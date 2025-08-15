Studenti u blokadi najavili su za večeras, petak, 15. avgust, u 20 časova novi protest, pod sloganom „Nismo vreće za udaranje“

Fotografije vreće za boks i gas kaski objavljene su na profilu Studenata u blokadi, a oni su pozvali ljude da izađu na ulicu.

„Srbijo, probudi se“, dodali su.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Do ovog poziva dolazi treći dan za redom. Studenti su prvo pozvali građane na ulice širom zemlje u sredu, 13. avgusta, a policija i SNS batinaši uzvratili su neverovatnim nasiljem ispred prostorija naprednjaka, ali i čitavim arsenalom pirotehničke opreme.

Tokom protesta u četvrtak policija se prvi put otvoreno stavila na stranu pristalica SNS-a. U Beogradu ih nije sprečila da nasrnu na građane i novinare. Nebranjene prostorije SNS-a u Novom Sadu osetile su građanski bes u punom obimu

Drugog dana je policijska brutalnost, čini se, bila još gora, a osetno je bila prisutna i saradnja pripadnika MUP-a sa SNS kadrom.

