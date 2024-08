Protest u organizaciji ekoloških udruženja iz Srbije zbog najave otvaranja rudnika litijuma u dolini Jadra i rudarske kompanije „Rio Tinto“ održan je u Beogradu. Ta udruženja protest su organizovala na dan isteka roka od 40 dana, koji su postavila Vladi Srbije za usvajanje zakona o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploatacije litijuma i bora u Srbiji. Dane pred skup pratile su povećane tenzije, hapšenja i optužbe vlasti za „rušenje ustavnog poretka“.

Organizatori su ranije saopštili da je njihov zahtev da se donese zakon o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji, a jedan od organizatora predsednik udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović rekao je u subotu veče da će blokade trajati dok se taj zahtev ne ispuni.

Održan je sastanak u Predsedništvu Srbije, na kojem je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima razmatrao situaciju povodom protesta i preduzimanja daljih koraka.

Vučić će se obratiti građanima u nedelju u 11 časova u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima Predsednika.

07:57 Dačić: Omogućeno nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutraš¡njih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo unutraš¡njih poslova, u skladu za zakonima Republike Srbije i svojim zakonskim ovlašćenjima, omogućilo nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja. Ponovo je najavio kriviče prijave.

07:50 Tepić: Kordonima na građane, kao da su najgori teroristi

Potpredsednica SSP Marinika Tepić, koja je noć provela na stanici Prokop, kaže za N1 da je, prema njenim procenama, poslato oko 200 pripadnika policije u punoj opremi i još najmanje 40 – 50 onih u civilu, a koje su mogli da primete.

Poslati su, kako kaže, kordoni na građane, kao da su najgori teroristi.

06:20 Policija izbacila građane iz stanice Prokop

Policija je u nedelju ujutru izbacila građane iz stanice Prokop. Aktiviste Ivana Bjelića i Nikolu Ristića, koji nisu želeli da napuste Prokop, policija je privela, navela je Marinika Tepić za N1.

Okupljeni kažu da je, prema njihovim procenama, bilo oko 200 pripadnika policije. Bilo ih je najmanje 50 sa fantomkama u civilu, javljaju očevici.

Prokop upravo, 5:47

Desetine žandara nas je opkolilo kao da smo teroristi pic.twitter.com/kSujr5hEpp — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) August 11, 2024

23:44 Sa Prokopa pozivaju ljude da im se pridruže i donesu vodu

Kako javlja reporterka „Vremena“ sa lica mesta, deo građana i dalje blokira prugu na Glavnoj železničkoj stanici i namerava da tu ostane do daljnjeg. Oni pozivaju građane da im se pridruže i donesu vodu.

Kako je ranije saopšteno, pruga je blokirana i na železničkoj stanici Novi Beograd. Organizatori protesta najavili su da će na barikadama ostati do ispunjenja zahteva, kao i da će od sutra biti blokirano još tri do pet tačaka u zemlji.

Foto: Vreme Građani blokiraju prugu

23.10 Dačić: Podnećemo krivične i prekršajne prijave

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je nakon završetka protesta na Terazijama došlo do teškog narušavanja javnog reda i mira i kršenja zakona.

22.53 Premijer učesnike protesta nazvao raspalom bandom

Premijer Srbije Miloš Vučević povodom večerašnjeg protesta protiv rudnika litijuma izjavio je da „po ko zna koju put su pokazali da ih baš briga za životnu sredinu i zdravlje ljudi“.

Demonstrante je nazvao raspalom bandom, a ponovo je spomenuo i navodne pozive na smrt predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

22.26 Kokanović: Od sutra još tri do pet blokiranih tačaka

Zlatko Kokanović je izjavio da će, nakon blokade Prokopa i Železničke stanice Novi Beograd, od sutra imati još tri do pet tačaka železničkog saobraćaja na više mesta u Srbiji.

On je pozvao sve organizatore u lokalnim zajednicama da se priključe i blokiraju ključne taćke u svojim mestima.

„Ostajemo ovde celu noć i ceo dan. Ako bude trebalo i sedam dana. Kad se svi saberemo izlazimo na šine i tu ostajemo“, rekao je Kokanović.

22.23 Kako je prema redu vožnje

Saobraćaj na Glavnoj železničkoj stanici prekinut je oko 21:30, a prema staničnom redu vožnje na Prokop je od tog trenutka trebalo da stigne sedam vozova. Sa Glavne železničke stanice je u istom periodu trebalo da pođe pet vozova.

Sa Železničke stanice Novi Beograd trebalo je da pođe sedam vozova, a isti broj vozova trebalo je i da pristigne na ovu stanicu.

Organizatori protesta saoštili su da se na prugama ostaje „do daljnjeg“.

Foto: Vreme Blokada u Prokopu

22.09 Blokirana pruga na Železničkoj stanici Novi Beograd

Zlatko Kokanović iz udruženja „Ne damo Jadar“ rekao je na Novom Beogradu da su Prokop i ova stanica izabrani kao jedine dve tačke železničkog saobraćaja u Beogradu.

„Rekli smo da nećemo maltretirati svoje građane. Iako jedan deo ljudi putuje vozom, ipak ih je manje. A od sutra imao tri do pet tačaka železničkog saobraćaja na više mesta u Srbiji. Pozivamo sve organizacije da svako u svom mestu gde ima ključnu tačku, da je blokira. Srbija mora da stane da bi ponovo ustala“, rekao je on, naglasivši da kada se svi okupe, izaći će na šine.

Dodao je da ostaje na Novom Beogradu celu noć, a ako treba i sedam dana.

22.00 Saobraćajna policija reguliše saobraćaj kod Železničke stanice Novi Beograd

Kako javlja reporterka N1 koja se nalazi na Železničkoj stanici Novi Beograd, osim dva voza koja stoje stoje, nalaze se i dva automobila saobraćajne policije.

Pretpostavka je, da su policijska vozila uputila ka Novom Beogradu pošto su i ljudi krenuli u tom pravcu, kako bi regulisali saobraćaj.

21.46 Blokirana i Gazela

Građani koji su večeras protestuju protiv rudarenja liijuma zaustavili su saobraćaj na Gazeli.

21.35 Demonstranti ušli u Prokop

Grupa demonstranata ušla je u zgradu Prokopa i uputila se ka kolosecima. Blokirana je pruga, a prema prvim informacijama, na čelu su studenti.

Kako prenosi N1, pruga je blokirana u oba pravca, a demonstranti su saopštili da su ranije izvestili Železnice Srbije o blokadi.

Foto: Vreme Blokirana pruga u Prokopu

21.11 Arhiv javnih skupova: Na protestu približno 40.000 ljudi

„Na večerašnjem protestu u Beogradu protiv rudarenja litijuma, prema trenutno dostupnom materijalu, okupilo se približno 40.000 ljudi. Podsećamo da se na Terazijama u Beogradu na protestu inicijative ProGlas u decembru prošle godine okupilo 17.000 ljudi“, napisali su na društvenoj mreži Iks iz udruženja Arhiv javnih skupova koje objavljuje procene broja ljudi na javnim skupovima od 2019. godine.

Prethodna procena ovog udruženja iznosila je da će na protestu biti „ne manje od 30.000 ljudi“.

Foto: Vreme Ljudi na mostu Gazela

21.05 Kokanović: Pola na Prokop, pola na Novi Beograd

Zlatko Kokanović je upravo pozvao demonstrante da se podele u dve kolone. Jedna kolona bi trebalo da se uputi ka Železničkoj stanici „Beograd centar“, poznatijoj kao Prokop. Druga kolona će se kretati ka Železničkoj stanici „Novi Beograd“.

20.55 Kokanović: Sve mora biti iznenađenje

Zlatko Kokanović je na pitanje novinara N1 kakvi su naredni koraci izjavio da sve mora biti iznenađenje.

„Sve će biti iznenađenje. Pošto oni nama priređuju iznenađenja, moramo i njima. Vlast nam je poručila da je 2022. ukinula uredbu zbog ulice. Evo, ponovo su ljudi izašli na ulici. Verujem da će to uroditi plodom. Verujem u ljude iza mene, koji su ovde došli sami, svojim novcem platiti gorivo, za razliku od njih koji autobusima dovode cirkuse“, rekao je Kokanović.

Ubeđen je da će zakon o zabrani eksploatacije i israživanja biti izgasan.

„Nazad nema, jer nazad je Srbija“, rekao je on.

Foto: FoNet/Zoran Mrđa Kokanović i Petković

20.43 Biljana Stojković (Zajedno): Svaki protest je politički

Kopredsednica stranke Zajedno Biljana Stojković rekla je za „Vreme“ da bi volela da prisustvo ljudi različitog ideološkog opredeljenja na protestu znači da će budućnost doneti da se ljudi međusobno razumeju.

„Naravno, ja imam svoj ideološki pravac, a isto tako i ljudi sa desne strane. Ali je važno da se razumemo i da se u nekim temama apsolutno možemo usaglasiti. To do sada nije bilo jasno, ruka nije bila pružena zbog različitih problema, ali ovo je sada stvar koja će to sve pobediti“, istakla je sagovornica „Vremena“.

Ona je rekla da poruke govornika protesta treba uvek ponavljati.

„Vreme je, i to je Zlatko i rekao, da se ostane dok se ne ostvare zahtevi jer povremene šetnje stvarno ne rade“.

Iako su od govornika stigle poruke da protest protiv litijuma nije politički, kopredsednica stranke Zajedno istakla je da nije tako.

„Svaki protest je politički. Ja razumem da se želi postići opšte jedinstvo i zbog toga se ne spominju ideološke razlike. To je svima jasno, ali je takođe jasno i da to mora politički da se uobliči“, naglasila je Stojković.

Foto: Vreme Biljana Stojković

20.18 Kokanović pozvao građane da idu do Gazele

Zlatko Kokanović iz udruženja „Ne damo Jadar“ pozvao je učesnike protesta da prošetaju do mosta Gazela, gde je najavio da će biti načinjena podela na dve kolone. On je apelovao da šetnja do mosta bude dostojanstvena i da prođe bez bilo kakvih incidenata.

Na početku će, rekao je, biti aktivisti iz ekoloških udruženja. Oni će u nastavku predvoditi ove proteste.

On je zamolio sve da brinu o svojoj bezbednosti i da je cilj da se večeras brani Srbija.

I dalje nije poznato da li organizatori planiraju blokadu ovog mosta.

Foto: Vreme Zlatko Kokanović

20.08 Minut ćutanja za akademika Vladimira Stevanovića

Glumica Jelena Stupljanin pozvala je okupljene da održe minut ćutanja za preminulog akademika Vladimira Stepanovića.

20.00 Dragana Đorđević: Prvi i jedini rudnik u naseljenom mestu

Eksploatacija litijuma se obavlja u pustinjama. Ovo bi bio prvi i jedini rudnik u naseljenom, plodnom, vodnom, živom mestu, poručila je profesorka Hemijskog fakulteta Dragana Đorđević, četvrta govornica na večerašnjem protestu.

Ona je podsetila građane da je srpska rudna renta najniža, da je radna snaga jeftina, mala briga o životnoj sredini, te da je to razlog zašto kompanije hoće da otvaraju rudnike kod nas – jer će im profit biti visok.

„Nauka je već rekla da je najpogubniji način eksploatacije litijuma iz rudnika, jer se danas litijum eksploatiše na više načina. Najviše ga ima u Južnoj Americi, ima ga mnogo Australija, ima ga Amerika, ali eksploatacija litijuma danas se obavlja u pustinjama i nenaseljenim predelima planete. Kod nas bi ovo bio prvi jedinstveni rudnik u naseljenom mestu, u plodnom mestu, vodnom mestu, živom mestu. Pokušavaju da nas zavaraju da je rudnik podzemni, da je dubok i da to nije problem za životnu sredinu. To nije tačno!“, naglasila je profesorka.

Foto: Vreme Profesorka Dragana Đorđević

19.55 Ceca Bojković: Branimo svoj opstanak u svojoj zemlji

Gromoglasnim aplauzom su demonstranti pozdravili treću govornicu, poznatu glumicu Svetlanu Cecu Bojković. „Kako danas da verujemo žestokoj kampanji za iskopavanje litijuma, kada ta ista vlast optužuje i vređa sve one koji su saglasni sa njenim interesima?“, rekla je ona. „Zar se tako voli narod, zar se tako voli Srbija… Ili možda neka Srbija bez naroda – u budućnosti. Izgleda da se od nas krije sa smo žrtvovani kao neka prljava deponija. To nećemo dozvoliti. Zato smo ovde danas da dignemo svoj glas. Ne pristajemo na to i branimo svoj opstanak u svojoj zemlji“, poručila je slavna glumica. Foto: Vreme Svetlana Ceca Bojković

19.45 Ljiljana Bralović: Žrtvovani Srbi sa Kosova, Jadra, Bora, Majdanpeka

Književnica i aktivistkinja Ljiljana Bralović podestila je okupljene na rečenicu Aleksandra Vučića da „neće žrtvovati više ljudi nego što je prvobitno bilo planirano“.

„Ovo sigurno ne znate. Potpuno istu rečenicu je Aleksandar Vučić izgovorio u Visokim Dečanima vladici Savi da ne može da žrtvuje Srbe sa severa zbog šačice Srba sa juga, a danas su svi žrtvovani. Zašto vam ovo pričam? Pa zato što su danas žrtvovani ljudi sa Jadra, Bora, Majdanpeka, a sutra ste žrtvovani vi!“, rekla je ona.

Foto: Vreme Ljiljana Bralović

19.40 Arhiv javnih skupova: Na Terazijama najmanje 30.000 ljudi

„Prema trenutnoj slici koju imamo sa Terazija oko 19:35, ne verujemo da će biti manje od 30.000 ljudi, što je skoro duplo više nego na protestu Proglasa. Broj se konstantno povećava“, napisali su na društvenoj mreži Iks iz udruženja Arhiv javnih skupova koje od 2019. objavljuje procene broja ljudi prisutnih na javnim okupljanjima.

19.29 Ljudi sa Novog Beograda već sat vremena idu ka Terazijama

Više hiljada građana iz pravca Novog Beograda već sat vremena ide ka Terazijama, da bi učestvovali na protestu protiv rudarenja litijuma.

Autobuski saobraćaj funkcioniše, ali svi autobusi su krcati, tako da je nemoguće u njih ući na stajalištima kod tržnog centra „Ušće“, zbog čega građani idu ka gradu trotoarima sa obe strane Brankovog mosta, javlja FoNet.

19.26 Jelena Stupljanin: Patriotizam je borba za čistu zemlju koja hrani sve nas

Glumica Jelena Stupljanin na početku protesta rekla je da je pravi patriotizam borba za čist vazduh, za čistu vodu, za čistu zemlju koja hrani sve nas u Srbiji.

„Mi smo ušuškani u konformizam koji imaju veliki gradovi. Kupujemo voće i povrće u prodavnici. Ali ne smemo zaboraviti da neko tamo obrađuje svoje njive, da bismo imali hranu. Ti ljudi suštinski žive od prirode“, kazala je ona.

Hiljade građana jednoglasno viču „izdaja, izdaja“ na reči Jelene Stupljanin da „hoće da nas ubede da je profit važniji od života“.

Ona je podsetila okupljene da je „Jadar naš“, što je propraćeno burnim aplauzom.

„Svi mi živimo u Jadru i obratno. I zato složno, hrabro, glasno hajde da se izborimo za ovo u šta svi čvrsto verujemo. Jadar nije na prodaju! Nećeš kopati!“, rekla je.

Građani su uzvratili glasnim povicima „Nećeš kopati! Nećeš kopati!“.

Foto: Vreme Jelena Stupljanin

19.20 Nepregledna kolona na Terazijama

Kako javljaju reporteri „Vremena“, na protestu je prisutan ogroman broj ljudi. Iako još uvek nema zvaničnih procena, na snimku dronom ne vidi se kraj kolone koja počinje kod hotela „Moskva“. Zbog gužve je otežano kretanje među demonstrantima, pa je novinaru „Vremena“ do ovog hotela od Trga Nikole Pašića bilo potrebno 20 minuta.

Sagovornik televizije N1 docent na Fakultetu političkih nauka Marko Vujić ocenio se da se radi najmanje o broju od 30.000 ljudi.

Foto: Vreme Transparenti na protestu

19.08 Topalko jedan od redara

Jedan od redara na protestu je i pevač Milan Topalović Topalko, koji je dospeo u žižu javnosti kada je pre dva meseca kritikovao učestala gostovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića na televiziji, zbog čega nije mogao da nastupa u popularnoj Šarenici na RTS-u.

Ljudi na protestu prilaze i čestitaju popularnom pevaču, javlja reporterka „Vremena“. „Svaka čast muzičar, imaš sve što bi jedan čovek trebalo da ima“.

Foto: Vreme Milan Topalović Topalko

18.45 Na protestu učesnici svih uzrasta

Kako javlja reporterka „Vremena“ sa lica mesta, na protestu se nalaze ljudi svih uzrasta – od dece do deda sa šajkačama.

Tu su i građani različitih ideoloških i stranačkih opredeljenja, pa se od nekih učesnika čulo i kako „lažna opozicija“ iskorišćava ove proteste.

18.29 Pink: Priprema se državni udar

U Nacionalnom dnevniku televizije „Pink“ danas je jedna od vesti večerašnji protest protiv iskopavanja litijuma, koji nazivaju „pokušajem državnog udara“.

„Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ga ruske službe bezbednosti upozorile da se u Srbiji pripremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje. U javnosti je u međuvremenu procureo snimak sa aplikacije Spejs na kome se čuje kako ekstremisti koji večeras planiraju da se okupe pod plaštom borbe za ekologiju, govore o nabavci oružja“, kažu na televiziji Pink.

Jedan od sagovornika ove televizije bio je Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, koji je rekao da je jasno da je u pitanju „hibridna akcija, spremna akcija da se dođe do Vučićeve glave – bukvalno“.

„Ove najave koje dobijamo kao država od ruskih službi i još nekih službi su vrlo opasne i vrlo precizne. Vidi se da se tu faktički priprema neki novi 5. oktobar, neki Majdan. Da oni treba da budu spremni na sve, da se blokiraju saobraćajnice na dva, tri dana, da se tamo, ne znam, vezuju za šine i sve ostalo… Pozadina cele te priče nije litijum, nego Vučić“, rekao je Milovanović.

18.00 Počelo okupljanje građana

Iako protest, zvanično, počinje u 19 časova, ispred hotela „Moskva“ već su počeli da pristižu građani. Među njima su i aktivisti udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović i Nebojša Petković, koji su danas pozvani na razgovor u Bezbednosno informativnu agenciju (BIA). Kako su kasnije saopštili, tamo su upozoreni da je planirano blokiranje saobraćajnica nakon protesta krivično delo i da bi u tom slučaju trebalo da budu spremni da snose posledice.

Foto: FoNet/Velimir Ilić Ljudi se polako skupljaju na Terazijama

Uoči protesta hapšenja

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u petak 9. avgusta da je policija u Subotici, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), uhapsila četiri osobe, za koje se sumnja da su planirale izazivanje nasilja i nereda na večerašnjem protestu u Beogradu.

„Policija je u Subotici, u saradnji sa BIA, uhapsila četiri lica, D.R. (1978), Z.C. (1989), S.V.T. (1986) i D.E.(1983), koja su u subotu planirala napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu, čime su pripremali napad na ustavno uređenje. To se sve vidi iz njihove prepiske. Lica će biti predata tužilaštvu na dalje postupanje“, izjavio je Dačić, a preneo MUP.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije tog dana je saopštio da su ruske službe bezbednosti upozorile da se u Srbiji pripremaju masovni neredi, čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje.

Sa druge strane, aktivisti upozoravaju da su na večerašnjem protestu mogući ubačene elemente, provokatori i nasilnike. Mole prisutne da ne nasedaju na provokacije. Pozvali su ljude da ne dolaze sami i da nikako ne donose alkohol ili bilo koje oštre/opasne predmete na protest.