Čak 40 odsto birača vlasti misli da je šesnaest ljudi u Novom Sadu pobila diverzija stranih službi, pokazuje istraživanje koje objavljuje „Vreme“

Među biračima koji kažu da bi glasali za sadašnju vlast, čak 40,4 odsto njih veruje da je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu „diverzija u režiji stranih službi“, pokazuje istraživanje Nove srpske političke misli koje je ekskluzivbo objavilo „Vreme“ u novom broju.

To je veći broj od onih koji veruju da je u pitanju „nesrećan slučaj kakvi se dešavaju i za koji niko nije kriv“ (37,1 odsto). Devet odsto birača vlasti misli da su u pitanju nemar i korpucija, a ostali nemaju odgovor na pitanje.

Teza o „diverziji“ javljala se od same tragedije pre jedanaest meseci, ali je prethodnih sedmica ušla u sam mejnstrim režimskih medija, pa su je ponavljali čak i neki iz vrhuške vlasti.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je na primer na TV Pink rekla da je nadstrešnica „srušena kao početak obojene revolucije“.

„Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesrećni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji u tom smislu, mislim da je bila planirana diverzija“, navela je Brnabić.

A Informer je, na primer, objavio „ekskluzivne fotografije do kojih je došao“ i koje, kako je naveo taj list, „bacaju sumnju da je pad nadstrešnice u Novom Sadu možda akt terorizma“. Takve tvrdnje, uprkos dokazima govore da biračko telo naprednjaka ima sklonosti teorijama zavere i krivljenju službi za sve i svašta, sve do navodne „obojene revolucije“.

Više analiza iz građevinske struke i istraga temelje se na nalazima da je glavni razlog pada nadstrešnice korozija u čeličnim zategama – što svedoči o tome da objekat nije održavan i da pri rekonstrukciji niko o tome nije vodio računa.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!