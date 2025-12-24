Srpska spoljna politika je 2025. doživela brodolom. Srbija se nalazi pod pritiskom američkih sankcija i carina, iz Evropske unije stiže šamar za šamarom, a škrgutanje zubima u Moskvi nad Beogradom huči kao grmljavina

Dok Aleksandar Vučić i Marko Đurić velelepno otvaraju Ambasadorsku konferenciju u Srbiji, srpska diplomatija se suočava sa krahom strategije „svesvrstavanja“ koja se svodila na to da umiljato jagnje umesto dve, može da sisa i četiri majke.

Srspke diplomate godinu su započele sa verom da će sklopiti novi dugoročni ugovor za gas sa Rusijom i još poneki lukrativni posao, sve sa političkom i obaveštajnom podrškom Kremlja za naprednjačku vlasti, a završile su velikom neizvesnošću za ceo energetski sektor koji u potpunosti zavisi od dobre volje Moskve . Godina 2025. godina počela je oduševljenjem jer je „prijatelj Srba“ Donald Tramp ponovo došao na čelo Amerike, a privodi se kraju američkim sankcijama NIS-u i najvećim carinskim tarifama u regionu.

„Godinu završavamo ugroženi“

Najvažniji su nam bili ekonomski, odnosno transakcioni odnosi, a 2025. godine su oni doživeli potpuni krah, kaže za „Vreme“ Ivan Vujačić, srpski ekonomista i ambasador Srbije u Americi od 2002. do 2009.

„Najveće razočaranje je što je Srbija ove godine imala najveći zaokret ka Rusiji u poslednjih 15 godina, kroz odbijanje da reši situaciju sa NIS-om. Sve to smo činili sa opravdanjem da će nam doneti stabilnost“, smatra Vujačić. „Na kraju, diplomatsku godinu završavamo ugroženi upravo od Ruske Federacije.“

Američke sankcije na ruske firme su najavljene pre čitavih 11 meseci, a za sve to vreme srpska diplomatija ostala je nema. U samom ugovoru o prodaji NIS-a postoje elementi, kaže Vujačić, na osnovu kojih smo mogli da otkupimo ovu kompaniju. Na te delove ugovora već su ukazivali stručnjaci, a odnose se na član koji predviđa da Srbija ima pravo preče kupovine pri prodaji NIS-a. Vujačić smatra da je srpska diplomatija odlučila da ga žrtvuje da bi dobila dugoročan ugovor za gas od Rusa. Ipak, to se nije dogodilo, jer je Srbija, za razliku od ranijih godina, dobila obezbeđeno snadbevanje samo do leta 2026. godine.

„Tako smo došli do najvećeg kraha u odnosima sa Ruskom Federacijom u poslednjih deceniju i po“.

Priznanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ovu situaciju donekle i priznao na Ambasadorskoj konferenciji, kada je rekao da Beograd „nema podršku ni jedne velike sile“.

Nije došlo do očekivanih pomaka u odnosima sa SAD, ni kada je reč o tarifama, ni o sankcijama Naftnoj industriji Srbije, kazao je Vučić i zaključio:

„Kada nam je bilo teško, nismo podršku dobili ni od drugih velikih sila, ni na istoku, ni u Evropskoj uniji. Bilo ko od njih mogao je da kaže – mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas. Niko to nije učinio, svako je imao svoje razloge za dodatni pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, a ne dajući ništa“, rekao je Vučić.

Očekivanja su bila velika od diplomatije i na drugoj strani zemljine kugle, kada je Donald Tramp došao na vlast. U Vašington je poslat Dragan Šutanovac, koji se do sada uglavnom iskazao u pravljenju žurki i kao D.J, dok je puštao pesme Svetlane Ražnatović.

„Tramp je najavljivan kao prijatelj Aleksandra Vučića, a dobili su najveće carine u regionu, kao i sankcije NIS-u“, poseća bivši ambasador u SAD Vujačić.

Tiho i prećutno odustali od EU

Iako se tek kada je Crna Gora krenula snažno ka EU, više govori o tome koliko Srbija nazaduje na evropskom putu, naprednjačka vlast ništa nije učinila da se pomakne u procesu pridruživanja od 2021. godine. Vujačić misli da je Srbija od EU odustala „tiho i prećutno“.

„Istina je da su se ratom u Ukrajini proimenile međunarodne okolnosti, ali je Srbija kao mala zemlja morala tome da se prilagodi. Sada smo došli u situaciju da ne znamo šta nam je cilj.

U procesu pridruživanja EU postoji agenda koja se popunjava, objašnjava Vujačić. Godine 2015. mi smo imali ocenu 3, a 10 godina kasnije ta ocena se popela na – 3,2.

„Eto toliko smo napredovali u procesu pridruživanja. Sve to stoji u izveštajima Evropske unije. Mi se čak ni ne trudimo u određenim poljima u kojima nije potreban poseban napor, a pogotovo ne politički“, zaključuje Vujačić.

