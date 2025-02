Hiljade ljudi nudi besplatan smeštaj, spremaće se topla hrana, niče čitava logistika. „A kad to Niš nije bio spreman?“, pita jedna sagovornica DW pred veliki studentski protest prvog marta

„Gde se maješ prvog marta“ – rečenica je već poznata u celoj Srbiji, ali i regionu.

Na društvenim mrežama izašla su šaljiva uputstva da reč „majanje“ znači šetanje ili skitanje i da se niški burek umesto na grame, kupuje na osmine i četvrtine.

U roku od nekoliko dana su izdati apartmani po Nišu. Poneko je podigao cene na hiljadu evra za noć ili povukao stan iz ponude. Ali, veći je broj Nišlija koji nude besplatan smeštaj.

Solidarnost je potrebna i nužna

„Suprug i ja smo studentima dali kuću jer to smatramo ljudskim potezom“, kaže nam Žaklina Mitrović. U njenoj kući spavaće dvanaestoro studenata.

„Zato što je reč o studentima i o građanima u čijem protestu aktivno učestvujemo i suprug i ja, i naše troje dece, unuci, snaja i zet. Svi smo u tome zdušno“, dodaje ona. Mitrović je inače advokatica, trenutno u jednomesečnom štrajku sa kolegama.

Kaže da je nužno pokazati solidarnost i gostoljubivost jer su studenti probudili sve građane i oslobodili ih straha.

„Mnogi ljudi nisu bili tako nezavisni u profesijama i životima, a sada su svi, čini mi se, osetili stepen slobode i spremni su da kažu ono što misle i što ih muči“, kaže naša sagovornica.

Foto: Jelena Djukic Pejic/DW Žaklina Mitrović

Postoje i oni građani koji ustupaju sobu ili kauč u dnevnoj sobi. Jedna od njih je umetnica Vesna Lajbovic koja će pod svoj krov smestiti desetoro ljudi. Ali ona je otišla i korak dalje.

Neprekidno traženje prenoćišta po društvenim mrežama nateralo ju je da pomogne da i drugi dobiju krov nad glavom.

„Tako sam rešila da napravim grupu i da se tu povežemo što lakše. Napravljeni su četovi za smeštaj, prevoz, hranu, parking, i sve što bi moglo da bude od značaja. Ljudi se tu lako spoje i nađu smeštaj u roku od sekunde“, priča nam Vesna i dodaje da je već u prva dva dana na ovaj način smeštaj našlo oko deset hiljada ljudi.

S obzirom da je bila i na protestu u Kragujevcu, Vesna je zaključila da pored smeštaja, neke od logističkih stvari u Nišu mogu da budu još bolje.

„Više toplih napitaka i toplih obroka, supe, čorbe, jer ljudi putuju, dehidrirani su, a ne mogu da piju samo vodu i sokove jer je hladno. Tu ima i dece, tu su srednjoškolci i svi su na ulici ceo dan“, kaže ona za DW.

Foto: Jelena Djukic Pejic/DW Vesna Lajbovic preko Fejsbuka sve organizuje

Tako se Vesni kao administratorki fejsbuk grupe „Protesti Niš 01. mart“ javljaju i građani koji će doći sa spremljenom hranom ili koji će spremati hranu na licu mesta. Traže se kotlići, drva za ogrev, grejalice na plin…

Mali porodični biznis uz studente

Iako skoro započet mali porodični biznis, Dumpling club koji sprema kinesku hranu i kineske tople supe u gradu roštilja, 1. marta spremaće besplatno hranu za sve goste grada.

Svesni da se nalaze u samom centru i da će u Niš tog dana doći nezamislivo veliki broj ljudi, pitamo šeficu kuhinje jesu li spremni za to.

„A kad Niš nije bio spreman?“, odgovara kratko sa osmehom Sandra Stanković, aludirajući na činjenicu da su svi prethodni značajni protesti počinjali baš iz Niša.

Foto: Jelena Djukic Pejic/DW Biće kineske kiselo-ljute supe

Kaže da od kako su njen sin i snaja otvorili mali klub kineske hrane, tu se hrane uglavnom studenti. U Dumpling clubu studenti i rade, čak i oni iz Azije i Afrike koji u Nišu studiraju na Medicinskom fakultetu.

„Zna se da smo mi Nišlije domaćini, pa kad već cela Srbija dolazi kod nas, logično je da ćemo da ih nahranimo“, priča Stanković.

Kaže, hladno je, a organizatori su im rekli da je hrana na kašiku najbitnija. „Mi imamo bukvalno lek supu, kiselo-ljutu koja se pravi od originalnih kineskih soseva, sastojaka i povrća. Drugi su se prijavili i sa kiflicama, i sa pecivima, i neki restorani i restorančići, a mi smo se odlučili za supu koja će okrepiti ljude.“

S obzirom da će u Niš doći i studenti iz Novog Pazara, kao i da Ramazan počinje upravo prvog marta, naša sagovornica ističe da je ponuda koju imaju u skladu sa njihovom ishranom, jer se sve uglavnom zasniva na piletini i govedini.

Kuvari iz cele Srbije

Kuvaće se i dvorištu Filozofskog fakulteta, i na ulici, a među kuvarima biće i Novosađani i Beograđani. Najavljen je i poznati kuvar, gastronom i TV voditelj Nenad Gladić, poznat kao Lepi Brka.

Mina Vasić, studentkinja niškog Filozofskog fakulteta, kaže da im je svaka pomoć dobrodošla, a posebno ta, kako kaže, spoljna logistika.

„Pripremamo se kao da će ovo da bude najveći protest u istoriji Srbije“, priča Mina. „Spremni smo na ogroman broj ljudi, čak sam čula da će iz Kragujevca da dolaze peške, što im naši studenti nisu preporučili, ali to je već njihova volja. Rekla bih da nam pripreme odlično idu.“

Foto: Jelena Djukic Pejic/DW Mina Vasić

Pored Kragujevca, za sada se samo pominju dolasci peške i iz Knjaževca, Leskovca, a potvrđeno je da će studenti i građani Bujanovca i Vranja peške za Niš krenuti u ponedeljak, odnosno utorak.

Mina ističe da su studenti zahvalni svima koji ponudili svoje domove, lokale, sportske studije, pa čak i salone nameštaja.

„Ono što sigurno znamo je da je za sada samo iz Beograda potvrđeno 2.000 studenata“, kaže Mina, a od niških srednjoškolaca saznajemo da će sa njima doći i 120 srednjoškolaca koji će spavati u srednjim školama.

Tačan broj koleginica i kolega koji će tog dana biti u Nišu još se ne zna, a u javnosti se provlači informacija da je u Srbiji nastala čudna nestašica – dušeka i vreća za spavanje.

Ovaj problem rešavaju tako što će im biti dovezeni dušeci i vreće koje su koristili u Novom Sadu i Kragujevcu.

„Pumpanje do kraja“

Mladen Đurić, predsednik niške opštine Medijane, jedne od retkih kojima upravlja opozicija, kaže da stoje na raspolaganju za sve želje studenata.

Foto: Jelena Djukic Pejic/DW Mladen Đurić

„Za sada, naš parking opštine ćemo otvoriti i dvadesetak automobila će moći tu da se parkira. Spremni smo da damo i ozvučenje, baš sve što budu tražili“, kaže Đurić za DW.

Dodaje da je na opštinskom veću odlučeno da prvi mart proglase Danom studenata.

Da li studentima nešto znači to što će dobiti svoj dan od niške opštine? „Dan studenata? Pa fino je to. Hvala im. Ali da je to sada od nekog velikog značaja, zaista nije“, priča studentkinja Mina Vasić.

„Naš cilj nije da budemo nagrađeni, mi želimo pravdu, mi želimo ispunjenje zahteva“, kaže Mina.

Poruke koje upućuju građanima ostaju kao i do sada „pumpaj“ i „pumpamo do kraja“, sve uz neizostavne pištaljke, ali ima tu i stihova Partibrejkersa na niški način „Sloboda ili NIŠta“.

A kada će odsvirati kraj? „Mi gledamo u budućnost, ali naš kraj je onda kad se zahtevi budu ispunili. Bude li to zahtevalo godinu ili nedelju dana, mi smo spremni i radi da pumpamo do kraja.“