Protesti širom Srbije
„Nismo vreće za udaranje“: Treći poziv studenata na ulice
Studenti u blokadi najavili su za večeras, petak, 15. avgust, u 20 časova novi protest, pod sloganom „Nismo vreće za udaranje“
Komentarišući video materijal prikazan na TV Informer, advokat Jovan Rajić tvrdi da se radi o kršenju zakona i ljudskog dostojanstva. Smatra da je snimak nastao s namerom da građani odustanu od protesta i poredi ga sa scenama iz zatvora Gvantanamo
Advokat Jovan Rajić ocenio je za „Vreme“ da snimak koji se od jutros vrti na TV Informer, u kome su prikazani uhapšeni mladići koji su na kolenima, vezanih ruku, sa glavama prislonjenom na zid, dok iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice, ima za cilj da zastraši građane Srbije kako ne bi učestvovali u daljim protestima.
„Ovo je novi Gvantanamo. Zna se kada policija snima, kada može da snima i u kojim situacijama. Oni ne vode novinare sa sobom, nego policijski službenici koji privode ljude zapravo snimaju, a zatim dostavljaju te snimke Informeru. Sticajem okolnosti jedan od uhapšenih studenata je moj branjenik“, navodi Rajić.
Na kolenima, rukama na leđima, glavom na zidu: Informer likujući objavio snimak uhapšenih mladića
Dodao je da to „apsolutno nezakonito i nedozvoljeno“.
„Cela akcija jučerašnjeg hapšenja je izvedena da bi se napravili ti snimci. I to je suština priče, da bi se ljudi zastrašili. Da ljudi ne izlaze više na proteste kada se vidi kako se hapsi i postupa. Ovo što se vrti danas je sramni snimak mladića i liči kao da ih je Al Kaida uhvatila, a ne da su ih priveli pripadnici MUP-a Srbije“, naveo je Rajić.
„Neljudski tretman“
On je napomenuo da svi koji se nalaze na snimku imaju potpuno legitimno pravo da tuže državu zbog objavljivanja.
„Ovo je neljudski tretman. Diskriminatorni je, i suprotan je Ustavu. Radi se o povredi ljudskog dostojanstva… I da se radi o teroristima, bilo bi diskutabilno da li se postupa na ovaj način, a kamoli o ljudima koji izražavaju svoje političko mišljenje“, istakao je Rajić.
On je primetio da se uopšte ne zna gde su snimani ti mladići, jer se očigledno ne radi o nekoj policijskoj stanici.
„U pitanju je jedna predstava, i zloupotreba zakona. Mislili smo da ne možemo da očekujemo ništa gore od ove vlasti, ali u prethodna tri dana se potpuno izgubila granica između države i kriminalaca koji štite vlast. Mi više ne znamo, ako smo i do sada znali, ko je policajac, ko batinaš sa motkom, ko tuče narod i ko privodi građane“, podvukao je Rajić.
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Studenti u blokadi najavili su za večeras, petak, 15. avgust, u 20 časova novi protest, pod sloganom „Nismo vreće za udaranje“
Televizija Informer više puta je likujući emitovala snimak uhapšenih demonstranata na kolenima, vezanih ruku, dok iza njih stoje pripadnici Interventne jedinice. Vlasnik ove televizije Dragan J. Vučićević slavodobitno je komentarisao ponižavanje privedenih
Tokom protesta u Čačku na mrežama se pojavio snimak na kome je navodno Vladan Milić, zamenik gradonačelnika, u bekstvu preko krova iz prostorija SNS-a. Autentičnost snimka još nije potvrđena
Tokom protesta u četvrtak policija se prvi put otvoreno stavila na stranu pristalica SNS-a. U Beogradu ih nije sprečila da nasrnu na građane i novinare. Nebranjene prostorije SNS-a u Novom Sadu osetile su građanski bes u punom obimu
Takvo nasilje nije viđeno u Valjevu. Policija je tukla sve redom. Izvukli su i prebili ljude iz taksija, brutalno su pretukli maloletnika od 15 godina. A prilikom hapšenja niko nije pružao otpor
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve