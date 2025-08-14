Novinarki Kompasa Danici Ilić oduzet je telefon, čime je sprečena u pokušaju da uzme izjavu nakon obraćanja predsednika Vučića ispred prostorija SNS-a u sredu 13. avgusta

Posle obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića ispred prostorija Srpske napredne stranke u Kneza Miloša 43 u Beogradu, novinarki Kompasa Danici Ilić oduzet je mobilni telefon nakon što je pokušala da uzme izjavu.

„Kada se govor predsednika završio pratila sam novinarski instinkt i uputila sam se ka predsedniku kako bih postavila pitanje u interesu javnosti”, rekla je Ilićeva, koja je 13. avgusta uveče izveštavala sa protesta u Beogradu za Kompas.

„Iako smo ostvarili kontakt i napomenula da se znamo iz ranijih dana iz vremena kada je predsednik bio mladi ministar, on mi je dao znak rukom da priđem”, istakla je novinarka.

Uprkos ostvarenom kontaktu, kada je predsednik gestom pokazao da Danica Ilić može da mu se približi, on je potom ušao u prostorije SNS-a.

„Kod ulaza su bili muškarci koji su pravili obruč, počeli su da me guraju ne dozvoljavajući da im priđem”, rekla je Danica Ilić.

Dozvola predsednika i novinarska obeležja nedovoljni

„Pokušala sam da im objasnim da na neki način imam dozvolu od predsednika, međutim oni su bili nasilno raspoloženi, gurali su me, vređali su me. Rekla sam im da sam novinarka i imala sam vidna obeležja, press kraticu Kompasa – objasnila sam da sam na radnom zadatku i da sam na javnom mestu“, požalila se novinarka.

„To tim muškarcima ništa nije značilo i mislim da je jedna rečenica zapravo bila okidač jer nisam razumela ko su ti ljudi i pitala: Ko ste vi? Gde su vaše legitimacije? Ne razumem zbog čega neko, u centru Beograda na javnom mestu ne dozvoljava novinarki da radi svoj posao.Nakon te rečenice prišao mi je ogroman muškarac i nasilno oteo telefon, bacio, odneo, više ga nisam videla”.

„Na pet metara od predsednika države ja sam se osetila izuzetno nebezbedno” izjavila je Ilićeva televiziji N1.

Navela je da je došlo do fizičkog kontakta i ponižavanja i vređanja.

Policija nije reagovala

Nakon napada, pomoć je potražila od policije, ali je policajac u civilu to odbio i rekao da mora da prijavi incident.

„Otišla sam da prijavim krađu telefona. To što se desilo nije krađa telefona, već napad na novinarku na radnom zadatku. I tako smo naveli, što je tužilaštvo prihvatilo, to je napad na mene i oduzimanje mog sredstva za rad”, istakla je novinarka Kompasa.

Izvor: Kompas

