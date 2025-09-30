Četiri beogradska kol-centra prevarila su žrtve u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Švajcarskoj, Austriji, kao i u Australiji i Kanadi, rezultat je istrage BIRN-a i Investigate Europe

Grupa beogradskih kol-centara prevarila je ljude širom sveta za oko 250 miliona evra kroz lažne finansijske investicije. Iza mreže povezanih firmi i investicionih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog FK Lids, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, otkrivaju BIRN i Investigate Europe.

Na prvi pogled u kompaniji Olympus Prime nije bilo ničeg neobičnog. Smeštena u moderno dizajniranoj poslovnoj zgradi na Novom Beogradu, kompanija je delila prostor sa kineskim kulturnim centrom i luksuznim hotelom, otkriva BIRN.

„Kancelarije su izgledale sasvim normalno, kao bilo koji drugi korporativni ofis – puno stolova, stolica i računara“, kaže za BIRN Boris Majlat, tužilac za visokotehnološki kriminal, opisujući kišovito jutro 11. januara 2023. kada je policija upala u prostorije četiri firme, uključujući i Olympus Prime.

Za Majlata je podjednako iznenađujuća bila i činjenica da su zaposleni sedeli za računarima potpuno hladnokrvno, uprkos ulasku naoružanih policajaca. Ispostavilo se da su bili obučeni za ovakve situacije. Na jednom od snimaka obuke koji je policija zaplenila tokom racije, izraelski menadžeri objašnjavali su osoblju kako da se ponašaju ako dođe policija: „Recite im da nudite isključivo edukativne materijale, ništa više.“

Istraga je pokazala da se iza privida legalnog biznisa kol-centara krila organizovana kriminalna mreža koja je prevarila desetine hiljada ljudi širom sveta nudeći lažne finansijske investicije, kao što su trgovina forexom i kriptovalutama.

Osim Olympus Prime-a, policija je upala i u tri druga povezana kol-centra u Beogradu – Man Marketing, NPD Partner i Asgard doo. Operaciju je vodio Europol, a sprovedena je na 22 lokacije u Srbiji, Bugarskoj i Kipru – na inicijativu Nemačke kojoj su se obratile i prve žrtve.

Ciljanje građana različitih zemalja, lažna imena i lažni identiteti

Zaposleni u beogradskim kol-centrima bili su raspoređeni u timove koji su ciljali građane različitih zemalja sveta, obraćajući im se na njihovim jezicima. Koristeći lažna imena, lažne identitete i unapred pripremljene rečenice, predstavljali su se kao finansijski savetnici kako bi zadobili poverenje i izvukli novac od žrtava od kojih su neki bili i penzioneri koji su ostajali bez životne ušteđevine.

Interni četovi pronađeni u kol-centrima, sugerišu da su agenti bili svesni prevara, bez saosećanja prema svojim žrtvama – ponekad ih nazivajući „idiotima“. U jednom dopisivanju, nakon što je agent naveo da žrtva ima 40.000 evra za ulaganje, njegov kolega je odgovorio: „Super, otimaj!“

BIRN i Investigate Europe otkrivaju da se kol-centar Olympus Prime oslanjao na jasnu hijerarhijsku strukturu: izraelski menadžeri su bili na vrhu, srpski menadžeri su upravljali svakodnevnim operacijama i bili su zaduženi da kontaktiraju žrtve. Tužilaštvo je Izraelcu koji se sumnjiči da je vodio Olympus Prime zamrznulo imovinu u Srbiji čija se vrednost procenjuje na milion evra, uključujući i stan u naselju Beograd na vodi.

Prema navodima nemačke policije, koja je odgovorila na naša pitanja putem mejla, prevareno je oko 70.000 ljudi, a ukupna šteta se procenjuje na oko 250 miliona evra.

U Srbiji je 21 osoba optužena za prevaru, šteta se procenjuje na 3.4 miliona evra, ali optužnica čeka potvrdu suda. Šira istraga je još u toku – u Srbiji i Nemačkoj – međutim, osobe koje stoje iza čitave šeme i dalje izmiču vlastima.

Sada BIRN i Investigate Europe otkrivaju da su izraelski biznismen Eliran Oved i njegova supruga Liat Kourtz Oved – preko mreže fiktivnih firmi i dugogodišnjih saradnika – povezani sa kol-centrima i lažnim platformama preko kojih su ljudi prevareni.

Novinari su razgovarali sa žrtvama iz Velike Britanije, Belgije, Irske, Holandije i Nemačke.

Na pitanje o navodnoj umešanosti bračnog para Oved u kriminalnu operaciju, tužilac Majlat kratko odgovara da ne može da daje informacije o „istrazi koja je u toku“.

Ovedi i njihovi saradnici pomenuti u ovom tekstu nisu optuženi ni za kakvo krivično delo u vezi sa beogradskim kol centrima. Niko od njih nije odgovorio na detaljne zahteve za komentar.

Trag papira vodi do izraelskog para

Na društvenim mrežama, Ovedi izgledaju kao uspešan bračni par koji objavljuje fotografije sa egzotičnih putovanja i maskenbala. Eliran Oved, koji je ujedno i vlasnik izraelskog fudbalskog kluba Bnei Yehuda, nedavno je dobio priznanje i od predsednika Izraela Isaka Hercoga za zapaženi društveni angažman svog tima.

Ipak, iza te javne slike krije se unosan biznis daleko od reflektora fudbalskih stadiona i ceremonija dodela nagrada. Eliran Oved je već imao problema sa zakonom – 2012. osuđen je u Izraelu na godinu dana zatvora zbog pranja novca i upravljanja ilegalnim sajtom za klađenje.

Naše istraživanje povezalo je njega i njegovu suprugu, Liat Kourtz Oved, sa beogradskim prevarantskim kol-centrima koji su predmet istrage u Srbiji i Nemačkoj. Tokom proteklih godinu dana, istraživački tim BIRN-a i Investigate Europe analizirao je desetine dokumenata iz poslovnih registara širom sveta kako bi razotkrio poslovne veze Ovedovih.

BIRN i Investigate Europe otkrivaju da se kol centar Olympus Prime, u koji je policija upala u januaru 2023. godine, nalazio u vlasništvu kiparskog državljanina i bivšeg fudbalera Nikosa Andreua, bliskog saradnika porodice Oved koji je vodio više njihovih firmi.

Pored njega, poverljivi saradnici izraelske porodice su i bugarska advokatica Vera Načkova Andonova i Miloš Radivojević, Srbin sa bugarskim državljanstvom koji je i suprug Andonove. Radivojević je jedini koji je zvanično pod istragom srpskih vlasti u vezi sa kol-centrima, a u okviru istrage o pranju novca.

Njih troje su bili direktori u pet kompanija pod kontrolom bračnog para Oved, a imali su vlasničke udele u bar 14 povezanih firmi.

Istraživanje otkriva i da su brojne prevarantske platforme za online trgovinu koje su preporučivane žrtvama iz prostorija Olympus Prime-a i drugih beogradskih kol-centara, povezane sa izraelskim parom ili njihovim dugogodišnjim poslovnim saradnicima.

Ove platforme uključuju čak i FXVC – bivšeg sponzora premijerligaškog fudbalskog kluba Lids junajted – kao i PrimeOT, Greenfields Capital, koji su nudili onlajn trgovinu kriptovalutama, stranim valutama i drugim finansijskim proizvodima. Svi ovi sajtovi su od strane regulatora označeni kao visokorizični i ugašeni su.

Četiri beogradska kol-centra povezana sa Ovedima prevarila su žrtve u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Švajcarskoj, Austriji, kao i u Australiji i Kanadi. Podaci o žrtavama pronađeni u firmi Olympus Prime, a do kojih smo došli preko izvora bliskog istrazi, pokazuju da su neki ljudi izgubili samo nekoliko stotina evra, dok su drugi izgubili više od milion evra.

