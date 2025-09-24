„Osećamo se kao u američkoj ambasadi u Sajgonu 1975. Čekamo da vidimo šta će biti i da li ćemo morati da se evakuišemo na neko bolje mesto“, opisuje glavni urednik “Danasa” Dragoljub Petrović atmosferu među novinarima medija koji rade u okviru Junajted grupe u koje spadaju televizije N1 i Nova S i nedeljnik “Radar”

Urednici i novinari u medijima Junajted grupe ne znaju da li će i koliko još moći slobodno da rade. U igri su velike pare i zakulisni dogovori. I uverenost režima da bi lakše opstao na vlasti ako nema kritičkih medija.

U sagi oko medija Junajted grupe u Srbiji samo su dve stvari garantovano u igri – velika neizvesnost i velike pare.

U poslednjoj epizodi, manjinski vlasnik i bivši čelni čovek grupacije Dragan Šolak dobio je 250 miliona evra od firme u vlasništvu BC Partnersa na ime bonusa za „uspešnu prodaju“ velikog dela biznisa u Srbiji.

Tom „uspešnom prodajom“ je doduše počeo mali pakao za stotine novinara u Srbiji koji rade u medijima poput N1, Nove S, Danasa, Radara i drugih u okrilju Junajted grupe.

Otkako je Šolak smenjen sa čela korporacije, novi čelni ljudi navodno nisu ovim medijima zagarantovali finansiranje i uredničke slobode.

Na talonu je, osim velikih para i stotina radnih mesta, i budućnost informisanja u Srbiji. Jer, televizije N1 i Nova S, izrazito kritične prema vlastima Aleksandra Vučića, imaju najveći kapacitet, najviše ljudstva i novca da izveštavaju o političkim dešavanjima.

Šta je tu preplaćeno

Više zaposlenih u medijima Junajted grupe, sa kojima je pričao novinar DW, kažu da ne znaju ništa više od onoga što piše u medijima. A tamo ne piše puno, mada se oseća neizvesnost.

Predsednik Vučić je svojevremeno govorio da će sve biti gotovo do novembra, a potom i da ne gasi on N1 i Novu S nego ih gasi njihova kompanija.

„Nemamo pojma šta će biti. Radimo, kao sve normalno, ali dokle – to niko ne zna“, kaže jedna novinarka. Drugi izvor DW kaže: „Mislim da je to završena stvar. Uzeli su pare i sada nema nazad.“

Aludira na to što je većinski vlasnik Junajted grupe, investicioni fond BC Partners, početkom godine počeo sa onim što investicioni fondovi inače rade – da prodaje skuplje ono što je pazario jeftinije.

U spektakularnom transferu prodat je kablovski operater SBB – koji je bio sigurna luka za emitovanje N1 i Nove S. Takođe su državnom Telekomu – dojučerašnjem takmacu – prodati Net TV plus i prava na sve sportske prenose.

To je od Telekoma načinilo monopolistu na sportske sadržaje, a BC Partnersima i delom Šolaku, koji je još manjinski vlasnik, donelo milijardu i po evra.

Da li je deo dila ućutkivanje kritičkih medija u jeku studentskih protesta i pred izbore na kojima prvi put postoji realna šansa da Srpska napredna stranka izgubi?

Mnogi su na to sumnjali već i zbog previsoke cene koju je srpski Telekom platio. Sumnje su samo podgrejane kad je isplivao telefonski razgovor čelnih ljudi Junajted grupe i Telekoma, u kojem se razmatra kako oslabiti Junajted mediju.

Ako se tu na rasplet još čeka, nešto se već dogodilo – na oba velika kablovska operatera, SBB-u i Telekomu, sada su prisutne sve režimske i tabloidne televizije.

„Kao u Sajgonu 1975. godine“

Uredništva medija Junajted grupe više puta su apelovala na svoje vlasnike da im daju garancije opstanka. Prvi put je pomenuta i suma – za N1 i Novu S treba, kažu, dvanaest miliona evra godišnje da bi radili kako valja.

Šta će dalje biti? To ne zna ni Dragoljub Petrović, glavni urednik lista Danas. „Mi smo u situaciji koja je potpuno glupa. Čekamo ishod sukoba u korporaciji, a vidimo, kroz snimak telefonskog razgovora koji je objavljen, da se meša i predsednik Vučić.“

„To nas je dodatno zabrinulo jer Vučić nema dobrih namera prema medijima koji su kritički nastrojeni“, priča Petrović za DW. „Sad se osećamo kao u američkoj ambasadi u Sajgonu 1975. Čekamo da vidimo šta će biti i da li ćemo morati da se evakuišemo na neko bolje mesto.“

Ali, na koje bolje mesto? U Srbiji kao da je u toku veliko izumiranje nezavisnih medija. Samo od početka godine, odlukama američkog predsednika Donalda Trampa, ugašen je Glas Amerike, a Slobodna Evropa dovedena do ivice. Prekinuto je svo projektno finansiranje koje je bilo dobrodošlo posebno malim i lokalnim medijima u Srbiji.

Zatvoren je balkanski servis Al Džazire dok je na Juronjuzu, koji finansira srpski Telekom, došlo do pobune novinara protiv čelnih žena te televizije, te do talasa otkaza i odlazaka.

Zato Petrović kaže da bi gašenje ili ućutkivanje medija Junajted grupe bilo „dramatično“. „Danas je mali medij koji bi možda mogao sam da se iskobelja, jer je i ranije bio samostalan i nekako radio na mišiće i male plate. Ali ove televizije ne mogu da rade na štap i kanap, to je skupa produkcija.“

Spasitelj iz Silicijumske doline?

Tu negde u priču ulazi Nenad Milanović, osnivač softverske kompanije Cake koja u Americi navodno vredi preko milijardu dolara. Ovaj IT-jevac je otvoreni protivnik srpskog režima, a inače je i fan Donalda Trampa. Pomagao je finansijski studente, a pre nekoliko dana registrovao medijsku platformu izlaz.com.

Na medijskom festivalu u Rovinju minulog vikenda otkrio je delić plana – da na toj platformi udomi novinare koji bi eventualno ostali bez posla na televizijama N1 i Nova S.

Prema informacijama DW, Milanović radi na nalaženju prostora za studio i opreme. No među upućenima malo ko je uveren da bi Milanović mogao zvanično da kupi dve televizije ili da plaća pomenutih dvanaest miliona evra godišnje, za pun program i ljudstvo.

Istovremeno, udar na manje nezavisne medije stigao je iz Kremlja. Ruska služba SVR je tobože utvrdila da u pripremi „Majdana“ u Srbiji, plaćeni novcem iz Brisela, učestvuju i nedeljnik Vreme, agencija FoNet, lokalni mediji Južne vesti, Boom 93, Podrinske i drugi.

Vrhunac će navodno biti 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice koja je na Železničkoj stanici u Novom Sadu prošle godine odnela šesnaest života. Predsednik Vučić zahvalio je Rusima na ovim „informacijama“ i rekao da će sve biti ispitano.

Da li su prošle godine kada je režim u Beogradu još tolerisao kritičke medije?

„Vučiću uvek trebaju mediji s kojima će da ratuje, da ih optužuje da mu rade o glavi. Ali sad je vrlo blizu padu s vlasti, protesti se ne smiruju, i sad valjda računa da će barem bez ovih velikih kritičkih televizija lakše da vlada“, kaže o tome Dragoljub Petrović.

Urednici i zaposleni u medijima Junajted grupe gaje samo još jednu nadu – da će prašina koja se podigla ipak primorati vlasnike iz investicionog fonda da povuku ručnu kočnicu. Rasplet sage je možda iza ćoška.