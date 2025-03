Prvi put, za mnogo godina koliko radi u školi, Anu Dimitrijević šestog u mesecu verovatno neće dočekati ujutru poruka na telefonu. Ona o uplati plate.

Dimitrijević je prethodnog meseca postala nova predsednica Foruma beogradskih gimnazija koje i dalje odolevaju brojnim napadima i zastrašivanju države, pa tako ni jedna i dalje ne radi regularno. Ona je među nastavnicima koji su bili u štrajku ceo februar, a iz Ministarstva prosvete su najavili da ovi prosvetni radnici – platu neće dobiti.

Mnogi su već konstatovali da se nastavnici koji štrajkuju jesu najviše žrtvovali od svih radnika. Jer, jedno je ne raditi jedan dan na generalni štrajk, uzeti slobodno ili bolovanje, a nešto sasvim drugo odbijati da radite iz principa i zarad ispunjenja studentskih i prosvetnih zahteva.

Zbog toga su već počele da se skupljaju donacije za nastavnike kojima će nedolazak plate biti finansijska šok bomba.

Svesni posledica

„Znate kako, mi smo bili svesni mogućih posledica kada smo ušli u jednu vrstu građanske neposlušnosti“, kaže Dimitrijević za „Vreme“. „Prosvetari se jesu najviše žrtvovali i znači nama što ljudi hoće da pomognu. Ali bi nam mnogo više značilo da je više struka isto tako prestalo da radi, da su radnici pošte, EPS-a, GSP-a na primer, uradili što i mi.“

Za najugroženije prosvetne radnike, samohrane roditelje ili nastavnike gde oba roditelja rade u školi i iznajmljuju stan, na primer, iz Foruma su se organizovali da pomognu kolegama.

„Isčupaćemo se mi, tu su i plate naših supružnika, porodice“, kaže nastavnica engleskog u Devetoj gimnaziji u Beogradu i dodaje, uz crni humor, da „ionako živimo u potrošackom društrvu, pa svi treba malo sve da smanjimo“.

Jednom učenik – zauvek učenik

Za Dimitrijević je prirodno da su se nastavnici najviše žrtvovali za studentsku stvar jer su oni, ipak, u biti vaspitači.

„Kada je neko jednom naš učenik on je to zauvek, a svi ti studenti su prošli naše časove”, kaže ona. „Kada dođu sa decom u školu, mi kažemo da smo babarazredne, to je neverovatna veza. Koliko god oni omatorili, razrednu će uvek tako zvati ili će nam se u prolazu javljati – dobar dan, nastavnice”.

Krše zakon, a nas optužuju

U totalnom haosu Ana Dimitrijević, koja predvodi Forum koji je prvi pozvao na totalnu obustavu nastave u januaru, i dok njene kolege štrajkuju, kaže:

„Zakonodavac, u ovom slučaju država, planira da nam ukine plate, a time će direktno prekršiti zakon. Mi nismo dobili nikakva rešenja o disciplinskom postupku, neki direktori su poslali za obračun samo 50 odsto plate, neki nisu hteli da pošalju, pa su ih prekorili.“

Koliko ih je

Iz resornog ministarstva su rekli da samo 50 škola ne radi regularno, ali Dimitrijević objašnjava da su državni službenici zapravo brojali samo škole koje su u totalnoj blokadi sve vreme.

„Ako imate troje ljudi koji su se izjasnili da rade, država računa da te škole rade. To je paralelna realnost, farsa i simulacija nastave. Pogotovo u gimnazijama, gde ne može da se organizuje nastava ako određeni broj nastavnika štrajkuje ili učenika ne dolazi u školu“, dodaje predsednica Foruma.

Daje primer Prve gimnazije, gde nastavnici većinski rade, ali nemaju učenike koji bojkotuju nastavu.

Podršku im, kaže, pruža oko 80 odsto roditelja, što im neverovatno znači.

Forum se širi na celu zemlju

Do kraja marta Forum će postati i republički sindikat.

„Pravimo sindikat koji treba da vrati ugled sindikalnom udruživanju prosvetnih radnika. Već smo ranije imali ovu ideju, ali smo sada požurili sa njom jer nam se javlja veliki broj škola i pojedinaca iz više od deset gradova Srbije“, kaže Dimitrijević.

Nada se da će uspeti da povrate poverenje nastavnika u sindikate, koje je masovno poljuljano nakon što su reprezentativni sindikati napravili dil sa državom početkom godine.