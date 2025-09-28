Politička kriza u Srbiji naći će semeđu temama na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Jesenje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koje počinje u ponedeljak (29. septembar) u Strazburu, biće posvećeno izazovima sa kojima se suočavaju novinari, a jedna od tema na dnevnom redu biće i aktuelna politička kriza u Srbiji.

Debata o Političkoj krizi u Srbiji biće uvrštena u dnevni red u sklopu rasprave o aktuelnim pitanjima.

Studenti iz Srbije u aprilu su biciklima putovali do Saveta Evrope kako bi preneli poruku o dešavanjima u Srbiji.

O čemu će se govoriti?

Od 29. septembra do 3. oktobra parlamentarci iz zemalja članica SE raspravljaće o zaštiti života novinara koji izveštavaju iz Gaze i o potrebi da se pojačaju napori za oslobađanje ukrajinskih novinara koje u zatočeništvu drži Rusija.

Takođe, troje novinara ušlo je u uži izbor za Nagradu za ljudska prava „Vaclav Havel“ za 2025, koja će biti dodeljena 29. septembra.

Na dnevnom redu su i debate „Demokratija, vladavina prava i inkluzivni dijalog u Turskoj“, „Ruske demokratske snage“, „Omladinski pokret za demokratiju“ i „Političke partije i demokratija“.

Biće razmatrano i ispunjavanje obaveza članstva u Savetu Evrope od strane Mađarske, kao i post-monitoring dijalog sa Bugarskom.

Na dnevnom redu biće veštačka inteligencija i migracije, seksualno nasilje nad muškarcima i dečacima, analiza i smernice za garantovanje prava na stanovanje, promociju univerzalne zdravstvene zaštite i obezbeđivanje slobode putovanja članovima Parlamentarne skupštine radi obavljanja rada.

Savet Evrope, najveća panevropska organizacija za ljudska prava, osnovan je 1949. i okuplja 46 država. Srbija je primljena 2003. u okviru Državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao 45. članica.

Izvor: 021/Beta