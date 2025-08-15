Do ovog poziva dolazi treći dan za redom. Studenti su prvo pozvali građane na ulice širom zemlje u sredu, 13. avgusta, a policija i SNS batinaši uzvratili su neverovatnim nasiljem ispred prostorija naprednjaka, ali i čitavim arsenalom pirotehničke opreme.
Komentarišući video materijal prikazan na TV Informer, advokat Jovan Rajić tvrdi da se radi o kršenju zakona i ljudskog dostojanstva. Smatra da je snimak nastao s namerom da građani odustanu od protesta i poredi ga sa scenama iz zatvora Gvantanamo
Televizija Informer više puta je likujući emitovala snimak uhapšenih demonstranata na kolenima, vezanih ruku, dok iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice. Vlasnik ove televizije Dragan J. Vučićević slavodobitno je komentarisao ponižavanje privedenih
Tokom protesta u četvrtak policija se prvi put otvoreno stavila na stranu pristalica SNS-a. U Beogradu ih nije sprečila da nasrnu na građane i novinare. Nebranjene prostorije SNS-a u Novom Sadu osetile su građanski bes u punom obimu
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
