Kompanije Bg Bus Prevoz, C&LC Group i još 17 privatnih prevoznika potpisali su ugovor o formiranju novog konzorcijuma radi učešće na tenderu Grada Beograda za prevoz putnika na Zvezdari, Voždovcu, Čukarici i Savskom vencu, pokazuje ugovor o osnivanju u koji je BIRN imao uvid.

Ukoliko Grad sklopi posao sa novim konzorcijumom, firma C&LC Group će postati privatni prevoznik sa gotovo najviše autobusa na ulicama srpske prestonice.

Firma C&LC Group postala je poznata široj javnosti posle nekoliko incidenata sa vozilima koji saobraćaju beogradskim ulicama. Vozila ove kompanije su se u nekoliko navrata zapalila, a pažnju medija je izazvao i slučaj kada su se na autobusu, punom putnika, tokom vožnje, odvalila i vrata. Zbog nebezbednih uslova za prevoz na liniji 511 žitelji Sremčice su i protestovali u februaru i martu ove godine.

U dva navrata – u februaru i martu, građani su protestovali zbog, kako su navodili, nebezbednih uslova prevoza autobusima firme C&LC Group koja saobraća na liniji 511 – od Sremčice do Beograda na vodi. Nemali broj puta su mediji izveštavali o incidentima upravo na toj liniji, dok su je građani na društvenim mrežama nazvali i „ukleta“.

Za liniju 511 bio je zadužen konzorcijum privatnih prevoznika Avala bus 500. Ta kompanija je u vlasništvu Snežane Lovrić, supruge Milorada Lovrića koji je menadžer u firmi C&LC Group, a koja je inače vlasnik spornih autobusa.

O čestim kvarovima autobusa na liniji 511 – da vrata ne mogu da se zatvore, da leti ne radi klima, a zimi grejanje, da se, prema rečima putnika, vozačima desi i da skrenu sa trase i putnike ostave na pogrešnoj stanici, a po nekada i otpadne neki deo vozila s unutrašnje strane među putnike, o kašnjenjima, neodržavanju i prljavštini u autobusima izveštavali su gotovo svi beogradski mediji: Blic, Politika, Danas, Pink, Vreme…

Učestali incidenti

Ovo su samo neki od incidenata koji su, u poslednjih godinu i po, bili zapaženi u medijima i na društvenim mrežama:

– 20. decembar 2023. | Autobus na liniji gradskog prevoza 511 zapalio se u večernjim satima na Obrenovačkom putu.

– 21. decembar 2023. | Dan kasnije, u ranim jutarnjim časovima, takođe na Obrenovačkom putu, zapalio se još jedan autobus na liniji 511.

– 18. januar 2024. | I ponovo se zapalio autobus na liniji 511.

– 26. februar 2024. | Zapalile se kočnice, a putnici su fotografisali i vozača dok točak koji se dimi poliva flašom vode, umesto pp aparatom.

– 05. mar 2024. | Na društvenim mrežama pojavio se video snimak vrata koja otpadaju sa autobusa na liniji 511. Konzorcijum privatnih prevoznika Avala bus 500, nadležan za liniju 511, saopštio je da su vrata razvalili putnici.

Za učešće na aktuelnom tenderu, osobe bliske sistemu gradske vlasti su tražile od beogradskih prevoznika da plate nadoknadu u kešu u iznosu između 15 i 30 hiljada evra po autobusu, zavisno od veličine vozila koje će učestvovati u gradskom prevozu, reklo je za BIRN više privatnih prevoznika, koji insistiraju da ostanu anonimni zbog, kako navode, straha za bezbednost.

U Beogradu, pored GSP-a, u javnom prevozu do sada je učestvovalo nekoliko konzorcijuma privatnih prevoznika. Najveći među njima bio je predvođen nemačkom kompanijom Mobilitas, čiji ugovor sa Gradom ističe u septembru, a preostale linije kojima su vozili privatnici, pokrivao je manji konzorcijum Avala Bus 500, predvođen firmom C&LC Group.

Tanjug / Strahinja Aćimović Građani se žale na loše stanje vozila

Konzorcijum Bg Bus Prevoz

Grad Beograd je ugovor sa Avala Bus 500 raskinuo početkom jula, tri i po godine pre isteka ugovora i uoči raspisivanja tendera za privatne prevoznike na linijama na kojima je do sad vozio konzorcijum Mobilitas, pa su se na tenderu neočekivano našle linije i jednog i drugog konzorcijuma.

Većina prevoznika koja je bila u Mobilitasovom konzorcijumu sada je prešla u konzorcijum Bg Bus Prevoz.

Firme C&LC Group i Bg Bus Prevoz, njihovi rukovodioci i ćerke firme su već godinama poslovni partneri Zvonka Veselinovića, biznismena sa Kosova bliskog vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

Veselinovića su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija stavile na „crnu listu“ sankcionisanih osoba 2021. godine, označavajući ga vođom organizovane kriminalne grupe „umešane u šemu podmićivanja kosovskih i srpskih bezbednosnih zvaničnika velikih razmera” i krijumčarenje robe, novca, droge i oružja između Kosova i Srbije“.

Milorad Lovrić, menadžer kompanije C&LC Group, kaže da su navodi o traženju nadoknade u gotovom novcu da bi se učestvovalo na tenderu „seoske priče” i da od njega niko ništa nije tražio, a da je sa Veselinovićem sarađivao pre desetak godina.

„Ja gospodina poznajem, zajedno smo učestvovali još 2014, 2015. na nekim projektima i to je to. On ima svoj račun i svoju kuću, ja imam svoj račun i svoju kuću, odnosno firmu za koju radim”, kaže Milorad Lovrić iz C&LC-a.

Međutim, istraživanje BIRN-a ukazuje da su odnosi Lovrića mnogo bliži i da traju i danas.

Vlasnici vodećih firmi novog konzorcijuma i veze sa Zvonkom Veselinovićem

Lider novog konzorcijum je zvanično kompanija Bg Bus Prevoz. Ova firma, osnovana samo mesec dana pre raspisivanja tendera za novog partnera u javnom gradskom prevozu, u vlasništvu je 20-godišnjeg Predraga Lovrića, inače sina Milorada Lovrića, menadžera u firmi C&LC Group.

Predrag Lovrić i Zvonko Veselinović, preko svojih kompanija, suvlasnici su firme Metalotehna AD.

Predrag Lovrić ima udeo u Metalotehni preko kompanije Meteor 017 iz Vranja, a Veselinović preko Betonjerke Aleksinac, koja je u vlasništvu njegovog Inkopa. Obe ove Veselinovićeve firme su na listi sankcija SAD-a.

Direktor Veselinovićeve Betonjerke Vladan Milanović je istovremeno sa Predragom Lovrićem i suvlasnik Meteora 017, gde takođe obavlja i funkciju direktora.

Nezvanični lideri novog konzorcijuma su zapravo firma C&LC Group i Milorad Lovrić. Pored toga što će C&LC Group imati najveći broj autobusa, prevoznici sa kojima je BIRN razgovarao, upravo su Lovriće navodili kao nove lidere.

Firma C&LC Group osnovana je 2009. godine kao kompanija koja se bavi izgradnjom puteva i auto-puteva, dakle prevoz im nije bila osnovna delatnost.

Od tada do danas, imala je udela u najmanje tri poslovna poduhvata Zvonka Veselinovića. Kako je ranije CINS objavio, C&LC Group je u konzorcijumu sa firmama Nukleus i Inkop, danas u vlasništvu Zvonka Veselinovića, dobio posao izgradnje autoputa od Lajkovca do Ljiga 2014. godine.

Zvonko Veselinović i Predrag Lovrić su suvlasnici kompanije Metalotehna AD, preko svojih kompanija Inkop i Meteor 017. Fotografija: Marina Lopičić/Kurir

Pet godina kasnije, Veselinović je kupio Betonjerku iz Aleksinca za 410.000 evra, iako je početna cena bila dva miliona, i to pošto je saglasnost na tako nisku cenu – kao jedan od najvećih poverilaca – dala Betonjerka iz Sombora, ćerka firma C&LC-a.

Nekoliko meseci kasnije, Betonjerka iz Aleksinca, sada u vlasništvu Veselinovićevog Inkopa, i Betonjerka iz Sombora u konzorcijumu sa još nekoliko firmi, dobijaju od EPS distribucije – kao jedini učesnik na tenderu – posao nabavke betonskih stubova, objavio je Insajder.

Veze Avala Bus 500, C&LC Group i Bg Bus Prevoz

Avala Bus 500 je kompanija Snežane Lovrić, supruge Milorada Lovrića – registrovana na istoj adresi na Novom Beogradu na kojoj je i sedište firme C&LC Group.

Dragiša Ivanović, direktor Avala Bus 500 je istovremeno direktor novoosnovane firme Bg Bus Prevoz, u vlasništvu sina Milorada Lovrića – Predraga.

Privatni prevoznici u Beogradu – smena konzorcijuma

Rok za prijave na javni konkurs grada Beograda za privatnog partnera u javnom prevozu je 26. avgust 2024. godine.

Osnovni uslov za učešće na novom tenderu jeste da prevoznik koji konkuriše raspolaže sa 497 autobusa, od kojih je najmanje 199 potpuno novo.

Upravo sa toliko solo i zglobnih autobusa, kao i minibuseva spreman je da se, posle 21. avgusta, kako se navodi u ugovoru o osnivanju, prijavi na konkurs novi konzorcijum Bg Bus Prevoz.

Milorad Lovrić kaže da njegova firma, u okviru konzorcijuma Bg Bus Prevoz, planira da se prijavi na aktuelni tender, ali da još nisu sigurni da će, do isteka rokova, ispuniti uslov Grada da ponuđač mora da ima 40 odsto novih vozila.

Ugovor o formiranju konzorcijuma predviđa da najviše autobusa u konzorcijumu ima firma C&LC Group. Fotografija: Beoinfo

Sagovornici BIRN-a kažu da za sada nema drugih konzorcijuma koji su konkurisali, a da je teško da će ih i biti, s obzirom na to da retko koji privatnik ima baš 497 vozila za javni prevoz i mogućnost da, za tako kratko vreme, obezbedi čak 40 odsto novih vozila.

Ukoliko Konzorcijum Bg Bus Prevoz i Grad zaključe partnerstvo posle tendera, prema ugovoru o osnivanju Konzorcijuma, upravo će prevoznik C&LC Group imati najviše vozila na predviđenim trasama – od 497 vozila, 70 solo i zglobnih autobusa i minibuseva biće njihovi.

C&LC je do sada na beogradskim ulicama imao 31 autobus.

Raskidom pre isteka ugovora sa Avala Bus 500, Grad je kompaniji C&LC Group pružio mogućnost ne samo učešća na novom tenderu za više linija, već i mogućnost da voze po značajno boljoj ceni, odnosno da budu plaćeni 270, umesto 170 dinara po pređenom kilometru, kako su bili plaćeni dosadašnjim ugovorom.

