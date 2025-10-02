Iz novog broja

02.октобар 2025. B. B.

Ko sve vršlja po Srbiji

Ispostavlja se da je Aleksandar Vučić ipak govorio istinu kada je pričao o pripremama za "obojenu revoluciju", ali čini se da nije na pravi način čitao ono što su mu domaće i strane službe dostavljale: u Srbiji se pripremala "šarena revolucija", ali je to radila ruska obaveštajna zajednica pod okriljem delova srpske “Udbe”, a sve u cilju promene vlasti u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji i članicama EU

Novosadska tragedija

01.октобар 2025. I.M.

Završeni komemorativni skupovi širom Srbije

Navršava se jedanaest meseci od pada nadstrešnice nedavno rekonstrusane Železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba i jednu teško povredila. U više gradova širom Srbije održani su skupovi u znak sećanja na stradale