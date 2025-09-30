Onlajn kursevi

30.септембар 2025. N. M.

Onlajn učenje: Zašto Srbija kaska za Evropom?

Dok Evropa beleži ozbiljan rast u oblasti onlajn obrazovanja, Srbija je ispod proseka. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2024. godinu, svega 11 odsto građana Srbije pohađalo je neki onlajn kurs, dok je u Evropskoj uniji prosek 18 odsto

Novi talas padavina

30.септембар 2025. I.M.

Vremenska prognoza: Dolazi zahlađenje i sneg

U centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije u četvrtak i petak očekuju se obilne padavine, dok će na visokim planinama doći do stvaranja snežnog pokrivača