Nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Sudana, Alijem Jusefom Alšariom, na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, Vjosa Osmani se pohvalila da je ova zemlja još jedna na listi koja je priznala postojanje države Kosovo, prenosi Kossev.

„Bila mi je čast i zadovoljstvo da se sastanem sa ministrom spoljnih poslova Sudana. U našem prvom susretu obavestio me je da je predsednik Sudana doneo odluku da prizna nezavisnost Republike Kosovo i da ćemo uspostaviti diplomatske odnose između naših zemalja“, izjavila je Osmani u video snimku objavljenom na društvenoj mreži X. „Zahvaljujem se u ime naroda Republike Kosovo. Ovo je početak jednog divnog partnerstva“, poručila je.

Sudanski ministar je zadovoljan takođe, naglašavajući važnost ove odluke, zahvaljujući se predsedniku Turske, Režepu Taipu Erdoganu, na organizaciji Foruma u Antaliji.

„Počašćen sam i privilegovan što me predsednik moje zemlje poslao danas ovde. Nakon sastanka sa predsednikom Erdoganom, koji je bio dobar znak za ovaj skup u Turskoj, odlučili smo da priznamo vašu lepu zemlju. U ime miroljubivog naroda Sudana, izražavam veliko poštovanje prema vašoj državi, kao novom članu međunarodne zajednice“, rekao je sudanski ministar.

On je istakao da Sudan, iako suočen sa ozbiljnom krizom, vidi Kosovo kao partnera sa bogatim iskustvom i znanjem, dodavši da očekuje snažnu bilateralnu saradnju u budućnosti, uključujući i zvanične posete i saradnju na više nivoa.

‘Sudan recognition is a result of a wave caused after Kenia recognition of independence’, Kosovo’s former Foreign Minister, Behgjet Pacolli says. pic.twitter.com/NW2Zux7r0X

