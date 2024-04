Tokom desetodnevne potrage za nestalom devojčicom Dankom Ilić, koja se okončala tragično, mediji u Srbiji su u trci za klikom i šerom pregazili sve etičke standarde.

Umesto saveznika unesrećene porodice i policije, mediji su se kvalifikovali kao profesionalni lešinari nad nesrećnom sudbinom dvogodišnje devojčice.

Zamenica glavnog urednika agencije FoNet Tamara Skrozza kaže za „Vreme“ da se nakon tri decenije bavljenja medijskom etikom pita ima li išta smisla.

„Kao društvo smo stigli do dna. Medijsko izveštavanje je bilo ‘ok’ do prvog dana u podne nakon prijave nestanka devojčice, sve posle toga je bilo dodatno srozavanje ionako niskih standarda“, kaže Skrozza.

Ocenjuje da istražni organi nisu dobro komunicirali sa javnošću.

A kada je reč o medijskom izveštavanju i etici,kako kaže, ovo je situacija u kojoj su se ukrstila sva zla koja postoje u toj oblasti.

„S tim da smo sad imali i samozvane eksperte za određenu oblast, koji su vrlo jasno targetirali roditelje. To je nova pojava zbog koje se plašim da će prvi sledeći slučaj biti još gori. Ako može gore od ovoga. To što je Igor Jurić radio je nedopustivo, ali to što su ga mediji pustili da tako priča je još gore“, kaže Skrozza.

Osramoćeni svi koji se ovim poslom bavimo

Ona dodaje da su na smrti ove devojčice profitirali svi. Oni koji se bave problemom nestale dece, političke elite, pa i predsednik Srbije saopštavajući to što je imao da saopšti.

„Mediji su profitirali time što su razvlačili familiju i privatnost deteta i dobili po kog novog čitaoca, gledao i oglašivača. Medijski prostor je potpuno zagađen i osramoćeni smo svi koji se ovim poslom bavimo i koji u ovom društvu živimo. Ovo je bilo nedopustiva strahota“, kaže Skrozza.

„Ova stvar će ostati potpuno nekažnjenja. Ti novinari i urednici će ostati da žive sa svojim obrazom i sramotom, a pošto nijedno od toga nemaju biće im svejedno. Plašim se dana koji dolaze, jer nam sledi novi nivo užasa. Sam događaj po sebi je strašan, a ovo što se dešava u medijima truje ovo već zatrovano društvo“, kaže Skrozza.

Strah od budućnosti

Plaši se i kako će izgledati mediji budućnosti. Koje će praviti novinari koji su rali u ovom okolnostima i ne pamte ništa drugo.

„Mi smo se osramotili, pokazali smo da profesionalni mediji nemaju budućnost ovde. Raščerečili smo porodicu koja je inače rasturena ovim događajem“, podseća Skrozza.

Zaključuje da su se u Srbiji su se dogodile nadrealne stvari.

„Urednici su morali da zaustave divljanje svojih novinara. Novinari su mnorali da zaustave nedopustivo ponašanje svojih sagovornika. Svi smo morali da budemo više na oprezu“, kaže Skrozza.

Savet za štampu: Prestanite sa skandaloznim i sramotnim izveštavanjem o smrti devojčice

Savet za štampu pozvao je sve novinare i urednike da odmah prestanu sa skandaloznim, senzacionalističkim, uznemirujućim i sramotnim izveštavanjem o smrti dvogodišnje devojčice iz Bora i da pokažu minimum pijeteta prema žrtvi, kao i obzira i saosećanja sa njenom porodicom.

Takođe, uputili su poziv Ministarstvu informisanja i telekomunikacija da odmah reaguje i sankcioniše medije koji su, verujemo, prekršili i zakonske norme.

Nakon toga se oglasilo i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija sa apelom na odgovorno postupanje medija, koji su preneli i tabloidni mediji poput „Informera“, koji je i najčešće kršio princip odovornosti.

Naime, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović pozvao je sve medijske kuće i novinare da prilikom izveštavanja o tragičnom ubistvu dvogodišnje devojčice postupe sa najvećom odgovornošću, poštovanjem i pažnjom.

Ministarstvo je zamolilo medije da se suzdrže od senzacionalističkog pristupa koji može dodatno uznemiriti javnost i narušiti privatnost porodice žrtve.

„Sada je najvažnije da mediji poštuju Kodeks novinara i etičke standarde pružajući tačne i proverene informacije, a istovremeno štiteći i dostojanstvo“, navedeno je u apelu Ministarstva.