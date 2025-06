Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je u Odesi, gde je prisustvovao samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, navode opozicije da je Srpska napredna stranka varala na lokalnim izborima u Zaječaru.

„Nisu našli ništa, samo jednu potvrdu za biračko pravo na jednom mestu“, presudio je Vučić. „To je potpuno besmisleno i dobiće odgovor i Gradske i Republičke izborne komisije. Ako imate neki birački materijal da je bačen s nekog mesta, tu izbori moraju biti ponovljeni.

Međutim, Uglješa Đuričković sa liste „Promena u koju verujemo“ tvrdi je da je opozicija u četvrtak imala uvid u birački spisak i „u načine na koje su lokalni izbori u Zaječaru pokradeni“, preneo je N1.

On kaže da je razlika od 1600 glasova između SNS-a i dve opozicione liste koje su prešle cenzus, nastala tako što su naprednjacima ubeleženi glasovi ljudi koji su „nepokretni ili iz nekog razloga nisu mogli da glasaju na biračkom mestu“.

„Njihove komisije koje su išle od kuće do kuće”, tvrdi Đuričković, “su u 90 odsto slučajeva glasačke listiće potpisivale same, potpisivali su ih otiskom prsta ili uopšte nema potpisa”, a to su onda računali kao glas za listu Aleksandra Vučića.

Glasanje bez prebivališta

„Danas smo utvrdili i da u biračkom spisku postoje ljudi koji su glasali samo sa boravištem, što je zakonom zabranjeno. Oni nemaju prebivalište, pa tako ni pravo glasa, niti pravo da budu u biračkom spisku. Na svakom biračkom mestu smo našli takve osobe“, rekao je on.

Ocenio je da je najskandaloznija stvar koju je opozicija otkrila u četvrtak dupli birački spisak koji je, kako tvrdi, u kontejner za đubre bacio visoki funckioner SNS-a Milan Stanković.

Krađa, pretnje i ucene

Đuričković je ocenio da je SNS „pogazila ljudskost“ u Zaječaru.

„Oni su svoje glasače pretvorili u krpe koje se prodaju za kilo šećera, kilo brašna, za flašu zejtina ili za veš mašinu. Utvrdili smo da su u birački spisak upisani i preminuli. I ceo taj birački spisak su imali Stanković i Srpska napredna stranka u svojim rukama prethodnih meseci“, naveo je on.

A 15.000 glasova Zaječaraca dobile su opozicione liste.

„U Zaječaru ima 15.000 normalnih, poštenih i časnih ljudi koji su dali glas za promene, a Srpska napredna stranka je morala da krade, da kupuje, preti, ucenuje, dovodi ljude sa strane, diže ljude iz grobova, da bi dobili samo 14.000 glasova. Zaječar je oslobođen i Zaječarci su slobodni“, rekao je on.

Miladin Krstić iz „Ujedinjenih za spas Zaječara“ rekao je da su podneli prijave opštinskoj izbornoj komisiji i da će tražiti ponavljanje izbora.