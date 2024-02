Raspoređivanje kosovskih specijalaca u većinski srpskim sredinama, brutalni upadi policije, zatvaranje i oduzimanje prostorija i objekata srpskih institucija, ukidanje platnog prometa sa Srbijom i dopremanja dinara na KiM, neki su od razloga zbog kojih se danas organizuje „opštenarodni“ protest Srba u Kosovskoj Mitrovici, prenosi RTS.

„Ukidanje dinara najviše pogađa one penzionere koji svoje penzije primaju na ruke, kojima ih donosi poštar. To su uglavnom starije osobe, sa nekim nedostacima, koje ne mogu same da podignu penziju. Zamislite da jedan takav penzioner, jedna takva bolesna osoba mora da ode do Kuršumlije da podigne svoju penziju“, rekao je predsednik Saveza penzionera KiM Vesko Stojković.

Pored penzionera na udaru su i prosvetni i zdravstveni radnici i zaposleni u svim institucijama Republike Srbije koje deluju na KiM.

I pre zabrane dinara, centralne vlasti u Prištini su blokirale plasman gotovih proizvoda iz centralne Srbije. Mesecima nema prehrambenih proizvoda iz Srbije, nema novina, nema dovoljno lekova, prenosi RTS.

Poslednjih dana policija pretresa i zatvara prostorije Privremenih organa Vlade Srbije u metohijskim selima, gde je Srba malo i gde nemaju nikakvu zaštitu.

Arogantno ponašanje vlasti u Prištini

Protest u Kosovskoj Mitrovici je, kažu organizatori, prilika da se ukaže na „arogantno ponašanje“ vlasti u Prištini.

„Treba uputiti poruku svetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem za političku opciju, ali ostanak je vezan i za primanja, za ekonomiju i osnovne životne uslove da se ostane“, kaže Vesko Stojković.

Protest u Kosovskoj Mitrovici podržala je i Srpska lista uz obrazloženje da je od izuzetnog značaja da Srbi svojim prisustvom u velikom broju pokažu vlastima u Prištini da se protive „antisrpskim odlukama i da žele da u miru ostanu da žive na svojim vekovnim ognjištima”.

Eparhija raško-prizrenska je saopštila da su Srbi za vlasti u Prištini „bili i ostali građani drugog reda“. Uputila je apel pravoslavnim vernicima na Kosovu i Metohiji da u ovim trenucima pokažu „dostojanstvo, hrabrost, snagu, narodno jedinstvo i trpljenje“.

Šta kaže Kurti

Sa „druge strane“ se ponovo Srbima, ponovo na srpskom, obratio premijer Kosova Aljbin Kurti, prenosi KoSSev.

„Svesni smo svi kampanje podignute na lažnim osnovama, a protiv nezavisnih, na Ustavu uspostavljenih institucija kao što je Centralna Banka Kosova, a zarad očuvanja sistema pranja novca i finansiranja terorizma putem slanja keša u džakovima preko granica Srbije i Kosova“, rekao je Kurti.

Naglasio je da ti „džakovi“ od 1. februara ne mogu na Kosovo, te da se tako „štite građani od pretnji organizovanog kriminala, trgovanja oružjem i pranja novca“.

Objasnio je Kurti Srbima na KiM i da je „laž“ da se uredbom zabranjuje Beogradu da finansijski pomaže Srbe na Kosovu, te da je CBK ponudila Narodnoj banci Srbije olakšice prilikom konvertovanja dinara u evro. Beograd može, tvrdi Kurti, da uplati novac građanima na račune koje već imaju na Kosovu i na koje primaju penzije, socijalnu pomoć, a građanima koji još uvek nemaju ovakve račune savetuje da ih otvore.

Sedeći u parku u Prištini za stolom na kojem su kafa i čaša vode, Aljbin Kurti je poručio: „Više puta sam vam se obraćao i naglašavao da je Vlada koju predvodim, Vlada svih vas, a naša Republika dom svih zajednica koje ovde žive“, te da je „blagostanje nas samih i naših porodica“ njegov pokretač.

Osvrnuo se in na 1999. godinu, navodeći da su rat, a potom „pogrešna politika političara koji su bili na čelu države, ostavili za sobom građane nezbrinutim, siromašnim i podložnim uticaju kriminalnih organizacija i bandi, dok su se oni brinuli o luksuznom životu njih samih i onih koji su sa njima sarađivali“.

„Tokom poslednje tri godine dali smo sve od sebe da se usprotivimo kriminalu mudrim političkim koracima zasnovanim na uspostavi zakona i vladavini prava. Podigli smo našu državu na viši nivo demokratije koja podrazumeva i poštovanje ljudskih i građanskih prava“, rekao je Kurti, pa se pohvalio izveštajima međunarodnih organizacija koji to navodno potvrđuju.