Ratni zločini i slavlja

16.септембар 2025. K. S.

Hrtkovci: Veliko narodno veselje vojvode Šešelja

Tamo gde je devedesetih proterivao Hrvate, zbog čega mu se kasnije sudilo pred međunarodnim sudom za ratne zločine, predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u utorak je organizivao narodno veselje - u Hrtkovcima