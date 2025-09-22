Aleksandar Vučić

Divlja gradnja

21.септембар 2025. T. S.

Vučić predložio novi zakon: 100 evra za legalizaciju objekta

Vučić je najavio novi zakon „Konačno svoj na svome“ kojim će biti omogućeno građanima da za nekoliko stotina evra legalizuju neuknjižene objekte. Iako će zakon važiti za sve, ostaje sumnja da će se najviše okoristiti naprednjački biznismeni sa hiljade novoizgrađenih i planiranih kvadrata

Dragan J. Vučićević u majici sa brojem 577

SNS

21.септембар 2025. T. S.

Kult ličnosti sa Temua: Naprednjaci slave Vučića brojem 577

Priča o Vučiću kao „superzvezdi u Kini“ ponovo je aktuelna, ovog puta zbog Dragana J. Vučićevića koji je obukao majicu sa brojem 577 – koji se na kineskom izgovara slično kao prezime predsednika Srbije. I Vučić je nedavno iz Kine govorio kako je „Vućići“ u toj zemlji praktično postao sinonim za Srbiju