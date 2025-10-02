Godišnjica pada nadstrešnice

02.октобар 2025. K. S.

Komemorativna šetnja od Beograda do Novog Sada 30. i 31. oktobra

U Novom Sadu će se 1. novembra održati komemoracija povodom godišnjice pada nadstrešnice tamošnje železničke stanice kada je stradalo 16 ljudi, a jedna teško povređena. Studenti u blokadi najavljuju tim povodom novu šetnju od Beograda do Novog Sada, piše „Nova”, a pisanje ovog portala za „Vreme” potvrđuje studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu