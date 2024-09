Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će odlikovati predstavnike država koje su bile na strani Beograda prilikom majskog usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN).

„Vidim da su neki poludeli negde zbog toga što mi odlikujemo ljude koji su štitili međunarodno pravo i štitili Srbiju. To je naša stvar, to je naš unutrašnji akt i pitanje našeg suvereniteta. Vidim da bi oni to rado da nam zabrane“, rekao je srpskim medijima Vučić, koji je u Njujorku povodom 79. zasedanja GS UN.

Pojedini beogradski mediji prethodno su javili da će Vučić odlikovati ambasadora Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilija Nebenzju.

„Tu su naravno i Rusi i Kinezi, i Nikaragva i Meksiko i Brazil, Indija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kongo, u zavisnosti od toga kakav je nivo podrške bio“, dodao je Vučić.

Vučić je rekao da je planirano i da se sastane sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, a narednih dana i sa savetnikom predsednika SAD za nacionalnu bezbednost Džejkom Salivenom, za koga je rekao da je „verovatno najmoćnija osoba u SAD“ trenutno.

Mir nam je nasušna potreba

Komentarišući situaciju u svetu, Vučić je kazao da se „stvari ubrzavaju“ i da „niko ne priča o kompromisu, već svi pričaju o pobedi“.

„Mir nam je nasušna potreba. Reč mir nikada nije bila potrebnija, ali posle reči mir svi dodaju ono ‘ali’“, naveo je Vučić.

Prenoseći detalje razgovora sa Tajipom Redžepom Erdoganom, Vučić je rekao da nisu u svemu saglasni kada je reč o Kosovu, ali da se u narednim mesecima očekuje poseta turskog predsednika Beogradu, jer dve zemlje imaju mnogo zajedničkih interesa i sve probleme mogu rešavati u prijateljskom duhu.

Dodao je i da je Erdogan izjavio „da se ide u potpuni sukob na Bliskom istoku“, ali da se nada da će Amerikanci uspeti da kontrolišu kontrolišu, jer ako ne uspeju „ode mast u propast“.

