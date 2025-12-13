Protesti u Srbiji

13.decembar 2025. K. S.

Gde se danas održavaju protesti?

Od napada na tužiteljku do političkog nasilja i godišnjice blokade jednog univerziteta - gde se i zbog čega sve u subotu održavaju protesti

11.decembar 2025. Bojan Bednar

Vučić opet hoće da bude premijer

Izvesno je da će se Aleksandar Vučić kandidovati za premijera Srbije, smatraju sagovornici „Vremena“. Ništa novo, i Đukanović i Putin i Erdogan skakali su sa premijerske na predsedničku funkciju i obrnuto