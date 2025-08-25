Urbanizam

25.avgust 2025. S.Ć.

„Vreme“ saznaje: Hale 2 i 3 neće biti srušene

Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, članovi Komisije za javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“, su mišljenja da hale 2 i 3 Beogradskog sajma treba sačuvati

Prosveta

25.avgust 2025. Marija L. Janković

SNS se sveti nastavnicima: Decu će podučavati ćaci

Ćaci novi direktori, ali i nastavnici, ušli su u škole u Srbiji i učiće našu decu. Počinje nova era u nastavi jer je jedno da naprednjački kadar lupa pečate po opštinama, a nešto sasvim drugo da deci predaje sprski jezik. Ili pak da buduće građevince uče statici

Protesti

24.avgust 2025. S.Ć.

Nedelja veče u Srbiji: Jesen stiže huljo moja

U Sremsku Mitrovicu je zbog protesta došao veliki broj građana, bajkera, paora na traktorima, ratnih veterana. Vruću jesen su najavili naslovom protesta „Jesen stiže huljo moja“. U Nišu se protestovalo zbog privatizacije javnih preduzeća