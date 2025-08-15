Televizija Informer više puta je likujući emitovala snimak uhapšenih demonstranata na kolenima, vezanih ruku, dok iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice. Vlasnik ove televizije Dragan J. Vučićević slavodobitno je komentarisao ponižavanje privedenih

Televezija Informer je od jutros nekoliko puta pustila snimak uhapšenih demonstranata koji se nalaze u policijskoj teretani.

Snimak je uznemirujećeg sadržaja, jer prikazuje mladiće postrojene na kolenima, vezanih ruku, sa glavom na zidu.

Za to vreme, iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice policije. U toku prikazivanja ovog snimka vlasnik Informera Dragan J. Vučićević slavodobitno komentariše njihovo hapšenje i poručuje da će tako proći „svi oni koji krše zakon“.

„Mislili su da mogu da prođe nekažnjeno. Vidite ovde kakvi su junaci ti koji treba da razbijaju, da kradu, nisu nimalo junaci kad dođe policija po njih. E ovako svi ti prolaze! I ovako će svi ti tek da prođu! I oni sad mogu da kukaju koliko hoće. Zakon će se primeniti nad svima. Najstrože. Nad onima koji su preksinoć pokušali masovno ubistvo ispred i u prostorijama SNS-a u Novom Sadu, ti će dobiti višegodišnje robije!“, poručio je Vučićević.

Dodao je da „ovaj snimak mnogo govori“, kao i da „ovako deluje ozbiljna država“.

Ovaj snimak je na društvenim mrežama izazvao lavinu negativnih komentara, a korisnici upoređuju ovaj snimak sa onima koji dolazili iz rata i iz logora.

Drugi se pak, pitaju, da li se ovo radi u Srbiji ili su u pitanju čuveni kampovi za mučenje ljudi Gvantanamo ili Abu Graib?

Bilo kako bilo, očigledno je da vlast preko svojih medijskih partnera pokušava da zaplaši građane Srbije povodom talasa protesta koji se iz večeri u veče odigravaju u gradovima širom Srbije.

Ostaje da se vidi kako će građani reagovati, da li će se uplašiti i ostati kod kuće, ili još u većem broju izaći na ulice kako bi protestovali protiv vlasti koja gubeći tlo pod nogama sprovodi sve veću represiju.

