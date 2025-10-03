Eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno je na demonstrantima u Srbiji, kaže specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za torturu

„Ranije ove godine u Srbiji, zemlji kandidatu za EU, pojavili su se alarmantni izveštaji da je eksperimentalno akustično oružje iskorišćeno na demonstrantima“, ovako o navodnom zvučnom topu u Srbiji u martu 2025. godine piše Alis Džil Edvards, australijska advokatica i naučnica.

Alis Džil Edvards je specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za torturu i druge okrutne, neljudske ili ponižavajuće postupke ili kažnjavanja. U autorskom tekstu za „EU observer“ pisala je o oružju koje se u prethodnom periodu koristilo u Evropi za mučenje neistomišljenika.

Do paralize nogu

Iskorišćeno oružje je, dodaje, izazvalo „stampedo, demonstranti su se onesvestili, povraćali, osetili ubrzano lupanje srca, prekomerno se znojili, bili dezorijentisani, pa čak i patili od paralize nogu“.

„Očevici ovog čudnog oružja primetili su da je glasan i neprijatan zvuk praćen iznenadnim udarom vazduha i vibracijama“, piše izvestiteljka UN-a i apeluje da je neophodna dodatna odgovarajuća istraga.

Ona piše i da je u julu Evropska unija „tiho“ usvojila revidiranu uredbu protiv mučenja, na koju se obavezalo 27 zemalja članica. U njoj se ograničava trgovina van Evrope sličnim oružjem i zahtevaju dodatna ovlašćenja za kompanije koje trguju opremom koja može biti zloupotrebljena za mučenje.

Srbija u „dobrom“ društvu

Alis Džil Edvards pominje i primere specifičnog oružja u Gruziji, Belorusiji i Turskoj.

U Belorusiji su snage bezbednosti koristile gumirane čelične metke protiv mase, a u Turskoj su nedavno antivladini demonstranti poprskani suzavcem i vodom, kada je više od 2.000 ljudi uhapšeno.

U Gruziji su snage bezbednosti krajem prošle godine rasterale demonstrante koji su demonstrirali protiv vladine odluke da obustavi pregovore o pristupanju EU neselektivnom upotrebom gumenih metaka i topova navodno napunjenih neotkrivenim hemijskim iritantima, što je izazvalo stotine povreda, piše još advokatica.