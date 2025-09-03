Sistematsko uništavanje prestonice

03.septembar 2025. Radmilo Marković

Kako su dokrajčili Beograd

Setite se – kada ste poslednji put videli da u obližnjem parku beogradsko JKP “Zelenilo” zaliva zelene površine kako bi, je l’, ostale zelene? Kada je poslednji put kompletno renovirana ulica kojom stalno prolazite, a koja je prepuna rupčaga, takvih da morate da vozite 20 na sat? Koliko nelegalnih zgrada je izgrađeno u vašem komšiluku, a koliko ih se nakačilo baš vama na struju, vodu i kanalizaciju? Koliko stabala je imala vaša ulica pre 15 godina, a koliko ih ima danas? Gde nalazite mesto za parkiranje? Možete li biciklom po gradu? A za to vreme, gradonačelnik Šapić se pojavi u javnosti jednom mesečno ili u nekoliko meseci – da se pohvali rezultatima, da najavi nove “projekte” koji su, deluje, smišljeni prethodne večeri, pa da se verbalno obračuna i uvredi novinare koji mu nisu po volji

Novi Pazar

03.septembar 2025. Amela Bajrović

Političko prevaspitavanje sandžačkih političara

Neuplaćivanje lokalnoj samoupravi dela poreza na zarade od 102 miliona dinara i nenamenskih transfernih sredstava od 46,5 miliona dinara došlo je nakon izjave Aleksandra Vučića da za ovaj grad “nema više para”. A da je režim pustio ovaj grad “niz vodu” jasno je i zbog sve češćeg targetiranja ovdašnjih političara u tabloidima

Kampanja pre kampanje

03.septembar 2025. Tijana Stanić

Miris izbora na jesen

Ekonomskim merama i organizovanim spontanim okupljanjima Aleksandar Vučić pokušava da konsoliduje svoje biračko telo, dok istovremeno podmeće nogu studentima i opoziciji i obračunava se sa nezavisnim medijima. Između naprednjačke inscenirane idile i društvenog bunta, sve jače se oseća nagoveštaj izbora. Kampanja pre kampanje je uveliko počela. Kada bi i pod kojim uslovima građani ponovo mogli na birališta

Intervju: Ana Novaković

03.septembar 2025. Filip Mirilović

Radim u službi javnog interesa, a ne vlasti

“Zamislite da čovek, Sten Miler, koji je na stotinak metara od mene i koji je glavni akter priče koja je uznemirila javnost i zaposlene u medijima Junajted medija neće da izađe da razgovara sa novinarkom, čiji je uzgred posredno i poslodavac, već šalje advokata da je upozorava da može dobiti otkaz. Mogla sam samo da zaključim jedno – da je Milera strah i da je istina da je po zahtevu Vučića pokušavao da oslabi i rasparča medije u okviru Junajted medija”

Prilozi režimskom beščašću

03.septembar 2025. Sonja Ćirić

Vlast bojkotuje kulturu, kultura bojkotuje vlast

Početkom februara, a u vreme velikih protesta, Vlada Srbije donela je rešenje kojim od ono malo para koje je namenila kulturi, oduzima 25 posto kako bi ih prebacila u budžetsku rezervu. Bez razloga i objašnjenja. Stradali su svi sektori kulture: kulturi na lokalu je oduzeto 75 miliona dinara, izdavaštvu 34 miliona, zaštiti kulturnog nasleđa skoro 28 miliona, filmu 20 i tako redom