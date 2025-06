Jedini uslov da predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspiše izbore očigledno je da istraživanja javnog mnjenja pokažu da on ima šanse da pokrade te izbore, kaže za „Vreme“ direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi. S druge strane, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu smatra da će izbori biti raspisani samo onda kada bude postojala procena da će taj čin staviti tačku na proteste.

„Mali ljudi prave strategiju kako da Vučić pokrade izbore“

Beširi dodaje da Vučić očekuje i radi na tome da mu fokus grupe u istraživanjima kažu koji pristup da promeni kako bi pobedio na izborima ili kako bi kupio što više vremena da „mali ljudi koji rade za njega naprave strategiju kako da pokrade izbore“.

„Svaki put kada pomislimo da mu je došao kraj, Vučić se seti nečega što nikome od nas nije palo na pamet da može da se dogodi. Tako je uoči poslednjih lokalnih izbora veliki broj gradonačelnika i predsednika opština podneo ostavku kako bi vlast mogla da napravi migraciju ljudi i manipulacijom izbornog sistema dobije dovoljno da mogu malo da pokradu izbore“, podseća Beširi.

Prikazati brojčano opadanje protesta

On naglašava da se ne treba zavaravti, jer Vučić i njegova straka i dalje imaju ogromnu podršku među građanima koji su na neki način zavisni od državnog budžeta.

„Vučić odlično razume stanje u Srbiji i to se vidi po kampanjama za lokalne izbore u Zaječaru i Kosjeriću. On je svestan da će u gradovima i u centralnim opštinama ubedljivo izgubiti, ali zna i da je polovina biračkog tela u selima. Onda on, u zavisnosti u koje selo ide, suprotno zakonu dodeljuje pomoć u robi i beloj tehnici. To zna svako ko živi u Zaječaru, svi to znamo, ali se to toleriše godinama“, kaže Beširi.

Kao strategiju kojom Vučić želi da stvori uslove za pobedu na izborima, Beširi navodi ideju vlasti da prikaže da su protesti u Beogradu i ostalim gradovima brojčano opali.

„To je samo priča za njegovo biračko telo. U suštini, protesti su se u tolikoj meri decentralizovali da je to za Vučića najveća opasnost, jer ne postoji opština, mesto i selo u kojem u proteklih sedam meseci nije održan makar jedan protest, čak i tamo gde protesta nikada nije bilo. Ta decentralizacija Vučića ozbiljno potresa, jer se prvi put dešava da ljudi koji žele promene odlaze u najzabačenije delove zemlje. Ipak, zbog velikih resursa koje može da zloupotrebi, Vučić je dalje u maloj prednosti u odnosu na studente i na opozciju“, ukazuje Beširi.

Moguća kalkulacija datumom izbora

On dodaje i da bi Vučić mogao da kalkuliše datumom izbora, kao što je radio u nekoliko prethodnih izbornih ciklusa, tako da izbor datuma za izbore najviše šteti opoziciji.

„Tako Vučić može da raspiše izbore u vreme letnjih odmora, sredinom jula, kada velik deo građana koji želi promenе planira odmore, a njegovo biračko telo, koje je u najvećem delu siromašno, deluje po komandi: ‘ako predsednik kaže da nema odmora, vi nemate odmor’. Ipak, i tako ogranizovani izbori mogu da budu opsanost po Vučića jer u vreme vrućina stariji ljudi neće hteti da izlaze na izbore“, kaže Beširi.

Ekspo ne sme da padne

On naglašava da u svakom scenariju Vučić ni na koji način neće dovesti u opasnot Ekspo 2027, „jer je to kruna njegove korupcije i ozbiljnog bogaćenja ljudi oko njega, koji mu sve ove godine omogućavaju da ostane na vlasti“.

„Vučić te ljude mora da namiri, ili će ga smeniti oni, a ne opozicija“, zaključuje Beširi.

Vučić u ovom trenutku demonstrira da je nadležan

S druge strane, Darko Obradović smatra da pitanje raspisivanja izbora u ovom trenutku „nije pitanje taktike već se raspisivanje može smartati kao vid ustupaka jedne od strana“.

„To znači da je sam čin raspisivanja adut u rukama za čiju se percepciju u javnosti treba boriti. Kada je Boris Tadić ‘skratio’ mandat naprednjaci su to predstavljali kao ostavku na koju su ga prinudili. Podsetimo se da je Miloš Vučević podneo ostavku i to nije dovelo do bitnijeg preokreta u protestima. Jedna strana nastoji da raspisivanje izbora predstavi kao pobedu svog pritiska i korišćenja potencijala za koji veruje da poseduje, a sa druge strane predsednik Vučić u ovom trenutku demonstrira da je nadležan i da se on pita kada će raspisati izbore, uveren da ovi koji ih traže nemaju snage da ga prinude“, kaže Obradović za „Vreme“.

Prema njegovoj raspisivanje izbora će uslediti „samo onda kada bude postojala procena da će taj čin staviti tačku na sedmomesečne proteste“.

„Dok takvo uverenje ne sazri izbori su resurs oko kojih svi izgrađuju propagandne poruke. Prisustvujemo ‘dugoj utakmici’ u kojoj su akteri pred ozbiljnim razmišljanjima da li vreme radi za njih. Sa stanovištva strategije predsednika Vučića, on može čekati na neku od velikih ekonomskih ili infrastrukturnih pobeda, možda čak i međunarodni rezultat sa kojim će izaći na izbore“, kaže Obradović.

„Dezinformacije o rudniku litijuma“

On naglašava da su garancije da će izborni rezultati zaustaviti proteste su malo verovatne.

„Sigurno trećina glasača vlasti ne predstavlja tvrdo nacionalističko jezgro već prozapadne građansko orijentisane umerenjake koje je potrebno pridobiti na frontu koji ‘napada’ deo studenata i opozicijia. Ova kategorija birača je ona koja u Srbiji dovodi i odvodi sa vlasti. U jednu ruku ekonomska situacija ne pogađa ovu grupu ljudi, ali su zato oni podložni formiranju stavova na osnovu dezinformacija o rudniku litijuma, optužbama na račun Ekspo 2027, usporavanju EU integracija ili kineskih nepovoljnih kredita. Opredeljenost te grupacije ljudi je ono što je do sada vodilo vlast da ulazi u cikluse vanrednih izobra. Ta grupacija ne izlazi na javne manifestacija ali ide na izbore“, kaže Obradović.

Zahtevi Evropske unije

Kao još jedan od faktora koji bi mogao da pomogne u vezi sa prognozom o potencijalnim izborima, Obradović navodi reforme koje zahteva Evropska unija.

„Nije realno da se raspisuju izbori ukoliko osnovni preduslovi u kritičnim sektorima nisu ispunjeni, poput medija i biračkih spiskova za koje je EU snažno zainteresovana. Za kraj vidimo da i Ruska Federacija analizira mogućnost vanrednih izbora te je preduzela aktivne mere sa svoje strane kako bi oslabila poziciju SNS, tako što je ni manje ni više ruska spoljna obaveštajna služba optužila srpske kompanije da učestvuju u ubijanju Rusa. Mislim da do vanrednih izbora neće doći u skorijoj perspektivi“, zaključuje Obradović.