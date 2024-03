Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda zakazana je za danas, a još uvek je neizvesno kako će se odvijati – da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je u četvrak da je konstitutivna sednica Skupštine grada zakazana za 10 sati, ali nije želeo da potvrdi da li Srpska napredna stranka (SNS), čiji je član, ima većinu ili ne.

Šapić je novinarima, tokom obilaska radova na Trgu Nikole Pašića, rekao da će se sa svim detaljima obratiti neposredno pre sednice.

„U petak ćete dobiti sve informacije koje ću do tada moći da vam dam“, kazao je on.

Upitan da li je on među onim članovima SNS-a koji vrše pritisak na predsednika te stranke Miloša Vučevića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da većina ipak bude formirana, Šapić je naveo da nije, kao i da će sve biti završeno do 3. marta, kada ističe zakonski rok za konstituisanje Skupštine grada.

Stav proevropske opozicije isti

Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta kaže za “Vreme” da je stav proevropske opozicije ostao isti.

„Smatramo da ova gradska skupština ne treba da se konstituiše jer ne predstavlja volju građana. Građanima je jasno na osnovu odluka Evropskog parlamenta i izveštaja OIDHR-a da izbori nisu bili fer i pošteni i da rezultati ne predstavljaju pravu sliku onoga za šta su ljudi glasali”, kaže Veselinović.

On dodaje da će Zeleno-levi front i koalicija Srbija protiv nasilja učiniti sve da se skupština ne konstituiše.

„Ostajemo pri zahtevima da se popravi i objavi birački spisak, da se isprave brojne neregularnosti u njemu, da se poboljšnja stanje u medijima sa fokusom na REM, da se dodeli peta frekvencija i da se utiče na obustavljanje funckcionerske kampnanje i pritisak na birače”, kaže Veselinović za “Vreme” i dodaje da je veoma važan zajednički dogovor oko datuma novih beogradskih izbora.

„Ako SNS bude imala većinu, mi ćemo onda sprečiti sednicu jer je to prekrajanje izborne volje građana“, rekao je Veselinović ranije za TV Nova S. „To će biti demokratski otpor i pokazaćemo građanima kako to izgleda. Mi imamo spektar alata, mogućnosti i performansa koje ćemo sutra upotrebiti. Verujte da će sutra nas 50, jasno poručiti svojim delovanjem da to ne dozvoljavamo. Poštovaćemo instituciju u kojoj se nalazimo ali verujte, imamo plan. I uspećemo u svojoj nameri“.