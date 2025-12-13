Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje usvojio je listu kandidata za člana Saveta REM-a na predlog saveta nacionalnih manjina

Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni kandidati su za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, odlučio je u subotu (13. decembar) Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje.

Odboru je dostavljena dopuna dokumentacije o radnom iskustvu u struci za kandidata Sretena Jovanovića na zahtev tog skupštinskog tela.

Odbor nije usvojio prigovor Građanskih inicijativa podnet povodom, kako je navedeno, nezakonitosti u postupku za izbor kandidata na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje prethodno 5. decembra nije usvojio listu kandidata za devetog člana iz redova nacionalnih manjina, pošto je zatraženo da za Sretena Jovanovića u roku od sedam dana dostavi dodatna dokumentacija.

Saga oko Saveta REM-a

Više od godinu dana od isteka mandata prethodnom sazivu, 12. novembra 2025. izabran je novi, ali krnji Savet REM-a.

Vladajuća koalicija odbila je tada da glasa za kandidate bošnjačkog i albanskog nacionalnog saveta Muhedina Fijuljanina i Ljumturije Ametija, pa je umesto devetoro članova, izabrano njih osmoro – četvoro nezavisnih i isto toliko kandidata vlasti.

Dva dana kasnije, izabrani članovi Saveta REM-a Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić Nedeljković saopštili su u petak (14. novembar) da će podneti ostavke na te funkcije, jer ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona.

Konkurs za nove kandidate saveta nacionalnih manjina raspisan je zatim istog dana.

Advokat Rodoljub Šabić izjavio je ranije za „Vreme” da će četvoro kandidata koji su ponudili ostavke, njih i podneti ukoliko proces ne bude okončan po zakonu.

„Što se tiče nezavisnih kandidata, stav je jasan i nepromenjen: ili će na ponovnom glasanju izabrati nekog od dvoje prethodnih kandidata ili će dobiti naše najavljene ostavke”, kaže Šabić za „Vreme”.

Izvor: FoNet/Vreme