Opozicija iz Negotina kaže da u tom gradu, pred nadolazeće lokalne izbore, SNS već ide od vrata do vrata i deli poklone, i da vladajuća partija na te izbore gleda „kao na borbu na život i smrt“

Nakon lokalnih izbora u Kosjeriću i Zaječaru, u novembru bi trebalo da budu održani i lokalni izbori u Mionici i Negotinu.

Ti izbori još nisu raspisani, ali je izvesno da će ih biti 23. ili 30. novembra.

Lokalne izbore raspisuje predsednik Narodne skupštine, a od dana raspisivanja do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. To znači da izbori u Negotinu i Mionici moraju biti raspisani najkasnije poslednjeg dana oktobra, ali je izvesnije da će, kao što je to bio slučaj u Zaječaru i Kosjeriću, za izbornu kampanju biti ostavljeno barem 45 dana.

Opozicija je u Negotinu oformila jednu listu, dok se u Mionici opopzicionari dogovaraju o istom scenariju.

Prema dosadašnjim najavama noseća mesta na listi biće dodeljena tamošnjim studentima.

Vlast ne gubi vreme

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) takođe ne gubi vreme, njena mašinerija radi punom parom, a na stotine aktivista partije sa spiskovima u rukama idu od vrata do vrata u potrazi za sigurnim glasovima.

Slađan Mihailović iz Narodnog pokreta Srbije u Negotinu svedočio je za portal Nova o situaciji u tom gradu:

„Naprednjaci su već krenuli u kampanju, svi smeštajni kapaciteti u Negotinu su popunjeni, uveliko rade kampanju od vrata do vrata sa spiskovima, čujemo da dele i nekakve poklone. Već ih ima i po selima, silne neke lokale su pootvarali. Neki vid okupacije Negotina je na delu. Interesantno je, međutim, da na teren ne idu lokalni naprednjaci, izgleda da se stide pred svojim sugrađanima, pa su dovedeni aktivisti iz okolnih mesta i gradova“, rekao je Mihailović.

Izbori za odbornike Skupštine grada Negotina i Skupštine opštine Mionica prethosno su odžani 17. oktobra 2021, a lokalne skupštine konstituisane su mesec dana kasnije.

Na tim izborima vladajuća partija je sa koalicionim partnerima u Mionici osvojila 84,6 odsto, a u Negotinu 79,6 odsto glasova.

Vlast obećava „sve što treba“

U Negotinu je opozicija odlučila da izađe na izbore na listi „Ujedinjeni za Negotin“, koju čine neformalna grupa građana „Negotin uz studente“ koja je organizovala blokade i skupove podrške studentima, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratske stranka i Srbija Centar (SRCE). Na izbore će, po ugledu na Kosjerić, ići bez stranačkih obeležja.

„Kampanja vlasti je uveliko počela i svi primećujemo kako oni na ove izbore gledaju, ne kao na političku utakmicu programa i ideja, već borbu na život i smrt. Otvoreno je već preko 10 lokala SNS-a u gradu i okolnim sela, kampanju na terenu rade neki ljudi sa strane obećavajući šta god je potrebno. Ako je ova vlast ostavila neke rezultate, zar im to nije dovoljno za kampanju? Naša kampanje će biti pozitivna, usmerena na identifikovanje problema i nuđenje rešenja za te probleme. Na kraju, ovo je naš grad“, naveo je Miloš Milošević, predsednik negotinskog Opštinskog odbora SSP, a piše NG portal.

Prethodni lokalni izbori održani su 8. juna u Zaječaru i Kosjeriću. Konstitutivna sednica u Skupštini opštine Zaječar okončana je tek 24. Septembra, uz veliki broj incidenata.

S druge strane, Kosjerić je na sebe privukao pažnju javnosti nakon svedočenja lokalne opozicione grupe da je grad u pratnji predsednika opštine obišao Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste koji je priznao da je logistički organizovao grupu koja je učestvovala u oružanom sukobu sa kosovskom policijom u selu Banjska.