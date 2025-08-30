Pravosuđe
Viši sud: Sudije su pogrešile
Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačilo prvostepena rešenja tako što je dvojici osumnjičenih za nasilje prema pripadnicima policije odredilo pritvor do 30 dana
U nedelju u ponoć se otvara za saobraćaj deo prestonice oko Trga republike, a deo oko Skupštine je zatvoren dokle god taj prostor bude „zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine“, objasnio je Bojan Bovan
Od 31. avgusta u ponoć otvaraju se u Beogradu za saobraćaj Trg republike, Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica. Deo Beograda koji je zauzeo Ćacilend, biće zatvoren do daljnjeg
Beograđani će ove ulice moći normalno da koriste, naveo je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan. Međutim:
„Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje ‘beogradskog sata’, uređenje trotoara i tako dalje, njihovo izvođenje će se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačelnik.“
Ćacilend zatvoren do daljnjeg
Drugi deo centra Beograda ostaje i dalje zatvoren. Bovan je rekao da je prostor koji se odnosi na „Trg Nikole Pašića i potez od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostor između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi“, zato što je „Sekretarijat za saobraćaj još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu“.
Dodao je da će ta odluka će ostati na snazi dokle god taj prostor bude „zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine“.
U suprotnom bi, objasnio je Bovan, puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost kako ljudi koji se tamo nalaze tako i samih učesnika u saobraćaju.
Sat
Sat za budući kružni tok na Trgu republike, koji pominje Bovan, Grad Beograd je platio 12 miliona dinara. Gradonačelik Šapić ga najavljuje kao „novi simbol prestonice“.
Prema pisanju „Nove ekonomije“ posao montaže izrade i „puštanje u rad“ Beogradskog sata, dobile su dve firme- Electra M&B d.o.o. i Primus BMJ d.o.o.
Primus BMJ će zapravo uraditi 80 odsto posla. Naime, ova firma će izraditi sat, uraditi livenje, montažu i pustiti ga u rad, dok će preostalih 20 odsto firma Electra M&B uraditi isporuku, montažu i puštanje u rad satnog sistema za ugradnju sata.
Sat se, kako se navodi u dokumentima sastoji od četiri mehanizma prečnika 80 centimetara, matičnog sata i GPS antene. Sat bi trebalo automatski da vrši prebacivanje sa letnjeg na zimsko računanje vremena.
Firma Primus BMJ d.o.o. je trenutno u blokadi. Blokada je počela 15. jula ove godine zbog iznosa od 1,7 miliona dinara. Imala je jednog zaposlenog u 2024. godini i poslovne prihode od nešto više od 84.000 evra.
Ova firma poznata je i po tome što je izradila spomenik Tomi Zdravkoviću u Skadarliji, za 7,2 miliona. Za istu cenu, izradila je i spomenik Branku Pešiću u Beogradu. Spomenik despotu Stefanu Lazareviću naplatila je 15 miliona, piše portal „Kompas“.
Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačilo prvostepena rešenja tako što je dvojici osumnjičenih za nasilje prema pripadnicima policije odredilo pritvor do 30 dana
Studenti Filozofskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu pozvali su na skup pod parolom „Buka se nastavlja“. Policija u opremi za razbijanje demonstracija je i dalje ispred ovog fakulteta
Posle pisanja „Fajnenšel tajmsu“ predsednik Srbije sada piše i novinarima „Gardijana“ zbog kritika na njegov račun. Nema tu ništa novo: Vučić ponovo pokušava da se međunarodnoj javnosti predstavi kao pomirljivi demokratski lider dok se unutar zemlje žestoko obračunava sa neistomišljenicima
Studenti su objavili kako je studentska lista 99 odsto završena. Pojedini mediji kalkulišu kako se ona zapravo formira
„Vučić se oseća kao da boksuje protiv nevidljivog čoveka. Ovako je pokušao da dokaže biračima, neodlučnima, da ‘lica’ ne postoje i da iza studenata stoje Đilas, strani faktor i ostali neprijatelji“, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija
Predsednik i razgovorNema pregovora sa otmičarem Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve