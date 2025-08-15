Komentarišući video materijal prikazan na TV Informer, advokat Jovan Rajić tvrdi da se radi o kršenju zakona i ljudskog dostojanstva. Smatra da je snimak nastao s namerom da građani odustanu od protesta i poredi ga sa scenama iz zatvora Gvantanamo

Advokat Jovan Rajić ocenio je za „Vreme“ da snimak koji se od jutros vrti na TV Informer, u kome su prikazani uhapšeni mladići koji su na kolenima, vezanih ruku, sa glavama prislonjenom na zid, dok iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice, ima za cilj da zastraši građane Srbije kako ne bi učestvovali u daljim protestima.

„Ovo je novi Gvantanamo. Zna se kada policija snima, kada može da snima i u kojim situacijama. Oni ne vode novinare sa sobom, nego policijski službenici koji privode ljude zapravo snimaju, a zatim dostavljaju te snimke Informeru. Sticajem okolnosti jedan od uhapšenih studenata je moj branjenik“, navodi Rajić.

Dodao je da to „apsolutno nezakonito i nedozvoljeno“.

„Cela akcija jučerašnjeg hapšenja je izvedena da bi se napravili ti snimci. I to je suština priče, da bi se ljudi zastrašili. Da ljudi ne izlaze više na proteste kada se vidi kako se hapsi i postupa. Ovo što se vrti danas je sramni snimak mladića i liči kao da ih je Al Kaida uhvatila, a ne da su ih priveli pripadnici MUP-a Srbije“, naveo je Rajić.

„Neljudski tretman“

On je napomenuo da svi koji se nalaze na snimku imaju potpuno legitimno pravo da tuže državu zbog objavljivanja.

„Ovo je neljudski tretman. Diskriminatorni je, i suprotan je Ustavu. Radi se o povredi ljudskog dostojanstva… I da se radi o teroristima, bilo bi diskutabilno da li se postupa na ovaj način, a kamoli o ljudima koji izražavaju svoje političko mišljenje“, istakao je Rajić.

On je primetio da se uopšte ne zna gde su snimani ti mladići, jer se očigledno ne radi o nekoj policijskoj stanici.

„U pitanju je jedna predstava, i zloupotreba zakona. Mislili smo da ne možemo da očekujemo ništa gore od ove vlasti, ali u prethodna tri dana se potpuno izgubila granica između države i kriminalaca koji štite vlast. Mi više ne znamo, ako smo i do sada znali, ko je policajac, ko batinaš sa motkom, ko tuče narod i ko privodi građane“, podvukao je Rajić.

