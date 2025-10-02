Politika
Dušan Bajatović je počasni konzul Rusije za Vojvodinu
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović postao je počasni konzul za Vojvodinu. Tu funkciju mu je dodelilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije
U Novom Sadu će se 1. novembra održati komemoracija povodom godišnjice pada nadstrešnice tamošnje železničke stanice kada je stradalo 16 ljudi, a jedna teško povređena. Studenti u blokadi najavljuju tim povodom novu šetnju od Beograda do Novog Sada, piše „Nova”, a pisanje ovog portala za „Vreme” potvrđuje studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
Na komemoraciju koja će 1. novembra biti održana u Novom Sadu, na godišnjicu pada nadstrešnice tamošnje železničke stanice, iz Beograda će se ići i pešaka, potvrđuje za „Vreme” studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda.
Portal „Nova” prethodno je preneo da su studenti u blokadi beogradskog univerziteta na plenumu izglasali da će do Novog Sada ići pešaka.
Saznanje „Nove” za „Vreme” potvrđuje studentkinja FDU-a i dodaje da će šetnja trajati dva dana – 30. i 31. oktobra.
Kako dodaje, zasad nema mnogo detalja, ali kaže da bi osim studenata, ovog puta u šetnji mogli da učestvuju i zborovi građana i srednjoškolci.
Prva studentska šetnja od Beograda do Novog Sada održana je krajem januara, kada su studenti pešačili 80 kilometara na blokadu tri novosadska mosta 1. februara.
U mesecima koji su usledili, održane su brojne šetnje studenata i građana u kojima su održavani protesti.
