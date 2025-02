Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je za da je za proteklih četiri dana uhapšeno 50 osoba, da se tri se nalaze u bekstvu, da je podneto je 58 krivičnih prijava. Za potrebe „suzbijanja korupcije“ koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić procesuirano je ukupno 111 osoba.

Procesuirati u slučaju korupcije u realnom vremenu nije moguće, istakao je Stefanović, odgovarajući na pitanje zašto su neke istrage tek sad pokrenute.

Navedenim osumnjičenim osobama se stavlja na teret veliki korpus krivičnih prijava kao što su zloupotreba odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, protiv 68 osoba je doneta naredba o istrazi zbog pranja novca, primanja i davanja mita, trgovina uticajem i druga dela iz segmenta korupcije.

„Što se tiče finansijske istrage, Tužilaštvo će o njoj izdati naredbu. Nakon finansijske istrage se donosi odluka o privremenom oduzimanju imovine. Trenutno što mogu da vam kažem jeste da su računi u bankama blokirani, kao i sredstva sa kojima bi mogli eventualno da raspolažu u daljem periodu, nakon novog procesuiranja“, istakao je tužilac.

Nakon hapšenja koja su krenula prošle nedelje stigle su i brojne ocene da vlast na taj način kupuje vreme, da želi da još jednom skrene pažnju javnosti sa studentskih protesta.

Dok se vlast hvali borbom protiv korupcije, paradoksalno je da ova hapšenja baš sada uz najavu Aleksandra Vučića zapravo dokazuju ono što studenti tvrde – da u Srbiji politika kontroliše pravosuđe i da ova hapšenja zbog korupcije zapravo za cilj imaju da maskiraju korupciju.

Hapšenje predsednika opštine Obrenovac Milorada Grčića:

Juuu… Dal’ je to Grčiću ušo tiket na ligi šampiona sinoć kad ima toliko keša kod sebe? pic.twitter.com/l6w7wDSwE7 — Lodger Limansky  (@paratzelzius) February 12, 2025

Uhapšeni su „druga liga“

Advokat Čedomir Stojković je ocenio za „Vreme“: „Sasvim je jasno da on sam nema intelektualnih kapaciteta da osmisli bilo kakvo izvlačenje para. Istovremeno, čitavoj ekipi koja je u vezi sa EPS-om – onima koji učestvuju u tenderima, posredničkim firmama, koji struju uvoze iz Rumunije pa je izvoze u Bugarsku – dlaka s glave ne fali, niti ih iko pominje. Zato je Grčićzapravo i dalje ‘na poslu’ i radi ono za šta je projektovan pre devet godina“, kaže Stojković.

Direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić je, govoreći o hapšenju predsednika opštine Obrenovac i bivšeg v.d. direktora JP EPS Milorada Grčića i biznismena Aleksandra Papića, ocenio za N1 da su „neki predmeti stajali u fiokama, da je Tužilaštvo znalo njih, ali da nije smelo ili htelo da ih istražuje“.

„Pogrešno je ovo sada na sve moguće načine, počev od toga da predsednik nije nadležan da najavljuje hapšenja, ali to je ovde najmanje bitno. Sve da je i Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva izašao i rekao da će od januara do marta hapsiti zbog korupcije – to bi opet bilo pogrešno. To znači da su neki predmeti stajali u fiokama, da je tužilaštvo znalo njih, da nije smelo ili htelo da ih istražuje i da sada iz nekog razloga kreće to da radi”, objasnio je Nemanja Nenadić.

Advokat Rodoljub Šabić se složio sa Nanadićem i kazao da je to „prilično providan igrokaz za narod“.

„To nagoveštavanje da su neka bombastična hapšenja, samo bog zna koliko su to jaki ljudi. Ovo što sad čujemo, da se poslužim nekonvencionalno – je druga liga. To su ljudi protiv kojih je ranije bilo krivičnih prijava”, rekao je.

Smatra da su hapšenja “nešto se dešava u trenutku koji je sa stanovišta dnevno-političkih potreba vladajućeg režima – dobar”.

„Predsednik je to najavio i to mora da se desi. Pre toga se godinama ništa nije dešavalo i verovatno se ni ovim ništa neće desiti”, rekao je Šabić.

Dodao je da se “neko potrudio da potvrdi ono što je predsednik najavio”.

„Meni je ovo više nego neubedljivo. Ne možete prividima stvarati atmosferu koju niste želeli da imate. U to više niko ne veruje”, naglasio je.

Nedodirljivi prijatelji, kumovi i saradnici

A ko spada u prvu ligu naprednjaka koji se vezuju za brojne afere i krivična dela, a nikada nisu procesuirani u prethodnih 12 godina vlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića?

Foto: N1 Nebojša Stefanović i Aleksandar Vučić

Nebojša Stefanović, bivši potpredsednik Vlade, ministar odbrane u dva mandata i policije u jednom mandatu, bio je jedan od najmoćnijih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci.

U vreme njegovog političkog „pika“ pojavljivale su se i najave da bi on mogao da bude naslednik Aleksandra Vučića na čelu stranke.

Međutim, nakon brojnih afera – diploma, Krušik, Savamala, dovođenja u vezu sa pripadnicima Belivukovog klana i otvorenog sukoba Vučića s njim, odlazi u svojevrsnu političku penziju i potpunu medijsku ilegalu.

Iako se vezuje za brojne afere, njegov status je ozbiljno uzdrman tek aferom „prisluškivanje predsednika“, 2021. godine, kada je Vučić izneo u javnost informaciju da je prisluškivan, a ubrzo se, u medijima bliskim vlasti, postavilo pitanje Stefanovića.

Krenula je kampanja koja je vođena protiv njega u prorežimskim medijima, a nije bolje prošao i na sastancima unutar partije.

U maju 2021. odbori SNS-a širom Srbije izjasnili su se da Stefanovića treba smeniti sa funkcije predsednika Gradskog odbora u Beogradu i sa javnih funkcija, od 2022. godine praktično ne postoji na političkoj sceni Srbije.

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug Predsedik Srbije i bivši potpredsednik Srpske liste: Aleksandar Vučić i Milan Radoičić

Veliki patriota Milan Radočić

Bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, protiv koga kosovsko tužilaštvo vodi istragu za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, organizovani kriminal i trgovinu narkoticima, opisan je kao jedan od miljenika vlasti Aleksandra Vučića.

Njemu je nakon događaja u Banjskoj oduzet pasoš, zabranjen izlazak iz Srbije i ima obavezu da se beogradskoj policiji javlja dva puta mesečno. Radoičić je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u ovom mestu.

Vlasti u Srbiji odbijaju da Radoičića izruče Kosovu i poručuju da će mu suditi „srpski sudovi“, samo što oni to nečine.

Radoičićevo ime spominje se unazad desetak godina sporadično, a u fokus pažnje dolazi tek nakon ubistva lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića.

On i vlasti u Beogradu uveravali su javnost i međunarodne organizacije da Radoičić nije umešan u taj zločin.

Da ne zna ništa o ulozi Milana Radoičića tvrdio je i direktor Kancelarije za KiM Vlade Srbije Marko Đurić, ministar policije i član predsedništva SNS-a Nebojša Stefanovića, a kasnije i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Međutim, iako je rekao da s Radoičićem nikada nije razgovarao, Vučić je na konferenciji za novinare 12. septembra 2017. upravo njemu pripisao zasluge za brigu o Srbima na Kosovu.

„Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, jer je čuvaju oni i njihova deca. I Rakićeva, i Jeftićeva i svakog od njih. I Radoičićeva i Stojanovićeva. I Kostićeva i ne znam čija još“, izjavio je tada Vučić.

Biznismen sa severa Kosova

Za Zvonka Veselinovića, biznismena sa severa Kosova, javnost je prvi put čula tokom 2011, kada je predstavljen kao jedan od najvećih heroja „odbrane“ Srba na Kosovu. U narednim godinama se sve više pominjao u medijima kao prijatelj i saradnik Milana Radoičića, a važio je za jednog od najmoćnijih Srba na Kosovu i Metohiji.

Dok su lokalni Srbi mesecima na barikadama sprečavali otcepljenje Kosova od Srbije, a Zvonka Veselinovića predstavnici svih stranaka nazivali herojem, njegove mašine, bageri i kamioni prokopavali su nove, alternativne puteve na administrativnoj liniji sa Kosovom. Ovi putevi su, prema istraživanju medija, godinama služili za šverc robe između Srbije i Kosova.

Pored toga, suđeno mu je dva puta i u Srbiji zbog malverzacija i zloupotrebe položaja, ali je oba puta oslobođen. Oslobođen je i u postupku za nelegalno iskopavanje šljunka na Koridoru 102.

Potpredsednica SSP Marinika Tepić tvrdi da je Veselinović finansirao kampanju SNS-a, iako je predsednik Aleksandar Vučić to negirao.

Kao i Milan Radoičić, Zvonko Veselinović se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Država, a u poslednje vreme se spominje kao jedan od najmoćnijih ljudi u Novom Sadu.

Kum u meklarenu

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs Nikola Petrović u noći kada je izazvao udes svojim meklarenom

Jedan od najpoznatijih kumova predsednika Srbije je nekadašnji direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović, koji se smatra se jednim od najmoćnijih ljudi u Srbiji, a često je nazivan „najboljim čovekom“ Vučića.

On je u martu 2023. godine izazvao je saobraćajnu nezgodu na Dedinju.

Petrović je tada upravljao vozilom marke „mercedes meklaren“, kada se zakucao u ogradu u Užičkoj ulici kod broja 46. Tom prilikom oborio je tri stuba i udario u auto marke „opel korsa“. Dve ženske osobe zadobile su povrede.

Slučaj se razvio u politički triler pošto je Katarina Petrović, major policije iz Valjeva, iz infoirmacionog sistema MUP-a u javnost doturila podatke o tom udesu, iz kojih proizilazi da je Petrović vozio pijan i drogiran, ali da je to zataškano.

Prema podacima koje je ona doturila opozicionoj poslanici Mariniki Tepić, Petrović je izazvao štetu od 600.000 dinara, bio je pozitivan na kokain i imao 0,41 promila alkohola u krvi.

Katarina Petrović uhapšena je potom početkom jula 2023. godine zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj, i još uvek su u toku procesi protiv nje.

Na drugoj strani, Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da Petrović nije krivično odgovoran za saobraćajku – možda samo prekršajno. Kokain je, navodi Tužilaštvo, bio u urinu, ali to po njima nije dokaz.

Stav tužilaštvo je bio da u udesu nije bilo težih povreda, a materijalna šteta navodno nije prešla 200.000 dinara te se, umesto krivičnog gonjenja, predlaže prekršajni postupak.

Vučićev kum Pana

Foto: Amir Hamzagić/Nova.rs Petar Panić Pana

Jedan od najstarijih Vučićevih kumova i saborac još iz radikalskih dana, jeste Petar Panić Pana.

Iako je Pana mnogo puta bio u sukobu sa zakonom i čak robijao, kumovi se nisu odrekli jedan drugog, što se može videti i po Paninoj nedodirljivosti.

Panina moć štiti i njegove sinove, pogotovo Uroša, poznatog tik tokera koji svoje avanture iz saobraćaja, među kojima su ponižavanje saobraćajaca, bahata i rizična vožnja, redovno kači na tu društvenu mrežu.

Protiv Panića je samo do 2018. godine podneto 13 krivičnih prijava zbog 16 krivičnih dela, kako je svojevremeno objavljeno na sajtu KRIK-a.

Krivične prijave su podnošene zbog nasilničkog ponašanja, nanošenja lakih i teških povreda, iznude, nedozvoljenog držanja oružja, saobraćajnih nesreća, ali pošto je svestran čovek, u dosijeu se našla i krivična prijava zbog nedozvoljenog arheološkog iskopavanja.

Iako osuđivana osoba, to kumu Pani ne smeta da legalno poseduje oružje i da bude aktivan lovac i na njegovim profilima se mogu naći fotografije njega s puškom kako stoji iznad ulova s neizbežnim, širokim osmehom.

Petar Panić je i ranije bio poznat po prekoj naravi, a broj krivičnih dela koje je počinio sigurno je mnogo veći.

Preke naravi bio je u stanju da prebije čoveka zbog mesta za parkiranje ili da u saobraćaju „čukne“ nečiji automobil, a kad se taj neko pobuni, Pana je to brzo i jednostavno rešavao. Bio je dobro povezan, većina tih njegovih siledžijskih ekscesa prolazila je nekažnjeno.

„Batinaš“ Milojević

Foto: N1 Zoran Milojević Zelja

Zoran Milojević, poznatiji kao Zelja, funkcioner je Srpske napredne stranke koji slovi za jednog od najmoćnijih u njoj. Bio je član izvršnog odbora stranke i poverenik za Kosovo i Metohiju, kao i za Braničevski okrug.

Epitet batinaša Milojević je stekao zbog toga što su ga, svedoci raznih incidenata prepoznali kao glavnog čoveka grupe od dvadesetak momaka koji je viđan pre i tokom izbora u Odžacima, Mionici, Majdanpeku i drugim mestima gde je dolazilo do incidenata, pa i fizičkih obračuna sa aktivistima opozicionih stranaka.

Krajem 2018. Insajder je objavio izveštaj načelnice građevinske inspekcije koja je radila na slučaju nelegalne gradnje na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, u kome se govori o sastanku sa Zoranom Milojevićem Zeljom, funkcionerom SNS iz Leposavića koji je javno dovođen u vezu s izgradnjom bespravnog objekta. U izveštaju ističe da joj je „ozbiljna osoba iz NP Kopaonik“ sugerisala da ukoliko planira da zatvara gradilište sa sobom povede Žandarmeriju s obzirom na to da su “ovi gore ozbiljno povezani sa lokalnom policijom i da mi se može desiti da me policija ostavi na cedilu tokom postupka“.

Milojević je u izjavi za Insajder tvrdio da nema nikakve veze s objektom, kao i da nije bio ni na kakvom sastanku u vezi sa tim. Inspektorka, međutim, u izveštaju navodi da je s njim razgovarano i da je za objekat na Pančićevom vrhu rekao da je Snežani Mitković izdata dozvola za postavljanje montažnog objekta.

U februaru iste godine pripadnici specijalne jedinice kosovske policije su u kafiću „Tom” u Leposaviću uhapsili Milojevićevog sina kod koga je pronađena izvesna količina narkotika, preneo je Jugpress, uz napomenu da je on i ranije hapšen iz istog razloga. Portal je naveo i da je Zoran Milojević Zelja predsednik Pokrajinskog odbora SNS, član Izvršnog odbora Glavnog odbora SNS, direktor „Telekoma” na Kosovu, angažovan u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, kao i da je bio zadužen za osvajanje vlasti u Medveđi.

A sve ovo je samo vrh ledenog brega.

Prilikom gostovanja na javnom servisu glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je istakao da ova institucija kontinuirano sprovodi borbu protiv korupcije i da on ne može da najavljuje dalja hapšenja.

Uveravao je javnost da neće biti pošteđenih.