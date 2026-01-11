Oblačno i ledeno vreme zahvatilo je celu Srbiju, dok je poledica u Beogradu izazvala poremećaje u gradskom saobraćaju. Više od deset linija GSP-a jutros je izmenilo trase, a pojedine su potpuno obustavljene

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni.

Najniža temperatura biće od minus 8 stepeni na severu Vojvodine do -1 na istoku Srbije, a najviša od minus 4 stepena u Vojvodini do 0 na jugu i istoku Srbije.

Uveče i tokom noći u Vojvodini će uslediti razvedravanje.

U Beogradu se očekuje oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme uz moguće provejavanje slabog snega.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od minus 4 do minus 3 stepena.

Početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo vreme uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega.

Od srede se očekuje slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, tokom dana biće suvo vreme, krajem perioda ponegde s kišom, a u košavskom području uslediće pojačanje jugoistočnog vetra.

Zbog poledice u Beogradu izmenjeno više od 10 linija GSP-a, trolejbus 21 ne saobraća

Zbog poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dok trolejbusi na liniji 21 ne saobraćaju jer su blokirani na početnoj stanici, rečeno je agenciji Tanjug iz GSP-a.

Od jutros su zbog poledice izmenjene linije 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP. Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.

Na ulicama je od jutros ukupno 861 vozila GSP-a, od čega 71 tramvaj, 51 trolejbus i 739 autobusa, koji saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.

Izvor: Tanjug

