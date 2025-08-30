U nedelju u ponoć se otvara za saobraćaj deo prestonice oko Trga republike, a deo oko Skupštine je zatvoren dokle god taj prostor bude „zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine“, objasnio je Bojan Bovan

Od 31. avgusta u ponoć otvaraju se u Beogradu za saobraćaj Trg republike, Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica. Deo Beograda koji je zauzeo Ćacilend, biće zatvoren do daljnjeg

Beograđani će ove ulice moći normalno da koriste, naveo je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan. Međutim:

„Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje ‘beogradskog sata’, uređenje trotoara i tako dalje, njihovo izvođenje će se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačelnik.“

Ćacilend zatvoren do daljnjeg

Drugi deo centra Beograda ostaje i dalje zatvoren. Bovan je rekao da je prostor koji se odnosi na „Trg Nikole Pašića i potez od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostor između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi“, zato što je „Sekretarijat za saobraćaj još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu“.

Dodao je da će ta odluka će ostati na snazi dokle god taj prostor bude „zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine“.

U suprotnom bi, objasnio je Bovan, puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost kako ljudi koji se tamo nalaze tako i samih učesnika u saobraćaju.

Sat

Sat za budući kružni tok na Trgu republike, koji pominje Bovan, Grad Beograd je platio 12 miliona dinara. Gradonačelik Šapić ga najavljuje kao „novi simbol prestonice“.

Prema pisanju „Nove ekonomije“ posao montaže izrade i „puštanje u rad“ Beogradskog sata, dobile su dve firme- Electra M&B d.o.o. i Primus BMJ d.o.o.

Primus BMJ će zapravo uraditi 80 odsto posla. Naime, ova firma će izraditi sat, uraditi livenje, montažu i pustiti ga u rad, dok će preostalih 20 odsto firma Electra M&B uraditi isporuku, montažu i puštanje u rad satnog sistema za ugradnju sata.

Sat se, kako se navodi u dokumentima sastoji od četiri mehanizma prečnika 80 centimetara, matičnog sata i GPS antene. Sat bi trebalo automatski da vrši prebacivanje sa letnjeg na zimsko računanje vremena.

Firma Primus BMJ d.o.o. je trenutno u blokadi. Blokada je počela 15. jula ove godine zbog iznosa od 1,7 miliona dinara. Imala je jednog zaposlenog u 2024. godini i poslovne prihode od nešto više od 84.000 evra.

Ova firma poznata je i po tome što je izradila spomenik Tomi Zdravkoviću u Skadarliji, za 7,2 miliona. Za istu cenu, izradila je i spomenik Branku Pešiću u Beogradu. Spomenik despotu Stefanu Lazareviću naplatila je 15 miliona, piše portal „Kompas“.