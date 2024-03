Predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić izjavio je pre konstitutivne sednice Skupštine Beograda da je doneta odluka da se sednica pomeri za još dva dana.

Na dnevnom redu je bio je predviđen izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Beograda, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Uloga Tome File

Kako je preneo N1, u Skupštini grada je od odbornika vladajuće većine jedino najstariji od njih – Toma Fila koji bi trebalo da odloži sednicu za nedelju, kada je poslednji rok za njeno održavanje.

Šapić je najavio da će se u naredna dva dana znati više o formiranju Skupštine, kao i da će se do tada „zauzeti konačan stav“.

„Gospodin Toma Fila će odložiti ovu sednicu za dva dana i naši odbornici se danas neće pojaviti… Sinoć sam slušao Veselinovića koji najavljuje da će nas fizički sprečiti da formiramo vlast, da dovode u pitanje nove izbore i ako ne bude poštovano to što žele, oni neće dozvoliti da se sprovedu izbori. Mi ćemo u narednih dva dana da zauzmemo zajednički stav i dobro ćemo razmisliti šta ćemo odlučiti. Gospodin Toma Fila će zakazati Skupštinu za 3. mart i do tada ćemo zauzeti naš konačan stav. Situacija je daleko komplikovanija nego što je delovalo na početku“, rekao je on.

Fonet Foto: FoNet

Odbornici „Srbije protiv nasilja“ pre početka sednica držali su transparente u sali, među kojima i onaj „Džaba ste krečili“.

Poručili su da žele da pokažu da su izbori u Beogradu pokradeni.

Podsetimo, Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta kazao je ranije za “Vreme” da je stav proevropske opozicije ostao isti.