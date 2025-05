Marko Marjanović, poznatiji javnosti kao tviteraš Kristal Met Dejmon, nalazi se u „digitalnom zatvoru“, kako opisuje svoju situaciju pošto je javno objavio broj telefona predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić.

Marjanović je 17. aprila priveden, a protiv njega je zatim pokrenut i sudski postupak. Tereti se za proganjanje predsednice parlamenta Ane Brnabić.

Tužilaštvo je tražilo mesec dana pritvora, ali je sud doneo drugačiju odluku – uveo je posebne sudske mere, koje on smatra politički motivisanim i pravno rastegljivim, a za koje kaže da su mu izmenile svakodnevicu.

„Ne mogu da koristim društvene mreže, čet aplikacije, Jutjub. Zato sada koristim staru nokijicu”, priča Marjanović za Nova.rs.

Dodaje da je druga mera zabrana posećivanja prijavljenih i neprijavljenih skupova. „Dakle, to je uvedeno da ne bih išao na proteste, kada se to dešavalo još je bila blokada RTS-a, tako da je to zbog toga. Ali, nije samo to, sada ne mogu da idem na koncerte, na utakmice, u tržni centar. Ne mogu da idem na 20 godina mature, zato što su to sve prijavljeni i neprijavljeni skupovi. Namerno je napisano tako da bi to moglo da se tumači na razne načine”, objašnjava on.

Treća mera je javljanje u policijsku stanicu, svakog prvog i petanestog u mesecu. „Samim tim moram da razmišljam kad i kako putujem, moram da budem u Beogradu. Pitanje je da li mogu da izađem iz zemlje, još nisam pokušavao“, rekao je Marjanović.

Zbog sudskih mera više nije aktivan na Tviteru, iako mu je nalog ostao otvoren.

Čeka se odluka sudskog veća

Zabrane su, prema njegovim rečima, uvedene pod izgovorom zaštite od mogućeg kontakta sa Anom Brnabić, iako ističe da proces protiv njega faktički nije ni započeo.

Dodaje da se trenutno čeka odluka sedmočlanog sudskog veća, koje bi moglo da preinači mere.

„Imam sedam sudija u sudskom veću koje će doneti odluku o mojim merama. Ja sada treba da sačekam da ti ljudi sednu. Mere su mi uvedene dok traje sudski proces i na tri meseca će se raditi evaluacija mera. Nadam se da će mi sudsko veće smanjiti ili ukinuti neku meru, makar ovo posećivanje javnih skupova“, objašnjava Marjanović.

Mišljenja je da je svrha ovog procesa da se on ućuti.

„Postigli su to šta su želeli, zato što ne želim da idem u zatvor, jer me kršenje mera vodi u pritvor. Tako da sam ja trenutno ograničen na to da pokupim dete iz vrtića i da idem na posao. Te mere su napisane tako široko da svašta nešto može da se protumači kao njihovo kršenje“, zaključuje Marjanović.

