Na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strazburu Srbija se našla u žiži kritika, od optužbi za prekomernu upotrebu sile i gušenje slobode okupljanja, do upozorenja na političku krizu koja potresa zemlju

Oštro se govorilo u sredu (1. oktobar) na račun Srbije u Strazburu, na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE). Jedna od tema bila je politička kriza u zemlji.

Izvestiteljka PSSE-a za Srbiju Viktoria Tiblom osudila je sve oblike nasilja – bilo da ih čine državne vlasti, provladine grupe ili demonstranti, i pozvala sve strane da se suzdrže od daljeg nasilja i da se uključe u „konstruktivan dijalog“.

„Vlasti u Srbiji moraju odmah da prekinu sa prekomernom upotrebom sile, osiguraju brze, nezavisne i efikasne istrage svih incidenata nasilja i pozovu na odgovornost i policijske službenike i osobe za koje se utvrdi da su odgovorne za nasilje” rekla je ona.

Tiblom: Građani Srbije zaslužuju bolju budućnost

Tiblom je podsetila na okolnosti od 1. novembra 2024. godine i pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu u kojoj je stradalo 16 osoba, ukazujući da se situacija u Srbiji nije potpuno smirila, jer se protesti nastavljaju, a demonstranti zahtevaju na prevremene izbore.

„Pomno sam pratila pogoršanje situacije u zemlji i odmah se reagovalo na slučajeve nadzora novinara koje je otkrio Amnesti internešnel, na masovne proteste, razna ograničenja aktivnosti nevladinih organizacija i navodnu upotrebu zvučnog oružja tokom demonstracija 15. marta”, podsetila je Tiblom.

Konstatovala je da Srbija i njeni građani zaslužuju budućnost u kojoj će se vratiti normalnosti, a preduslov za to je da se sedne za pregovarački sto i pronađe rešenje.

Eskalacija nasilja nad demonstrantima

Poslanica grupacije ALDE iz Slovačke Lucija Plavakova upozorila je da je sloboda okupljanja u Srbiji pod pretnjom, jer se priprema novi nacrt Krivičnog zakonika koji bi blokade ulica označio kao krivično delo sa kaznom do godinu dana zatvora.

Rekla je i da državno nasilje i dalje eskalira, posebno usmereno na mlade žene poput studentkinje Nikoline Sinđelić, koju je policija zlostavljala, pretila, ponižavala, kojoj je prećeno silovanjem.

„U Srbiji svedočimo normalizaciji političkog progona protiv ljudi koji su optuženi za terorizam, a samo su se usudili da se bore za demokratiju”, dodala je Plavakova.

Šta je rekla Pilja

Zasedanju je prisustvovala i poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja koja je rekla da nigde u svetu nije dopušteno blokiranje puteva, mostova i raskrsnica.

„Nigde u svetu nije dopušteno organizovati nasilna, nedozvoljena okupljanja, a u Srbiji je u proteklih 10 meseci bilo 24.000 nedozvoljenih javnih okupljanja i više od 12.000 nasumičnih i nedozvoljenih blokada”, dodala je ona.

Neverovatno je, govorila je Pilja, da se u Strazburu razgovara o protestima u Srbiji, „kada takve demonstracije ovde policija brzo razbila”. Požalila se da su demonstranti u Srbiji povredili 150 policajaca, da napadaju kancelarije SNS-a, dolaze pred kuće njenih funkcionera i da pozivaju na linč.

Pantić Pilja je navela da je predsendik Srbije Aleksandar Vučić ponudio prevremene izbore, ali je to odbijeno, kao i njegovi pozivi na dijalog.

„Dijalog je temelj demokratije i bez dijaloga ne može biti rešenja”, naglasila je ona.

Šta su poručili drugi poslanici iz Srbije?

Poslanica Stranke slobode i pravde Jelena Milošević ocenila je da je Srbija u dubokoj političkoj krizi od kada je nadstrešnica pala i usmrtila 16 ljudi, a represija je dostigla svoj vrhunac.

„Fotografija studenta Bogdana Jovičića, koji je iz pritvora doveden u lisicama na očevu sahranu, obišla je ceo svet. To je pravo lice autokratskog režima Aleksandra Vučića: ostati na vlasti po svaku cenu, ugušiti nezadovoljstvo građana. Umesto izbora, imamo demonstraciju sile”, naglasila je Milošević.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković ukazao je da se usred evropskog kontinenta događa tortura policije, parapolicijskih snaga i prebijanja studenata.

„Za promene su neophodni slobodni izbori i građani se za to u Srbiji bore i na ulici i u institucijama”, poručio je Stanković.

On je podsetio da je prošlo 25 godina od demokratskih promena 5. oktobra, ali se u Srbiji malo toga promenilo ne samo zato što su se u zemlji donosile loše odluke, već su to činili i evropski partneri.

Pre nego što je on bio u prilici da govori, sednica je bila prekinuta, ali je ipak kasnije nastavljena.

Haos u Savetu Evrope! Prekinuta je sednica gde je bila tema kriza u Srbija jer je Predsedavajuci rekao da više nema vremena a bilo je mogucnosti da se nastavi debata! Igrom slučaja sednica je prekinuta baš pred moj govor! Na kraju je IPAK zahvaljujući svim šefovima grupa… pic.twitter.com/x68AnYZLFM — Djordje Stanković (@djordjes89) October 1, 2025

Poslanica Socijalističke partije Srbije Dunja Simonović Bratić ponovila je da je Vučić ponudio dijalog studentima i opoziciji i drži i dalje otvorena vrata, a da će izbori biti naredne godine.

Izvor: FoNet

