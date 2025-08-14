Pravosuđe i politika

14.avgust 2025. Nedim Sejdinović

Može li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju

Ne bi iznenadilo da je iz evropskih institucija, pre svega iz Evropskog tužilaštva, pristigao dokazni materijal koji je TOK odlučio da ne ignoriše. Ako je taj materijal pristigao, onda je to i poruka evropskih institucija kako se očekuje da se po tom pitanju nešto i uradi. Čak možda i poruka da će tužioci imati neku vrstu političke zaštite”, kaže za “Vreme” advokat Vladimir Beljanski. Njegov kolega, advokat Jovan Rajić nastavlja: da ovo nije predstava u Vučićevoj režiji pokazuje ponašanje njegovih medija, koji već mesecima vode kampanju protiv TOK i koji su znali šta se sprema. Drugo, Vučić je poslao svog ličnog advokata Palibrka da brani Momirovića i vodi računa da ovaj ne kaže tužilaštvu nešto što ne treba

Bezbednost

14.avgust 2025. Katarina Stevanović

Obezbeđenje privatno, posao režimski

U Srbiji ima više radnika privatnog obezbeđenja nego policajaca. Dok su oni često loše obučeni i pripremljeni, njihovim gazdama ide odlično od poslova sa državom i lokalnim samoupravama. Ponekad je taj posao prljav, recimo izbaciti studente sa fakulteta ili opoziciju iz lokalne skupštine

Srpsko-američki odnosi: Đurić kod Rubija

14.avgust 2025. Boško Jakšić

Susret koji se za tabloide nije desio

Beograd očekuje strateški dijalog i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. Kad su već iz Vašingtona stizali signali ohrabrenja, kako se dogodilo da Donald Tramp razreže Srbiji carine od 35 procenata, među najvišim u svetu i najvećim na Zapadnom Balkanu

Slučaj Milorad Dodik

14.avgust 2025. Slobodan Georgijev

Jesen pomazanika

Kao i sada, predsednik Republike Srpske se sa Sarajevom svađao javno. Kao i sa Evropom i sa SAD, pod čijim su sankcijama on i njegova porodica. Uprkos tome, njegovo se bogatstvo uvećavalo i njegova je moć u RS rasla iz godine u godinu. Ako je na početku karijere izgledao kao tvrd ali razuman političar, s vremenom se pretvorio u svojeglavog i nepristojnog kabadahiju koji galamom i psovkama rasteruje neprijatelje. Sada je, izgleda, stigao račun na naplatu

Izborne manipulacije režima

14.avgust 2025. Viktor Radonjić

Tehnike prevare

Ključno je, dakle, pitanje da li su prijavljena prebivališta stvarna ili fiktivna. Ako osoba s dvojnim državljanstvom ima u Srbiji stan u vlastništvu, zakupljuje stan ili s dozvolom živi u nečijem stanu, legitimno je upisana u birački spisak. Ako prijavljuje prebivalište bez osnova i namere da živi u Srbiji – što se, kako je zabeleženo, čini i uz posredovanje stranačkih operativaca, pa i državnih činovnika – na delu je izborni inženjering