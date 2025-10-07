„Najveće moguće nasilje“ očekuje se 1. novembra na skupu studenata, rekao je ministar i funkcioner SNS-a Darko Glišić. Da li režim najavljuje sopstveni napad ili samo zastrašuje ljude

„Poslednja šansa da divljaju, da pokušaju da spale ceo Novi Sad i svakoga koga vide na ulici, a ne slaže se sa njima, da pokušaju da linčuju…“

Ovako ministar u Vladi Srbije i funkcioner SNS-a Darko Glišić najavljuje komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra na koji su pozvali studenti

Da li visokopozicionirani naprednjak „samo“ hoće da izazove strah (da bi odvratio ljude da se odazuvu pozivu studenata“ i paniku (što je krivično delo), ili pravi alibi za režim kojem služi jer se njegovi kompanjoni spremaju da 1. novembra, po od Bačke Palanke ustaljenoj matrici, izazovu nerede?

Teorije zavere

Nakon što je istraživanje koje je objavilo „Vreme“ pokazalo da je vlast ubedila svoje birače da su nadstrešnicu srušile zle strane sile, režim nastavlja da širi teorije zavere kako bi se odupro istini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je tek nedavno video snimke na kojima se novosadski odbornik Miša Bačulov pojavljuje ispred Železničke stanice tri sata pre pada nadsteršnice. U emisiji „Hit tvit” na televiziji „Pink” on je Bačulova, posve neutemeljeno, opisao kao „unezverenog”.

Bačulov je za „Vreme” rekao na to da je predsednik Srbije „postao neuračunljiv”, da „sada prelazi sve granice zdravog razuma”. „Godinu dana pričam o tome da sam tog jutra krenuo vozom za Beograd. I on je sad odjednom došao do saznanja pred 1. novembar kad se zahuktava haos i kada se uplašio šta će se desiti u Novom Sadu. Sad je odjednom odlučio da nas posklanja sve s ulice tako što će da nam nalepi etiketu da smo mi odgovorni”, kaže Bačulov za „Vreme”. Kako Glišić podgreva nasilje Ministar u Vladi Darko Glišić je dodao kako studenti navodno znaju da ne mogu da pobede na izborima, znaju da nemaju većinu. „Ali im treba taj izgovor kao što su izbori. Potrebni su im samo kako bi pravili incidente, a u osam (časova), kad se zatvore birališta, pre nego što bilo ko pogleda kutiju ili otvori da je broji, da u osam i jedan minut kažu: pokradeni su izbori. I onda krenete sa serijom incidenata, pravljenja haosa i nasilja“, naveo je Glišić. Zastrašivanje

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković izjavio je kako Glišić tom izjavom pokušava unapred da proizvede atmosferu straha kako bi manje ljudi došlo na taj skup.

„Darko Glišić radi nešto što se zove preventivni napad, pokušava unapred da ospori taj skup i da proizvede atmosferu straha. Oni imaju predvidivu mantru i oni iz toga ne mogu da izađu“, rekao je Novaković za N1.

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini Vojvodine Milan Vasiljević pozvao je Glišića da policiji prijavi saznanja o tom nasilju koje predviđa.

„Darko Glišić najavljuje veliko nasilje 1. novembra u Novom Sadu. Govori kako će se pokušati linč, divljanje, pa i spaljivanje celog Novog Sada. Odakle Darku Glišiću takve informacije? Da li se obučavaju neki lojalisti za napade kao u Moldaviji? Jer, kako drugačije može da se tvrdi tako nešto užasavajuće, ukoliko baš to oni sami ne planiraju da sprovedu u delo“, upitao je Vasiljević.

Glišiću se pisanom izjavom obratila i članica Predsedništva SSP Danijela Grujić.

„Svaki put do sada kada ste huškali javnost i najavljivali nasilje pred velike skupove sami ste ga pripremali i režirali. Kada niste uspevali u tome da isprovocirate nerede, kao 15. marta, bezdušno ste upotrebili nad mirnim građanima zvučno oružje. Šta posle ovih reči da očekujemo? Zar još niste shvatili da je volja građana Srbije koji traže izbore nesalomiva i da je naše pravo da u miru tugujemo 1. novembra“, navela je Grujić.

Pokrajinski odbor Novog lica Srbije upozorio je da je „neprimerena izjava“ Glišića priprema terena „za nasilje i obračun sa građanima koji misle drugačije“.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!