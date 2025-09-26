Čitaoci našeg njuzletera su podeljeni oko pitanja da li na izborima treba da bude samo studentska lista ili i opoziciona. Oko toga se već vodi tihi rat…

Izbora u Srbiji nema na vidiku, takozvana studentska lista je nepoznata, ali se oko nje već lome koplja. Kako je nedavno pisalo „Vreme“, lista je praktično gotova, ali se čuva u tajnosti.

Ko će biti na njoj? A ko neće? Koje će je opozicione snage podržati, a koje će izlaziti na izbore samostalno?

Prema rečima Biljane Đorđević iz Zeleno-levog fronta, studentski protestni pokret nema nikakvu komunikaciju sa opozicijom.

Tako je u opozicionoj čaršiji pokrenut tihi rat, posebno na društvenim mrežama, o tome da li je opozicija dužna da podrži studente i skloni se u stranu ili naprotiv, treba i ona da postavi svoju listu.

Podeljeni čitaoci

Čitaoci našeg njuzletera Međuvreme su podeljeni. U anketi njih 48 odsto zagovara da postoji samo studentska lista i da je svi podrže.

Dalje, 32 odsto misli da treba da budu dve liste, studentska i opoziciona, a 18 hoće jednu, ali zajedničku listu. Preostala dva odsto kažu neka bude koliko god lista.

I to svako može da čita kako mu volja – recimo da dve trećine ljudi hoće jasan front, dakle jednu listu. Ili da značajna trećina ljudi ipak hoće da vidi opoziciju na listiću.

Zađevice među sličnomišljenicima

Upitan da pruži argumente u prilog jednom i drugom, politikolog Nikola Parun navodi da bi više opozicionih lista donelo maksimalnu izlaznost.

„Sem toga, ako lista koju studenti u blokadi podrže zaista uzima najviše glasova, nema problema ni sa Dontovom raspodelom jer će isto ili više rasutih mandata ispod cenzusa završiti upravo kod njih.“

Kao argument za jednu listu navodi: „Jedna lista znači smrt za opozicione partije i pokrete, ali ako postoji sumnja da bi druge opozicione liste prešle cenzus i da bi zbog toga lista studenata u blokadi na kraju bila slabija od Vučićeve – onda je jedna lista najpotentnije rešenje.“

Parun u šali dodaje da u oba slučaja kao da važi: „Ko drukčije kaže, Vučićev je!“

Nema sumnje da opozicioni spektar, koji ima pristup u nekoliko slobodnih medija i društvenim mrežama, čekaju slične podele kao prilikom bojkota i izlaska na deo lokalnih izbora prošle godine.

Padale su tada teške reči, pa Parunova opaska i nije daleko od istine.