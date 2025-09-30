Da se sledeće nedelje održavaju vanredni parlamentarni izbori, 41,6 odsto birača bi glasalo protiv vlasti, a 33,2 odsto za, pokazuje istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli

Istraživanje javnog mnjenja Nove srpske političke misli (NSPM) sprovedeno od kraja avgusta do početka septembra, pokazuje da 38,9 odsto građana podržava studentske i građanske proteste.

Sa druge strane, ne podržava ih 36,3 odsto ispitanika. Njih 19,6 odsto je kazalo da niti podržava, niti ne podržava proteste, dok 5,2 odsto nije imalo stav, navodi NSPM.

Međutim, na pitanje ukoliko bi se sledeće nedelje održavali izbori i ako bi morali da se opredele za ili protiv sadašnje vlasti, 33,2 odsto ispitanika bi se opredelilo za sadašnju vlast, a 41,6 odsto protiv, dok se 25,2 odsto nije izjasnilo.

Gotovo polovina ispitanika, njih 47 odsto, smatra da su studenti trebali da se odazovu pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog, dok 41,2 odsto smatra da nije trebalo, a 11,8 nema stav o tom pitanju.

Bez neizjašnjenih, odnos bi bio 44,3 odsto za sadašnju vlast, a 55,7 odsto protiv, navodi se u istraživanju.

Strah od građanskog rata

Gotovo trećina ispitanika, njih 31,1 smatra da postoji opasnost od izbijanja građanskog rata, a 57,1 misli da ne postoji takva opasnost.

Na pitanje o aktuelnoj ekonomskoj situaciji u zemlji, polovina ispitanika (49,8 odsto) smatra da je loša, 31,6 odsto da nije ni dobra, ni loša, a 16,4 odsto da je dobra.

Kada je u pitanju organizovanje specijalizovane izložbe Ekspo (EXPO) 2027. godine u Beogradu, 40 odsto je podržava, dok je 47,1 odsto ispitanika protiv, a ostali nemaju stav.

Istraživanje Nove srpske političke misli sprovedeno je telefonski od 28. avgusta do 8. septembra, na teritoriji Srbije (bez Kosova i Metohije), na reprezentativnom uzorku od 1.050 ispitanika.

Izvor: Beta