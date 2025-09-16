Zbog hapšenja četvorice poljoprivrednika na protestu u Novom Sadu u ponedeljak (15. septembar), studenti i zborovi građana organizuju skup podrške

Četvorica članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika privedena su u utorak (16. septembar) zbog incidenta koji se dogodio u ponedeljak na protestu ispred Banovine u Novom Sadu, a studenti i zborovi građana najavili su zbog toga za sredu (17. septembar) okupljanje ispred suda.

Kako najavljuju, organizuje se skup podrške privedenim poljoprivrednicima, koji će sutra biti saslušani.

Okupljanje je najavljeno za 11 časova.

Policija u Novom Sadu uhapsila je Ž. Đ. (1978) iz okoline Zrenjanina, N. A. (2004) iz Novog Sada i R. P. (1978) i D. K. (1964) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je MUP.

Do incidenta je došlo kada je nekoliko osoba upalo na protest poljoprivrednika, provocirajući okupljene, nakon čega ih je policija legitimisala i udaljila sa skupa.

Oni su se kasnije, kako navode poljoprivrednici, vratili i tada je došlo do verbalnog sukoba. Policija je ponovo intervenisala i udaljila provokatore sa skupa.

Novosadska policija je saopštila da su poljoprivrednici uhapšeni zbog nasilničkog ponašanja.

Policija ih tereti da su oni vređali dvojicu Novosađana, a zatim jednog od njih fizički napali i oborili na zemlju.

Izvor: 021