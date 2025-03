Građani su, na poziv studenata Pravnog i tehničkih fakulteta u Beogradu, održali 15 minuta tišine na raskrsnici kod Skupštine Srbije, a nakon toga se deo njih prebacio ispred zgrade Skupštine, gde su zviždali i uzvikivali „lopovi”.

Građani okupljeni ispred Skupštine u jednom trenutku su počeli da bacaju jaja ka zgradi.

Razbijena jaja mogu se videti na crvenom tepihu, na ulazu u Skupštinu.

Nastavnici i učenici beogradskih srednjih i osnovnih škola stigli su ispred Skupštine Srbije, a u razgovoru sa reporterkom FoNeta istakli su da znaju šta se dešava u parlamentu i da su se nakon protesta prosvetara spontano uputili da podrže poslanike opozicije.

Oni su objasnili da do daljeg ostaju ispred Skupštine i da će pratiti situaciju i u skladu sa tim odlučivati o daljem koracima.

Okupljenima pred Skupštinom obratio se i Radomir Lazović, poslanik Zeleno-levog fronta.

„Nećemo da im dozovlimo da proguraju svoje tačke, samo jedna tačka može biti na dnevnom redu a to je ispunjenje zahteva”, rekao je Lazović.

On je o tome i ranije govorio za „Vreme”.

„Imamo predlog kako ovo da se zaustavi, to je prelazna vlada, ali jedini način da to uspe je da svi to podrže. I da je naš predlog najbolji nećemo ga gurati ako ga baš svi ne podrže. Važno je da se ujedinimo. Ako neko ima još neki predlog može, samo svi zajedeno možemo uspeti. Ako se mole muslimani i hrišćani onda se i mi možemo ujediniti oko toga da ovi ljudi ne mogu da nastave kao da ništa nije bilo”, rekao je Radomir Lazović ispred Skupštine.

FoNet/Milena Vlajić Protest ispred Skupštine

Studenti su prethodno blokirali raskrsnicu Bulevara kralja Aleksandra i Kneza Miloša u Beogradu, gde su održali 15 minutne tišine u čast stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Posle petnaestominutne tišine na koju su pozvali studenti Pravnog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, oni su se uglavnom vratili na fakultete, a pred zgradom Skupštine ostali su građani.

Inicijalna ideja studenata bila je blokada raskrsnice, ali su građani ostali ispred.

U toku je prva sednica redovnog prolećnog zasedanja Skupštini Srbije, a predložen je dnevni red sa 62 tačke, među kojima su i četiri zakona iz oblasti obrazovanja.

Nakon što je usvojen dnevni red, usledio je incident kada su bačene dimne bombe u salu i prostorija je ispunjena dimom.

Sednica je nastavljena.