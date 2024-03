Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić zakazao je danas za 10 časova konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda. Najavio je da će se obratiti javnosti pre početka sednice i reći kako stoje stvari, te da će odluka o formiranju vlasti u Beogradu ili održavanju „novih“ izbora biti doneta do 3. marta kada ističe zakonski rok.

Na dnevnom redu je izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Beograda, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

Pored toga, na dnevnom redu je i postavljenje sekretara i zamenika sekretara, kao i Predlog rešenja o izboru članova administrativno-mandatne komisije Skupštine grada.

Konstitutivnom sednicom, do izbora predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom predsedava najstariji prisutni kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat.

Opozicija će sprečiti sprovođenje „izborne krađe“ u delo

Kandidata za gradonačelnika Beograda na izborima 17. decembra kolaicije „SRbija protiv nasilja“ i član Privremenog organa grada Dobrica Veselinović je gostujući u emisiji Dan uživo na TV Nova S rekao da je Srpska napredna stranka želela posle „ukradenih izbora“ da pokaže da oni mogu da formiraju većinu u Beogradu sa Socijalistima i Pokretom „Mi – glas iz naroda“.

„Sada kada se ‘Mi – glas iz naroda’ pocepao, kupovina još nekog odbornika iz tog pokreta bi predstavljala duplo prekrajanje volje građana i nadam se da SNS to neće raditi, jer bi time produbili političku krizu“, rekao je on.

Međutim, ukoliko SNS ipak bude proglasio da ima većinu i probao da za formira vlast u Beogradu, Veselinovć kaže da se to neće desiti.

„Ako SNS bude imala većinu, mi ćemo onda sprečiti sednicu jer je to prekrajanje izborne volje građana. To će biti demokratski otpor i pokazaćemo građanima kako to izgleda. Mi imamo spektar alata, mogućnosti i performansa koje ćemo sutra upotrebiti. Verujte da će sutra nas 50, jasno poručiti svojim delovanjem da to ne dozvoljavamo. Poštovaćemo instituciju u kojoj se nalazimo ali verujte, imamo plan. I uspećemo u svojoj nameri“, rekao je Veselinović.

Vučić nije promeni stav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da on nije promenio stav da beogradski izbori treba da se „ponove“ jer želi da Srpska napredna stranka vlada Beogradom sa većim legitimitetom nego što bi imala da vlast formira sa odbornicima iz rasturenog Nestorovićevog tabora.

Međutim, kaže predsednik država čije je ime krasilo izbornu listu SNS-a „Srbija ne sme da stane“, neki naprednjaci smatraju da imaju većinu u Beogradu i da bi trebalo da formiraju vlast.

Zakonska procedura

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Skupština Beograda treba da se konstituiše u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, što ističe 3, marta, a u protivnom se raspisuju novi izbori.

Ukoliko se to ne desi, predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a izbori moraju da se održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora.

Predsednik Skupštine grada se bira na predlog najmanje trećine odbornika, a da bi se izabrao neophodno je da za njega tajnim glasanjem glasa većina od ukupnog broja odbornika.

Posle izbora predsednika Skupštine grada i sekretara rok je mesec dana da se izabere gradonačelnik Beograda.

Ukoliko se to ne desi Skupština se raspušta, a predsednik Skupštine Srbije u roku od dva meseca treba da raspiše izbore, a od dana raspisivanja do dana održavanja treba da prođe od 45 do 60 dana.

Ni predsednik Skupštine Srbije još uvek nije izabran.