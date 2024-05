Za skidanje starog klima uređaja 20, a za postavljanje novog 150 evra. Kad se na to doda i kupovina uređaja, za ugradnju klime potrebno je izdvojiti barem oko jedne prosečne plate.

Uprkos tome što dolazak majstora predstavlja ozbiljan udarac na džep, prosečan građanin se ne buni – jer je majstor danas retka i zaštićena vrsta. Jednostavno, ne ide da nakon dana i dana pregovora, kada na kraju majstor dođe, kažeš da ti je skupo.

„Samo da majstor dođe u kuću, potrebna ti je diplomatija, veština ili preporuka, jer se na većinu čeka od sedam do mesec dana“, kaže za „Vreme“ Ivan iz Beograda.

Ivan je u procesu renoviranja stana, te su kroz njegov dom ovih dana protutnjili najrazličitiji majstori – od servisera klima uređaja, do vodoinstalatera i molera.

Na dolazak majstora za klimu čekao je sedam dana, a ugradnju novog uređaja još deset. Uz oko 65 hiljada dinara izdvojenih za inverter klimu, rad majstora platio je 170 evra.

Sa druge strane, nekoliko beogradskih firmi koje se bave održavanjem klima uređaja ističu da je razlog za dugo čekanje na majstora to što se servisi zakazuju kad vrućine već počnu. Međutim, serviser za klima uređaje Željko smatra da po nekom nepisanom pravilu, klima treba da se servisira kada prođe jaka zima, a još nije nastupilo proleće.

„Mnogi se greju na klimu baš u tom prelaznom periodu kada nije toliko hladno, ali je opet dobro upaliti je predveče, čisto malo da ugrejete stan. To se, dakle, radi pred kraj januara, možda i februara, zavisi kakva je bila zime. S druge strane, oni koji se tokom cele zime greju na klimu, treba već sada da zakažu servisiranje“, pojašnjava on za portal Nova.rs.

Što se tiče cene servisa, ovaj majstor kaže da se cene u Beogradu kreću od 4.000 do 5.000 dinara, u zavisnosti od tipa klime. Cena je u odnosu na prošlu godinu porasla za 500 dinara, ali je to, prema njegovom mišljenju „skoro pa ništa jer za taj novac dobijete kompletnu uslugu na brz i efikasan način“.

Najgore je kupatilo

Naš sagovornik Ivan, koji trenutno sređuje stan, kaže da je najgora prostorija za renoviranje – kupatilo.

„Koliko god da ti kaže majstor, na to treba dodati još od 500 do 1.000 evra više. Problem kod kupatila je što ne može da se radi nešto pojedinačno. Ako pričamo o renoviranju, obavezno je skidanje pločica. Oni ti prvo kažu cenu, a kad skinu pločice počnu da se hvataju za glavu, pošto je u 90 odsto domaćinstava u Beogradu vodovodna instalacija očajna“, ističe ovaj Beograđanin.

On dodaje da, generalno, ima loše iskustvo sa vodoinstalaterima.

„Poslednji put sam zvao vodoinstalatera kad se zapušila vertikala u zgradi. Došao je vodoinstalater i za 20 minuta posla i jedno otpušavanje cevi je uzeo 5.000 dinara“, navodi on.

Sve manje molera

Nisu samo usluge servisera klima i vodoinstalatera skupe. I krečenje stana predstavlja izdatak od nekoliko stotina evra.

„Moj stan ima 60 kvadrata. Ja sam preko preporuke i rođačkih veza došao do najniže cene od 300 evra. Sam materijal je još od 100 do 150 evra. A inače se cene kreću od 300 do 500 evra, a idu i do 700 ako hoćeš da se posao završi za dva dana“, kaže Ivan i dodaje da je moler s kojim je razgovarao imao samo jedan slobodan termin, a da bi se novi prozor otvorio tek u drugoj polovini jula.

To, donekle, i ne čudi, kada je ovih majstora u Srbiji sve manje i manje. Na to je za portal Nova.rs ukazao i nastavnik praktične nastave na smeru za dekoratere zidnih površina Goran Mijailović iz Građevinske škole Zvezdara. On kaže da upravo mali broj učenika na ovom smeru iz godine u godinu, potvrđuje tezu da „molera nema ni za lek“.

„Prošle godine ih je bilo samo sedmoro, pre dve godine šestoro, dok trenutno imamo samo tri učenika treće godine na smeru za dekoratere. Nije mi jasno zašto je tako kada je plata solidnog molera i više nego dobra. Oni rade na dnevnicu, a dnevnica solidnog dekoratera je od 50 do 70 evra“, kaže on.

„Poznajem puno majstora koji se bave ovim poslom, a koji ne mogu da pronađu pomoćne radnike. Oni tipuju na naše učenike, nagrađuju ih već na praksi tako što im daju dnevnicu, nadajući se da će ostati kod njih da rade. Međutim, jako malo njih nastavi da se bavi ovim poslom uopšte, odu u inostranstvo, a oni koji ostanu, obično po završetku školovanja otvaraju svoje firme“, objašnjava on.

Svi putevi vode u Nemačku

„HITNO! POSAO pomoćni-majstor Nemačka“, prvi je rezultat internet pretrage koja uključuje ključne reči „majstor“ i „Nemačka“. Ovo je prvi od niza oglasa koji potražuju srpske radnike za rad u inostranstvu.

Kakve to plate nude u Nemačkoj, koja je godinama jedna od najpopularnijih destinacija za srpske radnike? Kako prenosi nemački Felix magazin, u vodećoj državi Evropske unije stalno zaposleni moleri zarađuju bruto platu od 2.762 evra, dok vodoinstalateri imaju bruto platu od 3.970 evra.

Predsednik Nemačke agencije za zapošljavanje Detlef Šele je 2021. godine uputio apel vladi u Berlinu, rekavši da je Nemačkoj potrebno više imigranata godišnje, upozorivši da će se situacija kroz godine pogoršavati.

„Nemačkoj ponestaje radne snage“, izjavio je Šele za „Zidojče cajtung“. Kao rezultat demografskog razvoja, broj potencijalno radno sposobnog stanovništva u ovoj godini će se smanjiti za 150.000.

„Potrebno nam je 400.000 imigranata godišnje, dakle mnogo više nego proteklih godina. Od negovatelja, preko instalatera klima uređaja, do logističara i fakultetski obrazovanih ljudi. Radne snage će nedostajati u svim oblastima“, rekao je šef Agencije za zapošljavanje.

„Narednih godina će biti mnogo dramatičnije“, upozorio je Šele.

Iako i u Srbiji za majstore ima posla na pretek, oni u potrazi za boljim životom masovno odlaze preko granice. Zato cene za usluge u Srbiji kreiraju oni koji ostaju.