Intervju: Petar Bošković, kapetan bojnog broda u penziji

“Nekad se znalo da je od deset oficira uvek osam ili devet onih koji su sposobni i svoju karijeru su vezali za Pravilo službe i nastavak vojnog školovanja. To se zvalo ‘predvidiva karijera’, ceo sistem je vodio računa o ljudima. Tada su jedan do dvojica od desetorice uspevali da se provuku preko raznih veza, rođačkih, kumovskih, zemljačkih i mogli su da preskoče jednu stepenicu u karijeri, a ne pet kao što je sad slučaj. Od dolaska SNS to se u potpunosti preokrenulo – od desetorice, jedan do dvojica napreduju karijerno, a osam do devet na osnovu stranačkih veza. Ukoliko neko od vaših najbližih ili vi niste u SNS, nemate čemu da se nadate u vojnoj karijeri”