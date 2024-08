Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u petak 9. avgusta da je policija u Subotici, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), uhapsila četiri osobe, za koje se sumnja da su planirale izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu zakazanom za 10. avgust.

„Policija je u Subotici, u saradnji sa BIA, uhapsila četiri lica, D.R. (1978), Z.C. (1989), S.V.T. (1986) i D.E.(1983), koja su u subotu planirala napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na protestu u Beogradu, čime su pripremali napad na ustavno uređenje. To se sve vidi iz njihove prepiske. Lica će biti predata tužilaštvu na dalje postupanje“, izjavio je Dačić, a preneo MUP.

Vučić: „Planiraju se masovni neredi“

Ranje tokom dana, prilikom obilaska tunela „Iriški venac“ u okviru projekta Novi Sad – Ruma, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da su ruske službe bezbednosti upozorile da se u Srbiji pripremaju masovni neredi, čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje.

„Da, dobili smo zvaničnu informaciju iz Ruske federacije, zvaničnim kanalima prenete informacije. Dobili smo tu informaciju, bavimo se time, ljudi specijalizovani za to se bave time i rade svoj posao. Nadležna je i BIA. Ljudi koji pokušavaju na silu da nešto urade, neće se to desiti, jer Srbija ide napred i ništa je neće zaustaviti. To je moja poruka svima, ljudi ne moraju da brinu i da se sekiraju, zabrinut sam samo da li ćemo sve ovo stići“, rekao je Vučić.

On je najavio u petak i da planira da ide u narod.

„Pošaljite mi kalendar protesta pa ću da vas obavestim da li ću ići u to vreme. Gde god se pojavim, imaću više naroda koji će želeti da čuju plan za budućnost jer je uvek najlakše nešto rušiti”, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Ne idite sami, ne dozvolite da vas vrbuju“: Saveti organizatora za protestante

Organizatori protesta podelili su na društvenim mrežama savete u vezi sa tim kako se treba ponašati, ali i pripremiti za protest i blokade u Beogradu.

Oni su upozorili na moguće ubačene elemente, provokatore i nasilnike. Mole prisutne da ne nasedaju na provokacije. Pozvali su ljude da ne dolaze sami i da nikako ne donose alkohol ili bilo koje oštre/opasne predmete na protest.

View this post on Instagram A post shared by Nikola Ristić (@pricac_dpm)

Opozicija o najavama nereda na današnjem protestu: Na ulicama su najpošteniji ljudi

Opozicioni političari komentarisali su pisanja pojedinih medija da se tokom protesta zbog najave iskopavanja litijuma spremaju neredi i pokušaj državnog udara.

Ocenili su da iza tih tvrdnji stoji vlast.

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić navela je na društvenoj mreži Iks (X) da su na ulicama, na protestima protiv rudarenja litijuma širom Srbije, „najpošteniji ljudi – seljaci, radnici, intelektualci, sportisti…“

„Svi žele samo zdravu budućnost, a ne Srbiju kao rudarsku koloniju. A vi, kao besne zveri, vi ste ti koji preko svojih trovačnica huškate ljude jedne na druge i pozivate na građanski rat“, navela je Tepić, uz prilog sa jedne od televizija sa nacionalnom frekvencijom.

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš naveo je da režim govori o neredima i nasilju i da preti vanrednim stanjem.

„Pa vanredno stanje već imamo, vreme je za normalno. To narod traži na protestima. Za nerede i vanredno stanje vlast se uzda u falange (generalnog sekretara vlade Srbije) Novaka Nedića jer u policiju nema poverenja. Narod se za normalno stanje uzda u sebe“, ocenio je Ponoš.

Izvor: Danas/N1