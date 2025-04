Čedomir Jovanović ispričao je u studiju TV Tanjugu, kada nije znao da je u programu uživo, da je bivši rukometaš Vladimir Mandić na dan velikog protesta u Beogradu, 15. marta, doveo 200 naoružanih pripadnika Atlas obezbeđenja u Skupštinu grada Beograda.

Jovanović je rekao i da je tokom petnaestominutne tišine, neko pustio zvuk aviona ili kamiona iz LRAD-a, odnosno zvučnog oružja.

Viši javni tužila u Beogradu i Vučićeva pudlica Nenad Stefanović ako do sada nije napisao, sutra hitno da napiše obavezujuće uputstvo da se uhapsi Čedomir Jovanović. 🤦‍♂️ Ako to ne uradi narod bi mogao da pomisli da ima zaštićenih i da Vučić štiti Čedu, a on opozicija režimu. 🤣 https://t.co/b0ePOL4iuR — Nikola Lakic (@NikolaLaki3) April 6, 2025

Nakon toga je dobio poziv iz policije, ali ne da bi kao svedok dao iskaz o svojim saznanjima o naoružanim batinašima ispred Pionirskog parka i Pravnog fakulteta, kao i o upotrebi zvučnog topa. Lider LDP je dobio SMS poruku u kojoj ga pozivaju iz Sektora unutrašnje kontrole MUP-a da se javi „radi obavljanja razgovora“ u vezi sa njegovim gostovanjem na TV Tanjug.

„Vučiću, napali su i tebe“

Jovanović je pozvan u prostorije Sektora unutrašnje kontrole, a poruku o pozivu je objavio na društvenim mrežama.

On je objavio i snimak posle davanja izjave, u kom se zahvalio inspektorima što su bili spremni da od njega uzmu izjavu o svemu o čemu je govorio na Tanjugu.

„To su činjenice koje se odnose na neverovatan događaj koji su studenti organizovali 15. marta. Zahvalan sam i policiji koja nas je sačuvala, da je sve bilo bez incidenta sve do 11. minuta tišine, kada su oni koji žele zlo napali sve nas. Nadam se da Vučić razume da su napali i njega“, rekao je Jovanović.

Dodao je i da mu „ne pada na pamet da ćuti o svemu što zna jer u ovom gradu njegova porodica, prijatelji i generacija deca prema kojoj je dužan“, kao i da je iste snove imao i on kada je bio student.

Poručio je Vučiću da ne traži od ljudi da budu deo Ćacilenda i da treba da bude predsednik svih ljudi u Srbiji.

Šta je Jovanović sve ispričao

„Da vam ne bude ovo poslednja emisija, da me ti čačkaš sa topovima. Što praviš to? Što ne pitate Bosance i Snajpere (Marko Bosanac i Slobodan Milutinović Snajper, kontroverzni Novosađani blisku SNS-u) šta je bilo. Slušali malo glasniju muziku“, rekao je Jovanović uz ocenu da je „zvučni top“ samo muka za predsednika Aleksandra Vučića.

Na pitanje voditelja da li misli da je Vučića neko „namestio“, Jovanović je odgovorio: „Ma ne, cela ta ekipa, sve to. Način na koji se sve to rešva, na koji se sve to brani…“

Zatim je usledilo pitanje misli li na javne istupe ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, na šta je Jovanović rekao da ministar nije ništa znao o „zvučnom topu“.

„Dačić nije kriv, brate, ja sam mu javio. Ja sam mu pokazao LRAD, on nije znao da to postoji. Ja sam mu rekao koliko ima u SAJ-u, koliko ima u (Interventnoj) brigadi, koliko ima u Žandarmeriji. Četiri odreda Žandarmerije imaju po četiri (…) Ali pazi, SAJ nije raspakovao svoj uopšte, SAJ svoj nije raspakovao, a ovi jesu da koriste za komunikaciju kod Skupštine, imali su to, ali su isto tako grunuli sa drugog mesta“, rekao je Jovanović.

Dodao je kako je neko uzeo LRAD i „pustio malo kao da sluša muziku“.

„Pustio grmljavinu, da li kamion ili avion, više nije ni važno, ali pustio je tu grmljavinu. Nije udario onim zvučnim topom da izazove povrede i tako, nego samo da ih uplaši, kao da čuješ automobil koji se zaleteo u tebe“, naveo je lider LDP-a.

Jovanović je kazao i kako su Vučića „ovi njegovi ceo dan ložili kako će posle tišine krenuti napad na Skupštinu u Predsedništvo“.

„Ma, budalaštine. Koji će ti k*** 200 ljudi naoružanih u Skupštini grada. Brate, bre, bitange i barabe. Ova je, bre, zemlja imala vojsku, ima je i sada. Treba neko da čuva Predsedništvo, dovedi, brate…“, kazao je Jovanović, ali nije završio misao.

Ključan trenutak se, prema njegovim rečima, desio tokom odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, kada su se dogodila tri sinhronizovana incidenta.

„Znaš kad je to puklo, to je puklo u 11. minutu kad se desilo ovo sranje, jer su u tom trenutku krenuli, imaš tri događaja u istom trenutku. U istom trenutku si imao napad na Interventnu brigadu u Dragoslava Jovanovića i iz (Pionirskog) parka. Počinju da lete flaše, kamenje, sve po njima. Intervetna brigada traži da interveniše, Vesko Milić (načelnik policijske uprave Beograd Veselin Milić) kaže – ne, digni štitove, uvuci glavu, imaš šlem, trpi batine“, kazao je Jovanović.