Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Miloš Jocić, koji je bio redar na blokadi raskrsnica u utorak, priveden je priveden, objavio je portal 021.rs. Razlog za hapšenje nije poznat.

Da je profesor Jocić priveden potvrdio je njegov kolega Vladimir Mihić.

„On je bio na onom incidentu na Novom naselju redar i rekao nam je juče da su ga zvali u svojstvu svedoka. Bio je tamo u stanici, dva i po sata su ga ispitivali. Otišao je bez advokata jer je pozvan u svojstvu svedoka. Međutim, oni su posle dva i po sata ipak podneli prekršajnu prijavu i odredili mu zadržavanje, zato što je već bilo usred noći i onda ga nisu priveli sudiji za prekršaje već su ga odveli u Bač u pritvor“, navodi profesor Mihić.

Supruzi profesora Jocića su rekli da će joj javiti kada će biti priveden sudiji za prekršaje.

On je kao redar na raskrsnici smirivao čoveka koji je pokušao da probije blokadu, objasnio je Mihić.

Priveden je i jedan profesor Akademije umetnosti. Kako su objavili Zborovi građana Novog Sada, policija ga je izvela iz stana bez naloga, uz nejasno objašnjenje da „žele da porazgovaraju“ o navodnom narušavanju javnog reda i mira.

Proizvoljna hapšenja

„Naglašavamo da privedeni u prethodnim danima nije učestvovao ni u jednom incidentu. Njegovo privođenje doživljavamo kao deo šire kampanje zastrašivanja aktivista i slobodnomislećih građana. Zahtevamo njegovo hitno puštanje na slobodu i hitan prekid sa proizvoljnim hapšenjima i pritiscima na članove Zbora Novi Sad i Slobodnog univerziteta. Ovo je napad na slobodu, znanje i dostojanstvo svih nas. Nećemo ćutati“, saopštavaju Zborovi.

Profesor Mihić kaže da, iako zvuči nepovezano, čini se da su sve ovo vrlo povezani slučajevi.

„Izgleda da je neko odlučio da malo pokaže silu više nego do sada. Ono što mene lično uznemirava je da se sada privode oni koji redare, odnosno sprečavaju sukobe. To stvarno ne razumem, zato što policija vrlo retko reaguje dok ne dođe do ozbiljnijeg incidenta. To valjda treba da znači da mi treba da pustimo da dođe do ozbiljnog incidenta da bi policija reagovala“, ističe Mihić.

Profesor Jocić redari još od decembra na ulici i „milion situacija je deeskalirao“, tako da je 100 odsto siguran da je dovoljno iskusan da ne uradi ništa što bi moglo da se shvati kao upotreba sile.

„Očigledno je da je to neka poruka da treba da se pazimo i da ni ne izlazimo na ulicu zato što ne znamo ko će nas sutra uhapsiti“, naglašava Mihić.

Foto: 021.rs Hapšenje napadača u Novom Sadu

Policajcu preti suspenzija

„Danas“ je objavio da policajacu koji je u utorak intervenisao na istoj raskrsnici nad muškarcem koji je pokušao da probije blokadu građana, preti suspenzija.

Naime, nakon što je policajac intervenisao nad muškarcem koji ga je napao, u policijsku ispostavu Novo naselje, gde policajac radi, stigao je Sektor unutrašnje kontrole (SUK) koji je uzeo izjavu od policajca, a prema saznanjima „Danasa“ sada mu preti suspenzija.

Građani šalju: Na raskrsnici kod GSP-a muškarac je tokom blokade vređao i napadao građane. Nasrnuo je i na policajce, pa je priveden.#NoviSad pic.twitter.com/DbNT6ahdDP — Radio 021 (@Radio021) June 10, 2025

U stanicu je zajedno sa SUK-om došao i načelnik novosadske policije Nevenko Marić, koji se posebno interesovao za ovaj slučaj, a kako navode izvori iz MUP-a, nije praksa da načelnik PU dolazi zajedno sa SUK-om.

Nepoznati muškarac koji se pojavio tokom blokade raskrsnice kod GSP-a, prvo se raspravljao sa okupljenim građanima, a potom je udario policajca u civilu. Policajac u civilu pokušao je da ga smiri i predstavio se. Potom je muškarac udario policajca.

Ubrzo nakon incidenta, muškarca je privela policija.

Režimski tabloidi objavili su u sredu ujutru da je privedena i dekanica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Snežana Brkić, zajedno sa još nekim zaposlenima, navodno zbog uvećavanja zarade profesora.

Izvor: 021.rs / Danas