Načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić je, gostujući na televiziji „Informer“, otkrio je nove navodne detalje iz istrage o ubistvu dvogodišnje devojčice Danke Ilić, uprkos činjenici da ovaj slučaj nije okončan, odnosno da njegove kolege i dalje neuspešno tragaju za telom žrtve.

Cmolić je tako nastavio da naše „medijsko nebo preplavljuje užasom„.

On je izneo jezive delove ovog ubistva, koji nisu bili poznati javnosti.

Bez utvrđivanja verodostojnosti iskaza, on je otkrio detalje izjava osumnjičenih za ubistvo devojčice, kako su i na koji način usmrtili devojčicu i to iako ta dvojica imaju sasvim različite verzije i okrivljuju jedan drugog.

Podsetimo, zamenica glavnog urednika agencije Fonet Tamara Skrozza ocenila je za „Vreme“ da je poražavajuće što su svi, od medija do predsednika Vučića profitirali na ovoj tragediji.

„Kao društvo smo stigli do dna. Medijsko izveštavanje je bilo ‘ok’ do prvog dana u podne nakon prijave nestanka devojčice, sve posle toga je bilo dodatno srozavanje ionako niskih standarda“, kaže Skrozza.

Podsetila je na ono što je sve bilo objavljivano u vezi sa dvogodišnjom devojčicom.

„Imali i samozvane eksperte za određenu oblast, koji su vrlo jasno targetirali roditelje. To je nova pojava zbog koje se plašim da će prvi sledeći slučaj biti još gori. Ako može gore od ovoga. To što je Igor Jurić radio je nedopustivo, ali to što su ga mediji pustili da tako priča je još gore“, napomenula je Skrozza.