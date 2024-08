Ugradnja klima uređaja je ozbiljan finansijski izdatak. Kupovina i ugradnja malo jače, inverter klime (osamnaestice), koja bi mogla da rashladi dobro oko 70 kvadrata, košta oko 1000 evra pa naviše.

Beograđanin Miloš Vasić kaže za Euronews Srbija da ovih dana „živi košmar koji je pokušao da izbegne“. Navodi da je, plašeći se paklenog leta, još početkom maja, pozvao majstora da proveri u kakvom je stanju njegov stari klima uređaj i treba li da ga menja. Prethodno leto klimu nije mnogo koristio, u proseku desetak dana za čitavo leto, po nekoliko sati. Majstor je rekao da nema potrebe da menja klimu, da postojeća može još da posluži.

Uveravao ga je da, čak i ako se nešto desi, ne brine jer za najviše deset dana od poziva on stiže i rešava problem ili montira novi uređaj. Onda je krenuo prvi vreli talas u julu od gotovo dve nedelje, stan se zagrejao toliko da je i noću bilo vruće i stara klima nije mogla da ohladi prostor.

Muke sa onlajn kupovinom

„Naravno da sam krenuo u potragu za klima uređajem. Naručio sam jedan onlajn preko firme gde je pisalo da je isporuka u roku do pet dana. Pozvao majstora, koji mi je rekao da je zatrpan, jer ljudima otkazuju klime i da može najranije za 20 dana. Pristanem. Šestog dana me pozovu iz firme od koje sam naručio klimu da mi kažu da nemaju taj model na stanju. A kad sam naručivao, pisalo je na sajtu da ga imaju na stanju. Ponudli su mi drugi, koji zbog dimenzija nisam mogao da uzmem. Kad sam pitao kako je moguće da mi tek posle šest dana javljaju da nemaju na stanju ono što sam poručio, rekli su mi da im je dobavljač tako javio. I da im neće stizati novi do polovine avgusta“, priča Vasić.

Tu nije kraj njegovim mukama. Preko druge firme naručio je isti model klime (pisalo da ga imaju na stanju). Poučen prethodnim iskustvom, pozvao je sutradan da proveri šta je s njegovom porudžbinom i opet saznao da naručeni model nemaju na stanju i da ga neće imati do polovine avgusta.

„Dakle, da nisam pozvao, možda bih opet čekao nedelju dana da mi jave da nemaju na stanju. Posle sam opet našao kod neke treće firme na sajtu, zamolio da provere da li imaju taj model na stanju, rekli da nemaju, ali da imaju sličan i to baš u radnji u Beogradu. Proverio sam da li mi odgovara, zamolio da mi rezervišu i sutradan sam otišao, kupio i dovezao. Da ne rizikujem. Još samo da mi majstor dođe pre novog vrelog talasa. Jedino ne razumem kako je moguće da onlajn naručite robu koje nema na stanju“, priča ovaj Beograđanin.

Svakodnevne pritužbe

Nacionalnoj organizaciji potrošača skoro svakodnevno stižu slične pritužbe potrošača na onlajn kupovinu. Predsednik te organizacije Goran Papović kaže za Euronews Srbija da će biti tako dok se ne uvede ozbiljniji tržišni nadzor u oblasti onlajn kupovine i ne uvedu ozbiljne kazne.

„Da bi se to ostvarilo potrebno je da se tehnički i kadrovski ojača tržišna inspekcija, a ono što je napisano u zakonu da se sprovodi. Sve dok to ne funkcioniše biće ovakav haos i zloupotreba. U ponudi prilikom onlajn kupovine sada može sve. Kada kupite onda vam nude nešto drugo. To je standardna priča. Dešava se i da dobijete nešto što niste naručili, onda nastaju muke da sve to vratite, da vam vrate pare“, kaže Papović za Euronews Srbija.

Kada kupite željeni uređaj, mukama nije kraj. Majstor za ugradnju čeka se najmanje tri nedelje. U prvom ovlašćenom servisu koji je ova redakcija pozvala rečeno im je da za ugradnju klime mogu da se jave tek posle 25. avgusta i da tek tada mogu da dogovore neki datum.

Demontaža postojećeg uređaja i montaža novog sistema koštalo bi oko 30.000 dinara. Pojedinačno to bi izgledalo ovako: demontaža košta 4000, montaža novog uređaja 15.000 dinara, plus 3000 dinara po dužnom metru instalacija (minimum za inverter klimu je tri metra instalacija) i 1800 dinara za nosače spoljne jedinice. To bi ukupno koštalo 29.800 dinara.

I pre leta se čekalo na klimu

„Vreme“ je još u maju pisalo o mukama sa majstorima, među kojima su i majstori za klima uređaje.

„Samo da majstor dođe u kuću, potrebna ti je diplomatija, veština ili preporuka, jer se na većinu čeka od sedam do mesec dana“, pričao je za „Vreme“ Ivan iz Beograda.

Ivan je u tom trenutku bio u procesu renoviranja stana, te su kroz njegov dom protutnjili najrazličitiji majstori – od servisera klima uređaja, do vodoinstalatera i molera.

Na dolazak majstora za klimu čekao je sedam dana, a ugradnju novog uređaja još deset. Uz oko 65 hiljada dinara izdvojenih za inverter klimu, rad majstora platio je 170 evra.

Sa druge strane, nekoliko beogradskih firmi koje se bave održavanjem klima uređaja istakli su da je razlog za dugo čekanje na majstora to što se servisi zakazuju kad vrućine već počnu. Međutim, serviser za klima uređaje Željko smatra da po nekom nepisanom pravilu, klima treba da se servisira kada prođe jaka zima, a još nije nastupilo proleće.

