimalnim penzijama i korisnici prava iz boračko-invalidske zaštite moći da umanje svoje račune za oko 1.500 dinara tokom grejne sezone.

Takođe, energetski ugroženi kupci ostvaruju i pravo na umanjenje računa za struju i prirodni gas bez obzira na ostvarenu mesečnu potrošnju tokom ove grejne sezone.

Zahtevi se rešavaju u roku od mesec dana, a mogu se podnositi tokom čitave godine.

Na osnovu čega možete imati status energetski ugroženog kupca?

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva i imovno stanje.

Pored toga onaj ko ima pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Članovi domaćinstva koji imaju pravo na penziju u mesečnom iznosu do i u visini iznosa od 27.711 dinara na koje se vodi račun za struju imaju pravo statusa energetski ugroženog kupca.

Ovaj status se može imati i na osnovu zdravstvenog stanja člana domaćinstva ali i statusa borca, vojnog invalida i slično.

U odnosu na broj članova domaćinstva, ukupan mesečni prihod domaćinstva određen prema podacima Minostarstva trgovine o vrednosti minimalne potrošačke korpe za tročlano domaćinstvo, može biti najviše:

1) do 25.362,52 dinara za domaćinstva sa jednim članom;

2) do 40.198,11 dinara za domaćinstva sa dva člana;

3) do 55.033,70 dinara za domaćinstva sa tri člana;

4) do 69.869,29 dinara za domaćinstva sa četiri člana;

5) do 84.704,88 dinara za domaćinstva sa pet članova;

6) do 99.540,47 dinara za domaćinstva sa šest članova;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 14.835,59 dinara.

Imovno stanje iz ove uredbe podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva, a koja je utvrđena zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada, uvećane za 10 metara kvadratnih (m2).

Ukupna površina stambene jedinice je:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m2;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m2;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m2;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m2;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m2;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m2.

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu te stambene jedinice.