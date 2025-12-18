Ustavni sud

18.decembar 2025. K. S.

Ko su nove sudije Ustavnog suda?

Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda

17.decembar 2025. F. M.

Beograđanima poskupljuju komunalije zbog nameštenih tendera?

„Novac građana Beograda troši se po političkom ključu – za mere koje donose brze političke poene i ličnu korist“, govori Nikola Radin, ekonomista i izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu“, za novi broj „Vremena“

17.decembar 2025. I.D.

Država plaća zaposlene da budu korumpirani

Da li svi na svetu daju mito, jesmo li kao obični građani „krivi“ što učestvujemo u sitnoj korupciji, kao i kako sprečiti onu duboku institucionalizovanu, govori američka politikološkinja Mirjam Goldin za novi broj „Vremena“